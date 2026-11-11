У половины компаний российской авиаотрасли нашлись ИТ-уязвимости высокого или критического уровня

Исследование Cicada8 показало, что у 46% российских компаний авиационной отрасли во внешнем цифровом периметре есть ИТ-уязвимости высокого или критического уровня. Анализ более 300 организаций выявил, что даже при небольшом количестве публичных ИТ-активов почти половина компаний имеет известные CVE. Основные слабые места: репутация IP-адресов, известные уязвимости и слабая защита веб-ресурсов. Особую опасность создает использование общих подрядчиков - взлом одного ИТ-поставщика может затронуть сразу несколько авиакомпаний и аэропортов.

Оценка кибербезопасности авиакомпаний

Почти у половины российских авиакомпаний нашли известные CVE (база данных общеизвестных ИТ-уязвимостей) во внешних сервисах, пишет РБК со ссылкой на данные исследования разработчика ИТ-решений по информационной безопасности (ИБ) компании Cicada8.

По данным Cicada8, у 46% российских компаний авиационной отрасли обнаружены ИТ-уязвимости высокого или критического уровня во внешнем цифровом периметре. Аналитики установили, что типичная российская компания авиационной отрасли использует от пяти до семи доменов, 12 веб-приложений и пять IP-адресов.

Исследование выявило, что компактный набор публичных ИТ-активов не гарантирует безопасность. Признаки известных ИТ-уязвимостей были зафиксированы почти у половины организаций с небольшим цифровым периметром. Причинами стали слабый контроль открытых сервисов, запоздалое обновление систем и недостатки в учете цифровых активов.

По уровню защищенности внешнего периметра авиационная отрасль в ноябре 2026 г. практически соответствует среднему показателю российского бизнеса. Средняя оценка составила 7 баллов из 10 при среднерыночном значении 7,07. Доля компаний, набравших от 7 баллов и выше, в авиации ниже - 52% против 65% по рынку в целом.

В Cicada8 отмечают, что выполнение формальных требований ИБ далеко не всегда обеспечивает реальную защиту. Даже при регулярных проверках в отрасли сохраняются устаревшие сервисы и ошибки в настройках.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image Слабые места российской авиаотрасли: репутация IP, CVE и незащищенные веб-ресурсы

Cicada8 - компания по управлению ИТ-уязвимостями и цифровыми угрозами в реальном времени. Направления компании включают ИТ-продукты и услуги по наступательной безопасности, анализу защищенности, расследованию ИТ-инцидентов, анализу компрометации ИТ-инфраструктуры и консалтингу.

«Ключевая проблема заключается не в количестве обнаруженных ИТ-уязвимостей, а в том, насколько быстро компания способна их выявлять и устранять. Зрелый подход предполагает ограничение числа публично доступных сервисов, контроль конфигураций адресного пространства, а также оценку рисков, связанных с подрядчиками. Для авиационной отрасли это особенно критично, поскольку компрометация одного поставщика может затронуть сразу несколько участников рынка», - отметил руководитель продукта Cicada8 Cyber Rating Никита Котиков.

Основные уязвимые зоны

К слабым сторонам авиационного сектора относятся: репутация сетевых адресов; наличие известных уязвимостей; недостаточная защита веб-ресурсов.

ИТ-уязвимости внешнего периметра открывают возможности для различных кибератак. Злоумышленники могут эксплуатировать устаревшие онлайн-сервисы, создавать поддельные сайты от имени авиакомпаний, а также проникать в корпоративные ИТ-системы через скомпрометированные учетные данные сотрудников и ИТ-подрядчиков. Нарушения в работе цифровых сервисов способны вызвать финансовые потери и сбои в обслуживании пассажиров.

Зависимость от подрядчиков

Дополнительный риск связан с тем, что авиакомпании, аэропорты и другие участники рынка часто используют общие ИТ-системы и услуги одних и тех же подрядчиков. Взлом одного поставщика способен затронуть сразу несколько организаций. Достаточно найти уязвимость в одном сервисе, чтобы атаковать всех его пользователей, отмечают специалисты Cicada8.

Поэтому необходимо контролировать не только собственные системы, но и ИТ-инфраструктуру подрядчиков: мониторить внешние сервисы, оперативно устранять уязвимости и ограничивать доступ сторонних организаций.

Крупные кибератаки

В июле 2025 г. «Аэрофлот» столкнулся с хакерской атакой, которая привела к ИТ-сбоям в информационных системах и отмене почти 50 рейсов в аэропорту Шереметьево, информировал CNews. Ответственность за атаку взяли на себя группировки Silent Crow и «Киберпартизаны BY» (внесены в перечень организаций, признанных в России экстремистскими и запрещенных).

После ИТ-инцидента Министерство транспорта (Минтранс) России и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) направили авиакомпаниям и аэропортам рекомендации по обеспечению ИБ.