Власти разрешат российскому облачному ПО и средствам защиты данных работать только с одной ОС

Правительство России предложило смягчить требования к совместимости российского ПО с операционными системами. Для ряда категорий (защита конфиденциальных данных и облачный софт) будет достаточно совместимости всего с одной ОС вместо двух. Для ПО, устанавливаемого на компьютер, сроки введения требования о совместимости минимум с двумя ОС предлагают перенести: офисное ПО - до 1 сентября 2027 г., программы обслуживания и средства виртуализации - до 1 января 2028 г., средства ИБ - до 1 июня 2028 г., промышленное ПО - до 1 января 2029 г. Минцифры объясняет это необходимостью дать ИТ-разработчикам время на доработку.

Предложение о смягчении требований

Для большинства категорий софта требования по совместимости сразу двум российским системам могут сдвинуть на год, это следует из проекта постановления, с которым ознакомились «Ведомости».

Правительство России в октябре 2026 г. предложило смягчить требования к совместимости отечественного программного обеспечения (ПО) с операционными системами (ОС), писал CNews. Для ряда категорий ПО - средств защиты конфиденциальных данных и облачных решений - будет достаточно совместимости с одной ОС вместо двух.

Изменения планируется внести в постановление Правительства России №1937, устанавливающее требования к доверенному ПО. Кроме того, обязательство по совместимости минимум с двумя ОС предлагается отложить на год для ПО, устанавливаемого непосредственно на персональный компьютер (ПК).

Для офисного ПО срок переносится на 1 сентября 2027 г., для программ обслуживания и средств виртуализации - на 1 января 2028 г., для средств обеспечения информационной безопасности (ИБ) - на 1 июня 2028 г., для промышленного ПО - на 1 января 2029 г. В проекте Минцифры России обосновывает перенос необходимостью предоставить разработчикам время на доработку ИТ-решений.

Обоснование исключений

Исключение для облачных сервисов обусловлено тем, что они работают через браузер и не зависят от ОС пользователя. В этом случае требование кроссплатформенности избыточно, пояснил «Ведомостям» представитель Минцифры.

Magnific - senivpetro Российские власти разрешат российскому облачному ПО и средствам защиты данных работать только с одной ОС

Аналогичный подход к средствам защиты информации связан с их более глубокой интеграцией с ОС, а также со сроками, необходимыми для прохождения обязательной сертификации, информировал CNews. При этом требования определяют минимально достаточный уровень для доверенного ПО.

Позиции участников рынка

По словам заместителя генерального директора «Ред софта» Рустама Рустамова, заказчику облачного ПО не важно, на какой ОС работает сервис в защищенном периметре провайдера. Ключевыми являются гарантированный uptime (время непрерывной работы), соглашение об уровне обслуживания и доступ к функциям ИТ-продукта. Главное условие - чтобы платформа виртуализации и оркестрации в центре обработки данных (ЦОД) была построена на доверенной ОС. Рустамов связывает исключения для средств защиты с длительными процедурами сертификации во ФСТЭК и ФСБ. Проведение этой процедуры параллельно для двух ОС в отдельных случаях фактически означает разработку и поддержку двух веток ИТ-продукта, удваивая затраты и сроки вывода на рынок.

Руководитель направления развития продуктов кибербезопасности Cloud.ru Максим Долгинин отмечает, что поддержка второй ОС увеличивает объем работ за счет необходимости обеспечивать совместимость и тестирование при выходе новых версий, а также часто требует расширения команды ИТ-разработки.

Технический директор «Базис» Дмитрий Сорокин добавляет, что проект может затронуть организации, заранее приобретшие лицензии на ОС, которую не поддерживает выбранное ПО: дальнейшее использование в такой среде станет невозможным.

Особенности средств защиты информации

С представителями разработчика ОС «НТЦ ИТ РОСА» ситуация со средствами защиты конфиденциальной информации выглядит сложнее. Некоторые из них содержат закрытые программные модули, работающие на уровне ядра ОС. В результате пользователь может оказаться в положении, когда не сможет установить обновление, в том числе устраняющее критические ИТ-уязвимости, пока компания-разработчик средства защиты не выпустит совместимую версию. Это создает искусственную привязку заказчика к конкретной ОС. Представитель также отмечает и то, что рынок готов к требованию поддержки двух доверенных ОС неравномерно. Возможность обеспечить совместимость только с одной ОС может привести к монополизации: на рынке отечественных ОС есть явный лидер, два-три сублидера и ряд нишевых производителей.

Генеральный директор «Элвис-плюс» (ГК «Солар») Федор Дбар считает, что мера облегчит работу производителей средств защиты информации, при этом выбор конкретной системы останется за ними. Вместе с тем существует риск, что отечественная ОС может остаться без поддерживаемого средства защиты. Разработчики могут сфокусироваться на лидере и не оказать поддержку остальным, отмечает эксперт.

Риски и готовность рынка

Директор серверной платформы «Группы Астра» Алексей Фоменко подчеркивает, что с технической точки зрения поддержка нескольких ОС - решаемая задача, особенно если ИТ-продукт изначально разрабатывается с использованием кроссплатформенных технологий и открытых стандартов. Все больше компаний-разработчиков изначально закладывают совместимость с несколькими ОС, поэтому дополнительный год может быть оправдан для тех, кому действительно требуется время на адаптацию и тестирование.

Генеральный директор «Графтех» Петр Василенко резюмирует: в условиях ограниченных бюджетов и сдержанной динамики ИТ-рынка дополнительные обязательства по обеспечению совместимости особенно чувствительны для компаний-разработчиков. Смягчение требований позволит направить часть ресурсов непосредственно на развитие функциональности и качества отечественных ИТ-продуктов.