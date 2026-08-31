Начался суд над поставщиком китайских раций под видом отечественных в МВД и Росгвардию

В Ижевске с задержкой на несколько месяцев начался суд по поводу поставок АО «Уральские заводы» устройств радиосвязи на 380 млн рублей по госконтракту. Генпрокуратура настаивала на том, что дело должно рассматриваться в Москве. Адвокат обвиняемого утверждает, что у прокуроров нет ни одного доказательства вины, а дело возбуждено с целью смены собственников АО «Уральские заводы».



Суд по делу о поставках раций в МВД

В Октябрьском райсуде Ижевска началось рассмотрение уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) в отношении бывшего гендиректора АО «Уральские заводы» Василя Мусина.

В озвученном обвинительном заключение говорится, что Мусин и Виталий Шурыгин, находящийся в розыске бывший руководитель ЗАО «Уральские радиостанции», поставили для нужд МВД и Росгвардии якобы отечественные рации, собранные из китайских комплектующих. Ущерб государству оценен в более чем 380 млн руб.

Фигурантов подозревают в мошенничестве, совершенном в период с 2015 по 2023 гг., связанном с 10 контрактами, заключенными с Центральным и Северо-Кавказским окружными управлениями материально-технического снабжения МВД России на поставку 6,5 тыс. радиостанций «Эрика-360» и «Эрика-360.01» различных модификаций.

«Уральские заводы» Обвинение строится на том, что поставленные в МВД и Росгвардию рации оказались собранными из китайских комплектующих

Министерство, как утверждает обвинение, получило устройства, собранные из китайских комплектующих, что «не соответствует требованиям приложений к государственным контрактам», а Мусин и Шурыгин — «незаконную прибыль» в размере 383,2 млн руб., которой «распорядились по своему усмотрению».

АО «Уральские заводы», входит в состав финансово-промышленной группы «Уральские заводы», высокотехнологичного предприятия, основанного в Ижевске в апреле 1995 г. Компания проектирует и производит системы профессиональной аналоговой и цифровой радиосвязи. АО «Уральские радиостанции» является дочерним предприятием АО.

Громкое заявление адвоката

Адвокат Михаил Жихарев рассказал «Коммерсанту», что, защита уверена в незаконности привлечения Мусина к уголовной ответственности, а в основе уголовного дела «лежит желание третьих лиц получить контроль над акциями, принадлежащими ГК "Уральские заводы"».

Дело о поставках раций по госконтракту с МВД находилось в Замоскворецком райсуде Москвы, который передал его в Ижевск. Начало рассмотрения задерживалось с декабря 2025 г. так как Генпрокуратура пыталась оставить его в Москве, о чем подала ходатайство в Верховный суд России, но получила отказ. Прокуроры настаивали на том, что Мусин и Шурыгин могут оказать «непроцессуальное воздействие» на судей Приволжского федерального округа.

Мусин в связи с обвинением в хищении средств, выделенных МВД России в рамках обеспечения исполнения госзаказа, находится под арестом с лета 2024 г., как писал CNews в июне 2024 г. Шурыгин, по данным «Коммерсанта», арестован заочно.

Доводы о несостоятельности обвинения

Мусин в своем обращении к суду 27 августа 2026 г. заявил, что считает выдвинутое обвинение бездоказательным. Один из его доводов — неправомерная ссылка следствия на закон «Об обороне»: «Это специальная техника для МВД, Росгвардии и ФСБ России, предназначенная для обеспечения правопорядка, они не являются вооружением и не подпадают под нормы, на которые ссылается следствие».

Мусин заявил также, что требования «отечественного происхождения» комплектующих не основаны на условиях контракта. По его словам, все этапы реализации госконтрактов выполнялись «с соблюдением всех разрешительных режимов в рамках лицензий Минпромторга, под постоянным контролем военного представительства Минобороны, специальной прокуратуры, МВД, Росгвардии и ФСБ» и допрошенные следствием члены комиссии МВД «прямо показали», что им было известно об использовании импортных комплектующих.

Другие доводы Мусина касаются отсутствия доказательств получения «незаконной прибыли» или того, что он или иное лицо «завладели хоть рублем из средств», поступавших по госконтрактам. Деньги, как сказал обвиняемый, потрачены на выплату зарплаты 128 сотрудникам, развитие производства, закупку оборудования, комплектующих и общехозяйственные нужды предприятия: «Таким образом, в деле отсутствуют обман, ущерб, противоправность, общественная опасность, безвозмездное изъятие и обращение средств в мою пользу».