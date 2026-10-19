Из-за борьбы с мошенниками может отключаться бортовое оборудование самолетов

Третий пакет антифрод-мер предусматривает возможность блокировки всех корпоративных SIM-карт компании при компрометации одного номера, что может затронуть планшеты пилотов. Кроме того, в проекте не прописан порядок восстановления связи, если обвинения не подтвердятся. Другие отрасли в октябре 2026 г. также представили свои замечания. В Минцифры говорят, что проработают их с государственными органами.

Опасения бизнеса

Авиакомпании могут столкнуться с блокировками мобильного оборудования, в котором есть сим-карты - в том числе, это коснется планшетов пилотов, указали представители Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) в своем отзыве на проект третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством.

В октябре 2026 г. ряд положений третьего пакета мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством («Антифрод 3.0») вызвали опасения у бизнес-сообщества, пишет РБК. Наибольший резонанс вызвало положение, обязывающее оператора блокировать не только номер, замеченный в мошенничестве, но и все номера, принадлежащие тому же абоненту. Представители бизнеса отмечают, что на практике это может негативно отразиться на клиентах корпоративной связи. Компания рискует потерять весь пул выделенных номеров, если номер одного из сотрудников окажется скомпрометированным.

Антифрод - это комплекс программных средств, аналитических методов и процедур, которые предназначены выявлять подозрительные действия и предотвращать злоупотребления в режиме реального времени. Антифрод-система борется с мошенничеством в онлайне - ситуациями, когда злоумышленники с помощью разных схем, несанкционированных действий, неправомерного пользования ресурсами и услугами, ввода, удаления или модификации информации, а также другого вмешательства в работу средств обработки или передачи данных, крадут деньги, похищают чужое имущество или приобретают на него права.

«Аэрофлот» Авиакомпании в России могут столкнуться с блокировками оборудования, в котором есть SIM-карты из-за нового антимошеннического пакета

Претензии касаются ужесточения законодательства о рассылках сообщений, блокировки номеров и ограничения способов регистрации на сайтах. Это следует из отзывов компаний и ассоциаций, опубликованных федеральном портале общественных обсуждений.

В обсуждении приняли участие более 150 экспертов, в том числе представители «Мегафона», «Аэрофлота», «Мосэнергосбыта», Ассоциации больших данных (АБД), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) и других организаций.

Блокировка всех номеров абонента

В отзыве АЭВТ указано, что в авиакомпаниях активно используется мобильное оборудование на SIM-картах, в том числе планшеты пилотов с полетной информацией. При компрометации одного корпоративного номера перевозчик может лишиться всех SIM-карт, что способно привести к остановке или существенному усложнению операционной деятельности.

В АБД подчеркнули, что ложноположительные срабатывания антифрод-систем также могут нарушить работу российских компаний. Сигнал по одному корпоративному номеру не должен приводить к отключению всего парка номеров организации.

В «Мосэнергосбыте» обратили внимание, что сам механизм не учитывает подмену идентификатора специальными техническими средствами: абоненту может транслироваться номер добросовестного лица. Кроме того, предложенное регулирование не предусматривает порядок возобновления услуг, если противоправные действия не подтвердились или были опровергнуты.

Основные предложения в третьем пакете

В рамках мер по борьбе с телефонными мошенниками с 2025 г. приняты уже два пакета ограничительных мер под названием «Антифрод». В рамках этого, например, ввели возможность самозапрета на входящие международные звонки и ограничили число банковских карт, которые может оформить один человек. Кроме того, законы по борьбе с телефонным мошенничеством предполагают создание единой базы уникальных номеров телефонов (IMEI).

Правительство России в апреле 2026 г. анонсировало подготовку третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемого «Антифрод 3.0», информировал CNews. Внести проект в Госдуму Правительство России планирует осенью 2026 г., докладывал вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания у Президента России Владимира Путина в начале июля 2026 г.

В конце сентября 2026 г. Минцифры разместило на федеральном портале проект третьего пакета мер против кибермошенников, как писал CNews.

Среди ключевых инициатив: приостановка оказания услуг для всех номеров, выделенных абоненту, если хотя бы один из них был замечен в противоправных действиях (19 октября 2026 г. блокируется только номер, непосредственно использованный для мошенничества); запрет на продажу SIM-карт по агентским договорам для физических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП); запрет на продажу SIM-карт с положительным балансом; запрет на перепродажу идентификационных модулей (IMEI), уже оформленных на чей-либо абонентский номер; требование к сайтам, принадлежащим иностранным компаниям или лицам, проводить авторизацию пользователей исключительно с помощью номера телефона; обязанность владельцев сервисов хранить в течение трех лет сведения об авторизации пользователей, регистрации и ее прекращении, а также предоставлять эту информацию уполномоченным государственным органам; запрет для хостинг-провайдеров предоставлять серверы сайтам, компьютерным системам и программам, через которые пользователи получают доступ к заблокированным в России ресурсам.

Ограничения на SMS-рассылки

Сервисы SMS-рассылок («Медиа технолоджи», «Смарт Телеком», «Инфосвязь» и другие) критикуют предложение разрешить проводить рассылки только операторам связи. Компании опасаются, что рассылка по договору, который агрегатор заключил с оператором от своего имени в интересах заказчика, станет незаконной. Это ограничит их работу на рынке.

Агрегатор заключает договоры со всеми операторами и предоставляет заказчику доступ ко всем сетям по одному соглашению. После изменений заказчик сможет закупать рассылку только у операторов - по отдельному договору с каждым либо через одного оператора. Круг участников закупок сократится, а конкуренция снизится, отмечается в отзыве «Смарт Телекома».

По оценке АБД, независимые агрегаторы будут исключены из договорной цепочки, что увеличит число прямых договоров и затраты на их сопровождение.

В АКИТ указали на риск недоставки сообщений с кодами подтверждения из-за неопределенности при смене оператора.

Игроки рынка считают, что исключение агрегаторов не защитит от мошенничества, и предлагают создать реестр таких компаний с перечнем обязанностей: идентификация заказчика, передача данных в ГИС «Антифрод», хранение сведений о рассылках и прекращение их по требованию регулятора.

Ограничения способов регистрации

По информации АКИТ, при отсутствии доработки отдельных положений компании и пользователи столкнутся со сбором избыточных персональных данных, дублированием действующих механизмов учета и существенными затратами на доработку информационных систем. Для части обязательств неясны условия исполнения и порядок действий при технических сбоях.

В Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) указали РБК, что иностранные сайты, выполнившие требования закона о «приземлении», уже находятся под контролем российских властей. Ограничение способов авторизации для таких ресурсов не повышает безопасность, а снижает качество идентификации. Ассоциация предлагает распространить на зарубежные сайты четыре способа регистрации, предусмотренные для российских: номер телефона, единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА), единая биометрическая система (ЕБС) и российские сервисы авторизации. Если пользователь находится за рубежом, владелец ресурса объективно не всегда может обеспечить все указанные способы авторизации, что делает норму фактически неисполнимой, добавили в АТАГ.

АКИТ обратила внимание, что исключение ЕСИА и других российских систем для иностранных ресурсов потребует дополнительного сбора телефонных номеров и затруднит доступ к существующим учетным записям. Формулировка требований для российских сайтов достаточно общая и может быть применена к внутренним корпоративным системам и зарубежным пользователям.

Хранение данных и платформа согласий

В нескольких отзывах отмечены риски избыточного сбора персональных данных из-за обязанности хранить регистрационные и авторизационные события в течение трех лет. Издержки на мощности для хранения, архивирование и защиту данных будут несоизмеримы с их значимостью для предотвращения преступлений, считают в АБД.

Для организаторов распространения информации (ОРИ) уже действует требование хранить сведения о пользователях три года и предоставлять их государственным органам. Если норму невозможно исключить, АКИТ предлагает сократить срок до года, определить круг сайтов, на которые она распространяется, и сделать исключение для ОРИ, чтобы избежать дублирования регулирования.

Вопросы вызвала и платформа согласий граждан на обработку персональных данных, которую планируют запустить на портале «Госуслуг». В реестре Роскомнадзора 19 октября 2026 г. около 2,43 млн операторов персональных данных. Затраты на подключение к ЕСИА посильны только крупному бизнесу, настаивают в АБД. «Мосэнергосбыт» указал на необходимость перестраивать бизнес-процессы, оцифровывать бумажные согласия и закупать оборудование для защищенного обмена данными.

В ряде случаев передача сведений о согласиях будет невозможна без идентификации через ЕСИА. Это фактически стимулирует операторов к обязательной идентификации пользователей при любых действиях, связанных с согласием, что усложнит получение электронных услуг и негативно скажется на развитии цифровых сервисов, считают в АБД.

Концентрация большого объема данных в одной государственной информационной системе (ГИС) создает риски информационной безопасности (ИБ): сведения о согласиях позволят составлять подробные профили взаимодействия граждан с банками, магазинами, медицинскими организациями и цифровыми платформами. При компрометации эти данные могут использоваться для кибератак и атак с использованием социальной инженерии.

АБД предлагает учитывать в ЕСИА только согласия, предоставленные непосредственно через эту систему, а передачу остальных сведений сделать добровольной. «Мосэнергосбыт» считает необходимым учитывать только согласия на передачу персональных данных третьим лицам и получение рекламы, а также разрешить оформлять и отзывать их через представителей операторов.

Позиция Минцифры

Представитель Минцифры напомнил, что третий пакет антифрод-мер в октябре 2026 г. находится на стадии общественного обсуждения. Все поступившие предложения рассматриваются и будут дополнительно проработаны с заинтересованными государственными органами. Говорить о финальной версии документа пока преждевременно.