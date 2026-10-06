Михаил Мишустин: Регионы смогут пользоваться ИИ-сервисами из «Гостеха»

Доступ к отечественным ИИ-решениям «под ключ» федеральные, региональные и муниципальные госучреждения получат, благодаря платформе «Гостех». Об этом на форуме Минцифры «Цифровые решения», который прошел в Москве 6 октября 2026 г., заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Для критически значимой инфраструктуры будет определено, когда возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей.



Переходный период для суверенных языковых моделей

Масштабное распространение ИИ требует перестройки самих государственных процессов, поэтому важно, чтобы у федеральных, региональных и муниципальных госучреждений был доступ к таким решениям — для этого необходимо задействовать возможности платформы «Гостех». Об этом на форуме Минцифры «Цифровые решения» во время пленарной дискуссии сказал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Это должны быть своего рода «сервисы под ключ», чтобы властям на местах не приходилось искать доступ к мощностям самостоятельно.

Михаил Мишустин: Распространение ИИ требует перестройки государственных процессов

«Текущий год — активное время распространения агентов ИИ, следующий этап — формирование из них целых экосистем, объединяющих предприятия, поставщиков, банки, государственные сервисы», — также отметил Михаил Мишустин. Он добавил, что государство и бизнес должны совместно определить границы полномочий и ответственности ИИ-агентов, чтобы обеспечить предсказуемую работу цифровых экосистем и предотвратить сбои.



По словам председателя Правительства РФ, Россия продолжает оставаться в мировой гонке языковых моделей, в то же время, признал он, для создания спроса на отечественные сервисы ИИ нужно время — Правительство РФ продолжит оказывать поддержку разработчикам, меры которой зафиксированы в принятом законе об искусственном интеллекте. А для критически значимой инфраструктуры будет определено, когда станет возможно использование только суверенных или национальных фундаментальных моделей.

«При этом для предприятий будет предусмотрен переходный период для их внедрения», — уточнил Михаил Мишустин.

ЦОДы тоже строят

Развитие искусственного интеллекта невозможно без полноценной инфраструктуры в виде центров обработки данных.«Формирование развитой сети центров обработки данных – совместная задача государства и бизнеса. Доля выручки от продажи облачных решений у профильных провайдеров уже составляет 80-90%. На стадии строительства сейчас 42 ЦОДа с инвестициями, превышающими 280 млрд руб. По поручению Президента формируется генеральная схема размещения таких объектов», - рассказал Михаил Мишустин.

Ранее CNews писал о том, что земли под ЦОД не будут выделять в отдельную категорию, как просили участники рынка дата-центров, ссылаясь на рост земельных платежей и неопределенность с их размерами.

Напомним, в январе 2026 г. правительству РФ с участием госкорпорации «Росатом» было поручено разработать и утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры центров обработки данных в России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Документ должен коррелировать с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта.