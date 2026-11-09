Суд начал выяснять родословную сооснователя «АйТи»

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о направлении запроса властям Башкортостана на выяснение возможного родства между сооснователем группы «АйТи» Тагира Яппарова и экс-владельца обанкротившегося Роскомснаббанка Флюра Галлямова. А вот запрашивать информацию о сделках группы «АйТи» за последние 11 лет суд отказался.

Банкротство московской ИТ-компании и вывод средств из башкирского банка

«Почему вас так много», - спросила женщина, выходившая из зала заседаний Арбитражного суда Москвы. Следующим по графику было рассмотрение дела о банкротстве ООО «Интеграция» - до весны 2026 г. никому не известной московской ИТ-компании. Теперь же к делу привлечены такие «светила» российского ИТ-рынка, как «Софтлайн», Игорь Касимов, Тагир Яппаров и др.

«Интеграция» была признана банкротом в 2023 г. по иску его кредитора – Роскомснаббанка из Республики Башкортостан. Сам банк с 2021 г. также является банкротом и находится под управлением Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое и представляет его интересы в судах.

Основным владельцем Роскомснаббанка был его бывший председатель правления Флюр Галлямов. Он же, по мнению АСВ, был бенефициаром (конечным владельцем) ООО «Интеграция», а сама компания была «фиктивным юридическим лицом».

Арбитражный суд Москвы попросил власти Башкирии установить возможный факт родства между сооснователем группы «АйТи» Тагиром Яппаровым и экс-владельцем обанкротившегося Роскомснаббанка Флюром Галлямовым

В апреле 2026 г. Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Галлямова, бывших топ-менеджеров Роскомснаббанка Руслана Шайхутдинова, Наиля Шаймуратова и Иры Латыповой, бенефициара ГК «Первый трест» Рифата Гарипова, гендиректора ООО «Квант» и фактического главы службы безопасности «Первый трест» Роберта Габитова и гендиректора «Первый трест недвижимости» Максима Еремина.

Их обвиняют в выводе из Роскомснаббанка 8 млрд руб. путем выдачи кредитов заемщикам с сомнительной репутацией, подконтрольным обвиняемым. Кроме того, указанные лица обвиняются в создании электронной инвестиционной платформы «Золотой запас», через которой у 1,6 тыс. граждан было украдено 690 млн руб.

Гендиректору «Золотой запас» Жанне Глобенко уже вынесен обвинительный приговор. Галлямов, Гарипов и Латыпова скрылись от следствия и объявлены в розыск.

Мать дочери владельца банка ответит по его долгам

Галлямов, Латыпова, Габитов, Шайхутдинов, Шаймуратов и Гарипова по ходатайству АСВ были привлечены к субсидиарной ответственности по делу о банкротстве «Интеграция». В случае с Галлямовой и Латыповой также были привлечены их дети и близкие родственники.

В ходе нынешнего заседания представитель АСВ инициировал привлечение к субсидиарной ответственности Дины Хановой. По данным агентства, она является матерью дочери Галлямова. В 2018 г. она купила квартиру стоимостью 50 млн руб., хотя ее доход за 2013-2015 гг. составил всего 680 тыс. руб. В АСВ полагают, что Ханова приобрела квартиру на средства Галлямова. Суд удовлетворил данное ходатайство.

Признания в рамках уголовного дела о выводе денежных средств из Роскомснаббанка

На заседании арбитражного суда были раскрыты некоторые подробности данного уголовного дела. Так, Роберт Габитов в мае 2025 г. оформил явку с повинной и признал участие в выводе средства из банка.

Присутствовавший на заседании адвокат Габитова зачитал суду признание своего подзащитного о том, что он инициировал перевод денежных средств из ООО «Интеграция» в подконтрольное ему ООО «Квант».

При этом Габитов не руководил деятельностью «Интеграции», пояснил его представитель, а все обстоятельства данного дела были известны АСВ еще ранее в рамках банкротства «Кванта».

Представитель АСВ задал ему вопрос: является ли Искандер Робертович Габитов, в одно время являвшийся гендиректором и единоличным владельцем ООО «Интеграция», сыном Роберта Габитова? Представитель Роберта Габитова ответил, что ему нужно согласовать этот ответ со своим доверителем.

Зарегистрированное в Уфе (столица Республики Башкортостан) ООО «Квант» также было признано банкротом по иску АСВ. Конкурсным управляющим был назначен Сергей Савин, который также руководит банкротством ООО «Интеграция». Однако затем АСВ перестало финансировать банкротство «Квант». Как пояснил представитель АСВ, всего вокруг Роскомснаббанка было порядка 30 таких «фиктивных» компаний.

Другим инициированным АСВ процессом является банкротство московской ИТ-компании «Арсеналъ». Данная фирма получила от «АйТи» права требования на депозит на сумму 200 млн руб., который был размещен в Роскомснаббанке. Суд признал данную сделку незаконной. Структуры «АйТи» и «Софтлайна» также привлечены к делу о банкроте «Арсенала».

«Центр убытков» группы «АйТи»

«Интеграция» не вела реальной деятельности, а денежные средства, которые в виде кредитов компания получила от Роскомснаббанка (около 700 млн руб.) были переданы в структуры, связанные с группой компаний «АйТи», заявил на заседании суда представитель АСВ. Саму «Интеграцию» в АСВ назвали «центром убытков группы «АйТи». Задолженность «Интеграция» к настоящему моменту составляет 1,5 млрд руб.

«АйТи» была одним из старейших участников российского ИТ-рынка, ее в 1990-х годах создали Игорь Касимов и Тагир Яппаров. Впоследствии они также создали группу компаний «Аплана».

В 2020-2023 гг. ряд активов «Аплана» были проданы «Софтлайну». Часть из них были сгруппированы внутри «Софтлайна» в компанию «СЛ Софт» (SL Soft). В 2023 г. ее гендиректором и вице-президентом «Софтлайна» стал Тагир Яппаров.

В «Софтлайн» перешел и ряд других топ-менеджеров «АйТи»/«Аплана», например, Виктор Вайнштейн стал управляющим директором «СЛ Софт».

В 2025 г. сообщалось об уходе Яппарова с поста гендиректора «СЛ Софт». Тогда же ряд юридических лиц группы «АйТи», включая ее головную структуру и компанию «Логика бизнеса», были признаны банкротами. Банкротом объявил себя и Касимов.

АСВ обращает внимание, что группа «АйТи» получала денежные средства от «Интеграции», а затем продала свои активы «Софтлайну», в связи с чем «Софтлайн» и его структуры были привлечены к субсидиарной ответственности в рамках банкротства «Интеграция».

Весной 2026 г. Арбитражный суд Москвы, в рамках банкротства «Интеграции», удовлетворил ходатайство АСВ о наложении ареста на акции «Софтлайна» и ряда ее дочерних структур, включая «СЛ Софт» и компанию «Фабрика Бизнеса» (FabricaOneAI). Вскоре суд снял арест с активов «Софтлайна», так как у компании среди акционеров есть госбанки - Газпромбанк и Внешэкономбанк. Однако у «Фабрика ПО» сорвалось IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже, в ходе которого планировалось привлечь 2 млрд руб.

В связи с этим «Софтлайн» обратился в Арбитражный иск к АСВ и Роскомснаббанку о взыскании убытков на сумму 5,4 млрд руб. АСВ свою вину отрицает. Рассмотрение данного дела отложение до рассмотрения вопроса о привлечении к субсидиарный ответственности в рамках банкротства «Интеграции».

Бывшему топ-менеджеру «АйТи» разрешили заплатить налоги

В ходе того же решения Арбитражный суд Москвы по требованию АСВ наложил арест на активы бывших топ-менеджеров «АйТи» и «Аплана» - Виктора Вайнштейна, Вячеслава Витко и Олега Бакиева.

Также арест был наложен на активы ИТ-компаний «Аплана АйТи» (принадлежит Касимову и Яппарову), «Базовые технологии» (была основана Вячеславам Витко) и «Рутимс» (ликвидирована в 2026 г., основана Олегом Бакиевым).

Кроме того, были арестованы активы нынешнего владельца «Базовые технологии» Алексея Смирнова. В ходе нынешнего заседания было удовлетворено ходатайство представителя Виктора Вайнштейна о частичном снятии ареста с его денежных средств с целью погашения налоговой задолженности на 960 тыс. руб.

Связан ли Флюр Галлямов с Тагилом Яппаровым

АСВ также предъявило ходатайство о направлении запроса в ЗАГС (запись актов гражданского состояния) Республики Башкортостан для получения информации о матери Флюра Галлямова. В АСВ предполагают, что он может быть родственником Тагира Яппарова. Представитель Яппарова возражала против удовлетворения данного ходатайства, указывая, что ранее суд уже удовлетворял ходатайство об установлении ближайшего круга родственников ее доверителя.

По мнению представителя Яппарова, АСВ строит свои версии относительно родства ее доверителя на основании лишь на основании того факта, что Яппаров, как и большинство ответчиков по данному процессу, родом из Башкортостана. Кроме того, представителю Яппарова было не понятно, зачем нужно запрашивать информацию о человеке, родившемся в 1932 г.

«Так можно и до основания человечества дойти», - сообщила адвокат. «Можно идти ко временам Адама», - добавил представители Касимова. Тем не менее, судья Матвей Грачев удовлетворил ходатайство об установлении родства между Галлямовым и Яппаровым.

Попытка проверить все сделки группы «АйТи»

Следующее ходатайство АСВ было связано с направлением запроса в ФНС (Федеральная налоговая служба) о предоставлении сведений о сделках группы «АйТи» за 2015-26 гг.

Обилие ходатайств стало раздражать судью Грачева. «Сколько еще будет ходатайств, мы когда-нибудь приступим к рассмотрению дела по существу?», - спросил судья. Судья также добавил, что все сделки «Интеграции» с группой «АйТи» была проверена судами, которые отказали конкурсному управляющему «Интеграции» в признании их незаконными.

В АСВ пояснили, что хотят провести расследование относительно вывода денежных средства из «Интеграции» в «АйТи». При этом к настоящему моменту удалось выяснить судьбу сделок только на 700 млн руб. при общей задолженности «Интеграция» на сумму 1,5 млрд руб. Кроме того, по мнению представителя АСВ, суды отказывали в признании незаконными сделок «Интеграция» и группой «АйТи» из-за конкуренции общих и специальных оснований: соответствующие иски были поданы после истечения трехлетнего срока для оспаривания, что и послужило причиной для их отклонения.

Ответчики возражали против удовлетворения данного ходатайства. Представитель Яппарова заявила, что «АйТи» была реально действующей компанией, добросовестно выполнявшей свои обязанности по госконтрактам. При проверке законности сделок между «АйТи» и «Интеграции» суды выносили решения, рассматривая соответствующие иски по существу, считает адвокат.

Кроме того, непонятно, зачем нужно запрашивать информацию за такой большой период времени, если оспариваемый период сделок ограничивается 2016-2018 гг. Представитель Яппарова также считает, что 700 млн руб. - это и есть вся сумма сделок, которые совершила «Интеграция», а сумма 1,5 млрд руб включает в себя проценты, которые требует АСВ.

Представитель Касимова добавил, что проведение расследования не входит в компетенцию арбитражного суда. Судья Грачев отклонил ходатайство о запросе сведений о сделках «АйТи».