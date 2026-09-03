В России рухнули венчурные инвестиции. За полгода обвал более 60%

Российский венчурный рынок в первом полугодии 2026 г. продолжил сокращаться, оставаясь зависимым от единичных крупных сделок. Параллельно резко выросла роль корпоративных поглощений, однако эксперты пока не видят признаков системного восстановления классического венчурного финансирования. Общий объем российского венчурного рынка по итогам первого полугодия 2026 г. составил $29,3 млн. По подсчетам аналитиков, данный показатель сократился к аналогичному периоду 2025 г. на 62%.

Данные о венчуре

Российский венчурный рынок сократился более чем на 60%, пишут «Ведомости». По количеству сделок он практически сравнялся с сегментом слияний и поглощений.

Как говорится в совместном отчете аналитической платформы Dsight, компании Б1, «Т-Банка» и инвестиционной компании Kama Flow в сентябре 2026 г., общий объем российского венчурного рынка по итогам первого полугодия 2026 г. составил $29,3 млн. Показатель сократился к аналогичному периоду 2025 г. на 62%. Количество сделок уменьшилось на 35% - до 35, а медианный размер транзакции упал почти втрое: с $600 тыс. до $210 тыс. Средний чек составил $1,05 млн.

Рынок по-прежнему сильно зависит от единичных крупных раундов. Пять самых масштабных сделок обеспечили 82% всего объема инвестиций, а две крупнейшие - 54%.

Снижение по всем стадиям

Спад затронул все стадии привлечения капитала. Сильнее всего сократилось число поздних раундов - с девяти в первом полугодии 2025 г. до двух в январе–июне 2026 г. Их объем упал на 62% - до $15,9 млн. Количество транзакций на ранних стадиях уменьшилось с 18 до 10, а объем - на 48% до $10,4 млн. На посевной стадии число сделок снизилось с 22 до 15, объем - на 56% до $2,2 млн.

Photogenica - Denis_Vostrikov Российский венчурный рынок рухнул на более 60%

Российский венчурный рынок испытывает дефицит финансирования и остается зависимым от единичных крупных сделок, объясняет основатель Dsight Арсений Даббах. Сокращение поздних раундов, по его словам, указывает на уменьшение числа зрелых проектов, способных привлекать значительные суммы. Часть компаний переходит под контроль стратегических инвесторов, часть ищет финансирование за рубежом, а некоторые не достигают показателей, необходимых для следующего раунда, добавил эксперт.

Крупнейшие сделки и сегменты

Среди крупнейших венчурных сделок первого полугодия в отчете указаны вложения Kama Flow в разработчика систем машинного зрения Callisto Vision ($9,1 млн) и компанию Robo ($6,8 млн).

По числу транзакций лидировали B2B Software (пять раундов) и IndustrialTech (четыре). Последний сегмент привлек больше всего инвестиций - $11,4 млн.

На потребительские проекты пришлось $4,75 млн, или 16% всего объема рынка, причем 81% этой суммы обеспечил один раунд со стороны «Мегасклада».

Большинство стартапов привлекали относительно небольшие суммы: 23 сделки с раскрытым объемом не превышали $1 млн.

Сравнение со странами ближнего зарубежья

По количеству венчурных транзакций Россия по итогам первого полугодия уступила другим странам Содружества Независимых Государств (СНГ). В государствах региона Dsight зафиксировала 58 сделок на общую сумму $143,2 млн.

Однако 92% этого объема обеспечил один раунд узбекистанского маркетплейса Uzum, который привлек $131,5 млн. Без него инвестиции в СНГ составили бы $11,7 млн - примерно в 2,5 раза меньше, чем в России. Медианный размер сделки в регионе оказался ниже российского - $95 тыс.

Основным центром венчурной активности стал Узбекистан: на него пришлось 44 из 58 сделок (76%). Казахстан обеспечил 12% транзакций, Азербайджан - 5%, Молдавия - 3%, Армения и Белоруссия - по 2%.

В Узбекистане два местных фонда в первом полугодии 2026 г. увеличили капитал в совокупности на $30 млн, а также начал работать новый pre-seed фонд Hayot Ventures.

Рост рынка слияния и поглощения

На фоне сокращения классического венчурного финансирования заметно выросла роль сделок слияний и поглощений. В первом полугодии 2026 г. Dsight насчитала 33 mergers and acquisitions (M&A)-транзакции на $829 млн. По количеству эти сегменты почти сравнялись, а по объему M&A-рынок оказался в 28 раз больше венчурного.

Корпорации преимущественно покупают контроль над технологическими компаниями. Из 28 сделок с раскрытым размером доли в 21 случае инвестор получил не менее 50%, а в девяти - полный контроль. M&A-рынок также остается сильно концентрированным: на две крупнейшие сделки пришлось 93% объема. «Т-технологии» приобрели 100% «Авто.ру» за $421 млн, а Сбербанк - 42% производителя микроэлектроники «Элемент» за $348 млн.

Высокий денежный объем M&A пока не свидетельствует о системном восстановлении, отмечает партнер «Б1» Антон Устименко. Для устойчивости сегмента необходимы регулярные сделки и широкий круг покупателей. Из-за геополитической неопределенности и волатильности фондового рынка возможности для initial public offering (IPO) остаются ограниченными, а корпорации осторожно относятся к инвестициям и поглощениям.

Прогноз и причины спада

Во втором полугодии 2026 г. Dsight ожидает точечных раундов на посевных и ранних стадиях при сохранении высокой активности в M&A. О полноценном восстановлении классического венчурного финансирования речи пока не идет.

Директор практики «Корпоративные финансы» Strategy Partners Михаил Жиганов отмечает, что стратегическим инвесторам при покупке технологических компаний интересна синергия с приобретаемым бизнесом. Кроме того, на фоне высокой ключевой ставки у них появляется возможность добиваться снижения стоимости активов. Крупные компании располагают ресурсами и могут воспользоваться таким шансом.

Основной причиной падения венчурного рынка остается высокая ключевая ставка, подтверждает директор Фонда развития интернет-инициатив Дмитрий Калаев. Пока безрисковые инструменты обеспечивают двузначную доходность, бизнес-ангелы предпочитают депозиты и облигации, а корпорации сокращают инвестиционные бюджеты. Снижение медианного чека при этом связано с ростом числа небольших транзакций со стороны новых фондов и краудинвестинговых платформ, а не с ухудшением качества проектов.

Низкая активность поздних раундов объясняется прежде всего дефицитом капитала, добавляет директор фонда «Восход» Сергей Амирян. Зрелые компании требуют более крупных объемов финансирования, а новых денег на венчурный рынок практически не приходит. Инвесторы рассчитывают на более привлекательные оценки и условия входа, на которые такие компании не всегда готовы. В результате часть из них откладывает привлечение капитала или вместо продажи доли использует долговое финансирование — банковские кредиты и облигационные займы.