Робособаки выйдут на патрулирование Москвы

В Москве пройдут испытания системы управления робособаками, способными автономно патрулировать территорию инфраструктурных объектов. Система управления позволит координировать работу нескольких роботов одновременно, обрабатывать данные с камер и датчиков в режиме реального времени и при необходимости оперативно реагировать на нештатные ситуации. Новые испытания должны проверить устойчивость технологии в условиях реальной эксплуатации на инфраструктурных объектах и оценить ее готовность к более широкому внедрению.

Тестирование робособак

В Москве испытают робособак для патрулирования объектов инфраструктуры, об этом сообщили РБК в столичном департаменте предпринимательства и инновационного развития (ДПиИР). Они способны будут автономно патрулировать территорию, фиксировать нарушения и даже взаимодействовать с людьми.

В Москве в кластере «Ломоносов» в конце августа 2026 г. пройдут демонстрационные испытания системы управления робособаками. Сама же система, предназначенная для автономного мониторинга крупных объектов городской инфраструктуры, разработана компанией «Кью Групп». Она уже прошла тестирование в Центре испытаний роботов Московского инновационного кластера на территории Сколково, а также пилотирование на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте России (РАНХиГС).

ДПиИР Робособаки выйдут на патрулирование объектов в Москве

По данным ДПиИР, робособаки в рамках этого эксперимента робособаки смогут патрулировать склады, строительные площадки, парковки и другие территории, выявляя различные внештатные ситуации. Устройства способны обнаруживать людей в запрещенных зонах, фиксировать случаи вандализма, появление граффити, курение, нарушения правил парковки, а также контролировать соблюдение требований техники безопасности.

Основные функции

ИТ-система позволяет одновременно управлять несколькими робособаками. Человек-оператор задает маршрут и отмечает на цифровой карте контрольные точки, после чего робот переходит в автономный режим. Он самостоятельно патрулирует территорию, объезжает препятствия, анализирует окружающую обстановку с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и компьютерного зрения, а в режиме реального времени передает оператору информацию о выявленных нарушениях. Каждое такое событие сопровождается фото- и видеоматериалами для человека-оператора.

Во время патрулирования робот может взаимодействовать с людьми. «Если он обнаруживает человека в запрещенной зоне, то подъезжает к нему, передает голосовое предупреждение или автоматически соединяет с оператором по двусторонней аудиосвязи», — сообщили в ДПиИР.

ДПиИР ИТ-система позволяет одновременно управлять несколькими робособаками

В зависимости от модели робот способен работать без подзарядки до пяти часов и преодолевать расстояние до 10 км. При этом, несмотря на высокий уровень автономности, ИТ-система предусматривает приоритет ручного управления: оператор в любой момент может взять контроль на себя.

Внедрение роботов

Первые коммерческие модели робособак появились в 2016 г., ими стали Spot от Boston Dynamics и ANYmal от швейцарской компании ANYbotics. Позже на рынок вышли китайские производители — Xiaomi, Deep Robotics и Unitree. В промышленности, как писал CNews, такие устройства в первую очередь применяются в опасных для человека местах, где существует риск взрыва или воздействия отравляющих веществ.

В 2026 г. роботы Spot используются, в частности, для обследования космического полигона SpaceX. Устройства ANYbotics работают на производствах нефтегазовых компаний Total Energies и British Petroleum: они снимают показания датчиков, проводят акустический мониторинг и фиксируют температурные показатели. Кроме того, робот ANYbotics патрулирует хранилище отработанного ядерного топлива в Финляндии.

Демонстрационные испытания в кластере «Ломоносов» должны показать готовность российской системы к практическому применению на объектах городской инфраструктуры и оценить ее эффективность в реальных условиях эксплуатации.