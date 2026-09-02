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Санкции треснули. Samsung ищет крупное помещение для своей новой штаб-квартиры в Москве

Samsung подыскивает в Москве помещение для штаб-квартиры. Сбежавшей в 2022 г. из России компании, прекратившей все поставки и остановившей свое производство в нашей стране, нужен офис площадью в 10 тыс. кв. м, за аренду которого она готова платить почти 1 млрд рублей в год.

Новый офис для Samsung

Южнокорейский производитель смартфонов и бытовой техники Samsung ведет переговоры с «Галс-Девелопмент» об аренде офисной недвижимости в бизнес-центре Dubinin’Sky рядом со станцией метро «Павелецкая» в Москве, пишет «Коммерсант», ссылаясь на свои источники на рынке, в том числе в Samsung Electronics.

Речь идет о помещении площадью 8–10 тыс. кв. м. Это крупный объем даже для столичного рынка. По оценкам экспертов, арендная плата может составить от полумиллиарда до почти миллиарда рублей в год.

В марте 2022 г. Samsung покинула российский рынок. Компания приостановила поставки всей продукции и работу завода в Калуге, при этом она не отказывалась от московского офиса в «ВЭБ Центре» на Новинском бульваре, договор аренды которого не продлил новый собственник.

Условия неопределенности

Ситуации, когда собственник не продлевает арендный договор, редкость для рынка, отметила директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова.

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Samsung
Samsung собирается арендовать новый офис в Москве, рядом с метро «Павелецкая»

В условиях неопределенности компания, вероятно, хочет избежать капитальных затрат и сохранить гибкость, поэтому предпочитает арендовать, а не приобретать офисные помещения, полагает замдиректора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов.

Офис такого объема может стоить 700–950 млн руб. в год, оценил партнер Ricci Дмитрии Жидков. Оценка Кусова ниже. По его данным, годовые ставки аренды в высококачественных бизнес-центрах в Москве достигают 65 тыс. руб. за 1 кв. м, следовательно Samsung придется ежегодно выплачивать около 504–630 млн руб.

Доходы в России

Мощности завода в Калуге, производившего телевизоры, холодильники и стиральные машин Samsung, в начале 2024 г. были сданы в аренду VVP Group под контрактное производство телевизоров и профессиональных панелей. Данные по выручке ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга» скрыты с 2023 г.

Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры
Почему виртуализация на базе открытых решений подходит для критической инфраструктуры Импортонезависимость

Как выяснил CNews в марте 2026 г., «Исследовательский центр Самсунг» по итогам 2025 г. заработал в России 543,7 млн руб. чистой прибыли при выручке в 2,7 млрд руб. Численность его сотрудников, по данным ФНС, составляет 239 человек.

Исследовательский центр занимается созданием передовых технологий для будущих продуктов Samsung. Например, разработками ОС и драйверов, оптимизируют работу ИИ и пр. Согласно отчетности, центр выполняет услуги по обработке данных и исследованиям и разработке для материнской компании Samsung, зарегистрированной в Корее, а также для ее российской дочки «Самсунг электроникс рус компани».

Анна Любавина

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