За поставки радиодеталей в Россию шведы арестовали россиянина и экстрадировали в США

Александр Суворов, которого Швеция выдала США, может получить 45 лет тюрьмы. В Штатах его обвиняют в создании угрозы национальной безопасности поставками американских электронных компонентов в Россию.



Арестован и выдан США

Швеция экстрадировала в США арестованного по подозрению в нарушении американских санкций на поставки электроники в Россию 52-летнего российского гражданина Александра Суворова. Такое сообщение появилось на сайте министерства юстиции США.

Экстрадиция состоялась 15 октября 2026 г., а уже 16 октября должно пройти первое судебное заседание в Олбани, штат Нью-Йорк. Суворова обвиняют в том, что своими действиями он «угрожал национальной безопасности» Соединенных Штатов.

Расследование ведут ФБР и Министерство торговли. В деле о незаконном экспорте микроэлектронных компонентов значатся три пункта обвинения, по совокупности которых Суворову грозит до 45 лет заключения и штраф до $1,75 млн.

Magnific - Racool_studio Суворов может провести остаток жизни в американской тюрьме

Первый помощник прокурора США по Северному округу Нью-Йорка Джон А. Сарконе III (Attorney John A. Sarcone III) заявил, что «стремящиеся обратиться» нарушители экономических санкции против России должны понимать, что их «действия влекут за собой серьезные последствия».

Сеть закупок

По данным Минюста, следствие установило, что в период примерно с марта 2022 г. по апрель 2023 г. Суворов возглавлял незаконную сеть, занимавшуюся «мошенническим приобретением» для отправки в Россию американских электронных компонентов двойного назначения, которые могут применяться в том числе в военных системах связи и радиолокации, а также в системах точного определения местоположения.

В иске утверждается, что основная роль Суворова заключалась в обеспечении сокрытия конечного потребителя с помощью подставных компаний, базирующихся в Гонконге, включая GS Group Limited. Суворов и его компании якобы отправляли многочисленные денежные переводы различным американским компаниям в оплату закупок.

«Его экстрадиция для предъявления обвинений здесь, в США, демонстрирует приверженность ФБР делу предотвращения попадания секретных, экспортно-контролируемых технологий в руки российских военных», — заявил помощник директора отдела контрразведки и шпионажа ФБР Роман Рожавский (Roman Rozhavsky).

Что грозит Суворову

Первый пункт обвинительного заключения гласит о сговоре с целью совершения международного отмывания денег посредством рекламы, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, 3 лет надзорного режима после освобождения и штрафа в размере $500 тыс.

Во втором пункте утверждается наличие сговора с целью совершения контрабанды за границу, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, 3 лет надзорного режима и штрафа в размере $250 тыс.

В третьем пункте говорится о сговоре с целью нарушения Закона об экспортном контроле (ECRA), за что предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы, 3 лет надзорного режима и штрафа в размере $1 млн.

В сентябре 2023 г. CNews писал, что 51-летнего гражданина России Максима Марченко, постоянно проживающего в Гонконге, обвинили в закупках санкционной электроники двойного и военного назначения, а также в заговоре с целью обмана США, в отмывании денег и контрабанде товаров из США. Максимальное наказание по всем статьям составляет 100 лет лишения свободы.