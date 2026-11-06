Производители печатных плат хотят страховать поломки оборудования, в том числе от использования российских материалов

Консорциум печатных плат России предложил закрепить ответственность за ущерб производителей плат при выходе оборудования из строя, в том числе после перехода на российские материалы. Поводом стали случаи повреждения техники. В ноябре 2026 г. затраты на брак и замену плат несет производитель. Вопрос обострился на фоне планов Минпромторга с января 2027 г. ввести требования к локализации материалов для плат.

Просьба о внедрении страховки

Производители плат хотят страховать убытки от применения ряда материалов, об этом говорится в обращении автономной некоммерческой организации «Консорциум печатных плат» (АНО «КПП») к Андрею Кутепову, возглавляющему комитет Совета Федерации по экономической политике; документ был направлен 28 октября 2026 г. Копией располагают «Ведомости», а достоверность письма подтвердил представитель АНО «КПП». По его словам, бизнес-объединение направит эту инициативу и в Минпромторг России.

6 ноября 2026 г. АНО «КПП» выступила с инициативой закрепить на законодательном уровне ответственность за материальные потери, которые несут изготовители печатных плат при поломке оборудования, в том числе после перехода на российское сырье. Для того чтобы компенсировать подобные издержки, организация предлагает изучить варианты применения страховых инструментов.

АНО «КПП» - создана для развития российской отрасли производства печатных плат и укрепления кооперации между участниками рынка, а также для консолидации производителей, разработчиков, научных учреждений и госорганов для согласованного развития. Организация зарегистрирована в марте 2023 г. Среди учредителей - крупные российские предприятия, в том числе «Резонит», «Технотех», «Ядро Фаб Дубна» и GS Group. АНО «КПП» оказывает содействие в продвижении российских печатных плат на внутреннем и международном рынках, укрепление межотраслевой кооперации (в том числе через партнёрства, например со смежными консорциумами).

Сгенерировано ИИ Производители печатных плат просят страховать убытки от проблемных материалов: в отрасли боятся поломок оборудования

Представитель Всероссийского союза страховщиков сообщил «Ведомостям», что при поступлении инициативы АНО «КПП» организация рассмотрит ее.

По данным представителя АНО «КПП», из-за материалов петербургского центра «Элма» в 2026 г. было повреждено оборудование на предприятии «Кристаллит» (входит в консорциум АНО «КПП»). Опасения участников рынка связаны, среди прочего, с регулярными срывами поставок фольгированного стеклотекстолита - базового сырья для выпуска печатных плат. В 2025 г. по этой причине Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по требованию «Научно‑производственного центра» (дочерняя структура «Роскосмоса») автоматики и приборостроения имени Пилюгина внесла завод «Электромаш» в реестр недобросовестных поставщиков. В 2026 г. служба инициировала повторную проверку предприятия после жалобы АНО «КПП» на перебои с поставками материалов.

В 2025 г. рынок печатных плат России достиг 123 млн квадратных дециметров (кв. дм.), или 28,1 млрд руб., по данным производителя плат «Резонит». Отечественная продукция заняла лишь 29,8 млн кв. дм., что соответствует 24% рынка в натуральном выражении.

Поставки некачественного сырья

Потери от применения некачественного сырья способны многократно превосходить его цену, указывает руководитель проектов консалтинговой компании Strategy Partners Анна Васильева. Согласно оценке «КПП», более 40% стоимости печатной платы формируют материалы. Изготовление самих плат в зависимости от сложности обходится до 35 тыс. руб. за одну штуку. При таком переходе производители рискуют столкнуться с нестабильностью характеристик, претензиями заказчиков и затратами на переделку партий, отмечает Васильева. Особенно высок этот риск в электронике, где последствия дефекта проявляются не сразу, а на этапе сборки или эксплуатации, добавляет она. Однако, по мнению эксперта, перекладывать весь риск на компании, выпускающие материалы для плат, некорректно. Ответственность следует распределять по всей цепочке: поставщик отвечает за соответствие материалов заявленным характеристикам, производитель - за соблюдение технологии и контроль, а заказчик - за требования и условия эксплуатации.

Для изготовителей электроники качество плат принципиально важно, соглашается источник «Ведомостей» в одном из микроэлектронных производств. Поэтому необходимо определить, кто будет отвечать за дефекты, как устанавливать их причины и какие убытки подлежат возмещению, заключает он.

Источник «Ведомостей» на рынке радиоэлектроники отмечает: поломка оборудования для выпуска плат из-за некачественных материалов или химических компонентов относится к коммерческим рискам, сопровождающим работу любого предприятия.

Реестр российской продукции

Для включения плат в реестр российской промышленной продукции Минпромторга и получения доступа к государственным закупкам и субсидиям постановление Правительства России №719 предусматривает балльную оценку локализации, писал CNews.

В марте 2026 г. министерство предложило с января 2027 г. ввести требования и к локализации материалов, применяемых при производстве плат, - фольгированных текстолитов, включая стеклотекстолит и гетинакс. Так ведомство побуждает изготовителей плат переходить на отечественное сырье, информировал CNews.

Вопрос цены

В ноябре 2026 г. стоимость бракованных плат и расходы на их замену не возмещаются и ложатся на производителя плат, говорит руководитель управления страхования ответственности «Альфастрахования» Светлана Повтарева. По ее словам, у страховщиков отсутствует база данных по аварийности и браку при использовании новых отечественных материалов. В условиях неопределенности в тариф закладывается более высокая рисковая составляющая, поэтому одиночные полисы окажутся заградительно дорогими, отметила Повтарева, но назвать их цену она не смогла.

Неопределенность в том, кто и в каком объеме компенсирует возможные потери, способна затормозить внедрение российских материалов, считает директор по развитию холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Владислав Бабюк. Для удешевления страховой защиты при освоении новых материалов, по его мнению, следует рассмотреть государственную поддержку.