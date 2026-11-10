Полиция разрешит гражданам подавать заявления о преступлениях в электронном виде без бумаги

МВД России подготовило поправки в приказ о регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Теперь их предлагают учитывать в электронном виде - без обязательного дублирования на бумаге. Записи в электронном виде получат ту же юридическую силу, что и бумажные.

Порядок регистрации заявлений

МВД России подготовило изменения в приказ, регламентирующий порядок регистрации заявлений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

10 ноября 2026 г. граждане вправе направить обращение в электронном виде, воспользовавшись разделом «Приемная» на портале МВД либо сервисом «Госуслуги». Обязанность сотрудника правоохранительных органов включает распечатку такого запроса и внесение записи в журнал регистрации сообщений о преступлениях.

Вместе с тем, в соответствии с инициативой, такая регистрация должна будет обеспечивать: хранение, обработку и передачу информации; сохранность вносимой в электронную книгу учета сообщений о правонарушениях (КУСП) информации посредством резервного копирования; исключение несанкционированного доступа к ней; возможность извлечения информации из электронной КУСП, распечатывания электронной КУСП или данных из нее в виде документа на бумажном носителе; достоверное подтверждение факта получения зарегистрированного заявления (сообщения) о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии исполнителем.

Сгенерировано Gemini 3.1 Flash Image МВД намерено разрешить регистрацию заявлений о преступлениях онлайн

В процессе обработки заявления полицейский уточняет обстоятельства путем телефонного или почтового контакта с инициатором. В случае, когда заявка подразумевает открытие уголовного преследования, сотрудники правоохранительных органов вызывают обратившегося гражданина для личного присутствия.

В МВД сообщили, что предлагаемый проект приказа предусматривает наделение записей, выполненных в электронной форме, тем же правовым статусом и весомостью, что и документы, зарегистрированные на физических носителях. Ведомство подчеркнуло, что данные изменения вводятся в рамках цифровизации. Реализация новой процедуры оформления заявлений будет осуществляться при наличии технической возможности в соответствующем территориальном подразделении МВД.

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) России - статья 144 (порядок рассмотрения сообщения о преступлении; сроки проверки: 3, 10 и 30 суток), статья 145 (решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении). Приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 (в действующей редакции) «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» - основной ведомственный акт, детально регламентирующий заполнение КУСП, выдачу талона-уведомления, сроки и процедуры проверки.

Экспертное мнение

Юрист компании «Инфралекс» Михаил Гусев полагает, что внедрение процедуры электронного заявления способно существенно увеличить поток обращений в МВД, что обусловлено широким распространением мошеннических действий в последние годы. По его словам, многие граждане избегают визитов в полицейские органы, поскольку не хотят лично выполнять формальные процедуры в отделении МВД.

Юрист Criminal Defense Firm Владислав Безушкевич подчеркивает, что переход на электронный документооборот позволит минимизировать случаи утраты заявлений полицией, подлога дат их получения или незаконного отказа в принятии к рассмотрению сообщений. Однако эксперт отмечает, что до сих пор не решена проблема обеспечения информационной безопасности (ИБ) от возможных кибератак.

Снижение преступности

В России общее количество зарегистрированных преступлений за январь-август 2026 г. сократилось на 16,6% в годовом исчислении, по статистике МВД.

«В том числе категории тяжких и особо тяжких (число зарегистрированных преступлений сократилось) на 21,6%», - отметили в ведомстве.

Также снизилось на 32% преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, информировал CNews.

«При этом количество преступлений в сфере компьютерной информации снизилось на 40,4%, дистанционных краж - на 19,7%, мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ) на 29%», - сообщает МВД.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства за истекший период года совершено на 38,8% меньше преступлений из числа предварительно расследованных, чем в январе-августе минувшего года. Количество преступлений в отношении иностранцев также сократилось на 19,6%.

В МВД также отмечают снижение на 21,3% количества ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. При этом число погибших и раненых в них граждан сократилось на 33,7% и 20,6% соответственно.