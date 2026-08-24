И где же ты, Европа? США втрое опережают ее в гонке инвестиций в ИИ

Инвестиции в искусственный интеллект в США в ближайшие годы будут расти втрое быстрее, чем в Евросоюзе, что закрепит технологическое лидерство Америки над Европой, отметили эксперты Oxford Economics. По оценке аналитиков, корпоративные расходы на новое оборудование и инфраструктуру в США за период с 2021 по 2027 г. вырастут на 40% в реальном выражении, тогда как в Евросоюза — лишь на 12%. Microsoft и Amazon только в 2026 г. планируют инвестировать свыше $725 млрд в развитие ИИ-инфраструктуры, отмечают эксперты.

Инвестиции в ИИ

США расширяют инвестиционный отрыв в области искусственного интеллекта (ИИ) с Европой, которая отставала от всплеска инвестиций в сферу информационных технологий (ИТ) еще до появления крупных языковых моделей, об этом пишет Financial Times со ссылкой на аналитическую компанию Oxford Economics.

Согласно оценкам экспертов Oxford Economics в августе 2026 г., инвестиции в ИИ в США росли и будут расти в три раза быстрее, чем в Европейском союзе (Евросоюзе), в период с 2021 г. до конца 2027 г. По данным аналитиков, корпоративные расходы на новое ИИ-оборудование и ИТ-инфраструктуру в США за этот период, как ожидается, вырастут на 40% в реальном выражении. В Евросоюзе этот показатель составит лишь 12%.

Wikipedia Всемирный торговый центр 1 — центральное здание в новом комплексе Всемирного торгового центра в г. Нью-Йорк (США)

Oxford Economics, ведущая компания в области глобального прогнозирования и количественного анализа в экономике. Мировая клиентская база Oxford Economics насчитывает более 2 тыс. международных корпораций, финансовых учреждений, правительственных организаций и университетов. Их сотрудники проводят исследования на глобальном, страновом, региональном, городском и отраслевом уровнях; оказывают консалтинговые услуги.

Основной драйвер разрыва

Ключевым фактором таких прогнозов, как отметили в Oxford Economics, стал резкий рост затрат на ИТ-оборудование для ИИ. Крупнейшие американские технологические компании — Google, Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), Microsoft и Amazon — планируют инвестировать более $725 млрд только в 2026 г. Эти средства направлены на создание дополнительной ИТ-инфраструктуры для ИИ: дата-центров, серверов и специализированных ускорителей, информировал CNews.

Европа, по прогнозам экспертов, практически не продвинулась в сокращении инвестиционного разрыва с тех пор, как бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги (Mario Draghi) в сентябре 2024 г. опубликовал знаковый доклад о конкурентоспособности. В своем документе Драги предупредил, что цифровизация, декарбонизация и рост оборонных расходов требуют «исключительного всплеска» инвестиций в Евросоюзе — до уровней, которые в последний раз были отмечены в 1960–1970 г.

Оценки экспертов

Экономист Oxford Economics Даниэл Харенберг (Daniel Harenberg) подчеркивает разницу в динамике двух экономик. По его словам, США — «более динамичная, более предприимчивая экономика, поэтому она движется быстрее, и гонка за ИИ приносит больше выгод». «Европа движется гораздо медленнее», — констатировал он.

Профессор Манчестерского университета Барт ван Арк (Bart van Ark) обратил внимание и на растущее отставание Евросоюза от США в производительности труда. Согласно его расчетам, валовой внутренний продукт (ВВП) на час работы в США увеличился на $14 в период с 2018 по 2025 г., тогда как в Европе рост составил всего $2. «Разрыв касается не только цифрового сектора», — отметил ван Арк. Превосходство США распространяется и на другие отрасли, включая оптовую и розничную торговлю, а также профессиональные услуги.

По информации Financial Times, разрыв в инвестициях в ИИ между США и Европой продолжает увеличиваться. Американские технологические гиганты активно наращивают расходы на ИТ-инфраструктуру, в то время как европейская экономика с 2021 г. пока не демонстрирует сопоставимой динамики, несмотря на предупреждения о необходимости резкого роста капиталовложений.

Бум строительства ЦОДов для ИИ

По всему миру строится около 850 центров обработки данных (ЦОД) общей стоимостью порядка $7 трлн, приводила в июне 2026 г. данные Oxford Economics. Из стран больше всего инвестируют Соединенные Штаты, на которые приходится 228 проектов. На втором месте — Китай (98 проектов).

По информации CNews, расходы на строительство дата-центров в США в конце 2025 г. впервые превысили затраты на возведение офисных зданий и даже глобальные вложения в нефтяную отрасль.

Объем реализованных проектов в области строительства ЦОД одной только компанией Turner Construction по итогам 2025 г. достиг $9,4 млрд, что более чем в пять раз превышает аналогичный показатель 2020 г. Крупные инвестиционные фонды также проявляют повышенный интерес к строительству дата-центров, рассматривая их как одну из наиболее перспективных возможностей получения высокой доходности на фоне роста спроса на ИИ.

Быстрое строительство ЦОДов сопряжено с еще одним риском — перегрузки энергосетей. Значительные энергопотребности таких объектов оказывают заметное давление на региональные системы электроснабжения, что приводит к постепенному повышению тарифов на электроэнергию, писал CNews. Рост стоимости энергоснабжения вызывает недовольство и протесты со стороны жителей прилегающих к дата-центрам территорий.

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими