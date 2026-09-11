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Бывшего топ-менеджера «Роснано» подсадили на 9 лет из-за провала с производством оперативной памяти

Бывший топ-менеджер «Роснано» Андрей Кушнарев приговорен к 9 годам лишения свободы, он также должен вернуть «Роснано» 7,5 млрд руб. Кушнарев отвечал за работу завода по производству оперативной памяти MRAM «Крокус Наноэлектроника», который оказался убыточным.

Приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Роснано»

Гагаринский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении бывшего топ-менеджера «Роснано» Андрея Кушнарева.

Как сообщает Генпрокуратура, он признан виновным по ч 4. статьи 160 Уголовного кодекса РФ – «присвоение или растрата».

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Фото: fabrikasimf / FreePik
Бывший топ-менеджер «Роснано» Андрей Кушнарев, отвечавший за производство оперативной памяти на заводе «Крокус Наноэлектроника» приговорен к девяти годам лишения свободы

Кушнарев приговоре к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 76 млн руб. Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на 2,5 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск «Роснано» на сумму 7,5 млрд руб.

Позиция обвинения

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, Кушнарев в период с 2013 по 2021 гг. был управляющим директором по инвестиционной деятельности инвестиционного дивизиона – венчурный капитал «Роснано».

Затем он был гендиректором производителя магниторезистивной оперативной памяти MRAM «Крокус Наноэлектроника», созданного «Роснано» совместно с французской Crocus Technology.

Инвестиции в проект составили 12 млрд руб., впоследствии Crocus Technology вышла из проекта, сам проект оказался убыточным.

По мнению Генпрокуратуры, Кушнарев вместе с иными лицами растратил денежные средства на сумму 7,5 млрд руб. Надзорное ведомство утверждает, что «Кушнарев и иные лица не имели намерения обеспечить развитие новых производств в сфере нанотехнологий и достоверно знали, что фактически проект не будет реализован». Расследование в отношении иных лиц продолжается, добавили в ведомстве.

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Ранее защита Кушнарева, пытаясь оспорить в Мосгорсуде решение суда о продлении ареста подзащитного, указывала, что обвинение против Кушнарева связаны с его деятельностью в качестве члена органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению данной организацией. По мнению защиты, Уголовно-процессуальный кодекс исключает возможность применения к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Летом 2026 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к бывшему главе компании Анатолию Чубайсу и другим бывшим-топ менеджерам на сумму 11,9 млрд руб., полученных из-за инвестиций в «Крокус Наноэлектроника». На имущество ответчиков был наложен арест.

Другой скандальный актив «Роснано»

По данным газеты «Коммерсант», второй фигурант дела – бывший топ-менеджер «Роснано» Юрий Удальцов. Он успел уехать из России и объявлен в международный розыск.

Удальцов также является фигурантом другого дела, связанного с «Роснано» - с производителем гибких дисплеев «Пластик Лоджик» (Plastic Logic). Ранее бывшей гендиректор этой компании Борис Галкин был приговорен к девяти годам лишения свободы.

Проект Plastic Logic был запущен «Роснано» в 2009 г., но в 2012 г. от него отказались. Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» к Анатолию Чубайсу и бывшим топ-менеджерам «Роснано» о взыскании с них убытков в размере 5,6 млрд руб., полученных из-за инвестиций в Plastic Logic. На имущество ответчиков был наложен арест.

Игорь Королев

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