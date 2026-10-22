Европа против Starlink. Несмотря на угрозы США готовятся новые лицензии и ограничения

Евродепутат Михал Кобоско, ведущий переговорщик Европарламента по закону о цифровых сетях, призвал не допустить, чтобы SpaceX получила контроль над телеком-рынком Евросоюза. По его словам, проект содержит строгие критерии «суверенитета и устойчивости» для общеевропейских лицензий на мобильный спектр. Ранее США пригрозили Европе жесткими мерами в случае ограничения работы Starlink

Ужесточение европейских требований

В Европе призвали ужесточить правила для Starlink в Европейском союзе (Евросоюз) на фоне угроз США, пишет Financial Times.

Главный переговорщик Европейского парламента (Европарламент) по законопроекту о цифровых сетях (Digital Networks Act) Михал Кобоско (Michał Kobosko) 22 октября 2026 г. представил инициативы, призванные не допустить чрезмерного влияния SpaceX Илона Маска (Elon Musk) на телекоммуникационный рынок Евросоюза.

Digital Networks Act - это представленный Европейской комиссией (Еврокомиссия) проект нового регулирования Евросоюза, который должен заменить Кодекс электронных коммуникаций 2018 г. и модернизировать правила в сфере телекоммуникаций, сетей 5G/6G и оптоволоконной инфраструктуры. Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) предложила новый закон о цифровых услугах в своей заявке на 2019 г. на председательство в Еврокомиссии.

Кобоско подчеркнул, что европейские регуляторы не должны оказаться в положении, когда компания Маска фактически возьмет под контроль значительную часть континентального рынка. В подготовленном им документе зафиксированы жесткие требования по «суверенитету и устойчивости», которые будут применяться при выдаче общеевропейских лицензий на использование мобильного спектра.

Wikipedia 60 спутников Starlink, сложенных вместе перед запуском 24 мая 2019 г.

IRIS2 - проект спутниковой связи в Европе, которую запустили, чтобы создать суверенную европейскую инфраструктуру: снизить зависимость от зарубежных решений вроде Starlink и обеспечить защищенную, зашифрованную связь - как для государственных и военных структур, так и для бизнеса и обычных пользователей (например, скоростной интернет в удаленных районах). В группировку войдет более 290 спутников на разных орбитах (LEO, MEO), а полное развертывание планируют завершить примерно к 2030 г. По информации CNews, консорциум SpaceRISE (в него входят Airbus, Deutsche Telekom, Eutelsat, Hispasat и другие) отвечает за реализацию, а финансируют проект Евросоюз и Европейское космическое агентство (ЕКА).

В Еврокомиссии заявили Financial Times, что новое предложение в сфере регулирования спутниковой связи «стимулирует выход на рынок и диверсификацию поставщиков услуг в Европе», при этом сам европейский рынок останется открытым для стран, не входящих в объединение.

Михал Кобоско - польский политик, журналист и общественный деятель. В прошлом - главный редактор крупных польских изданий: Forbes Polska, Newsweek Polska, Dziennik Gazeta Prawna, Wprost. Руководил польским отделением Атлантического совета*, занимался вопросами европейской политики, безопасности и цифровой трансформации. Активно участвует в формировании европейской политики в сферах цифровых сетей, промышленности, энергетики и безопасности.

Предыстория сделки

В мае 2026 г. Еврокомиссия выступила с предложением закрепить часть соответствующего спектра за европейскими игроками, что существенно ограничило бы возможности Starlink на территории Евросоюза.

9 октября 2026 г. SpaceX выкупила у инвестиционной компании Grain Management пакет частот в диапазоне 800 МГц, заплатив за него $8 млрд. Приобретение необходимо для развертывания сервиса Starlink Direct-to-Cell (прямая связь со спутником) - это технология спутниковой связи, которая позволяет обычным смартфонам подключаться напрямую к космическим аппаратам на орбите, минуя привычные наземные вышки сотовых операторов, писал CNews.

Санкции от США

18 октября 2026 г. США пригрозили европейским компаниям «сокрушительными» ответными мерами, если Брюссель реализует планы по ограничению доступа американских компаний, таких как SpaceX, к европейскому рынку, об этом заявил постпред США при Евросоюзе Эндрю Паздер (Andrew Puzder). «Вы не сделаете европейские компании более конкурентоспособными, сделав американские компании менее конкурентоспособными», - сказал он.

Паздер предупредил, что европейцам следует «быть начеку», поскольку ответные меры «могут быть приняты и станут разрушительными для европейских компаний» с учетом размера американского рынка в 2026 г. Поводом стало предложение Еврокомиссии зарезервировать часть спектрального диапазона для прямого подключения смартфонов к спутникам за европейскими операторами - это ограничило бы частоты для китайских и американских компаний, включая SpaceX с ее сетью Starlink. В SpaceX уже раскритиковали инициативу, предупредив об ухудшении связи на Украине.

Спутниковая группировка SpaceX

Орбитальная группировка глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink превысила 10,4 тыс. действующих спутников, информировал CNews со ссылкой на сообщение компании-разработчика SpaceX. С начала 2026 г. 47 ракет Falcon 9 вывели на орбиту более 1,1 тыс. спутников Starlink.

SpaceX развивает этот проект с мая 2019 г. За это время было запущено более 12 тыс. интернет-спутников, часть из которых вышла из строя или сошла с орбиты. В июне 2026 г. у Starlink насчитывается более 10 млн активных клиентов, а сеть покрывала 160 стран и территорий мира.

Маск планирует создать полномасштабную сеть, которая позволит предоставлять широкополосный доступ в интернет в любом уголке планеты. Для этого ей нужна группировка из 12 тыс. аппаратов. Общая сумма инвестиций в реализацию такого проекта оценивается в $10 млрд.

Выборы в США

Илон Маск стал крупнейшим донором кампании республиканцев за сохранение контроля над Конгрессом США. С лета 2026 г. он направил более $275 млн на конкурентные гонки по всей стране. Из этой суммы $158 млн получил фонд поддержки кандидатов в Сенат, $20 млн - фонд кандидатов в Палату представителей США. Десятки миллионов поступили в собственный политический комитет миллиардера America PAC.

Средства идут на рекламу и агитацию перед голосованием 3 ноября 2026 г. Пожертвования означают возвращение Маска к активной поддержке партии после его конфликта с Дональдом Трампом (Donald Trump) в 2025 г., о чем писал CNews. Financial Times также обращает внимание на деловые интересы миллиардера: его компании получают государственные контракты и зависят от решений американских федеральных регуляторов.