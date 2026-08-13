Российские ИИ будут проверять на духовность и нравственность

Для получения статуса национальной или суверенной моделям ИИ в России нужно будет проходить проверку на соответствие духовно-нравственным ценностям. Власти и бизнес договорились, что проводить экспертизу будут независимые лаборатории.



Для статуса нужна проверка

В рамках обсуждения готовящихся подзаконных актов к принятому в России закону об ИИ решено, что проводить проверку соответствия больших моделей традиционным духовно-нравственным ценностям смогут независимые испытательные лаборатории, а не одна назначенная организация, пишут «Ведомости» со слов источника в одной из компаний – участников дискуссии и собеседника в Минцифры.

Обратиться за экспертизой, правда, можно будет не в любую организацию. Власти утвердят список из нескольких проверенных лабораторий. Требования к ним еще прорабатываются. Окончательное решение о подтверждении соответствия останется за Минцифры.

Госдума приняла закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта» в июле 2026 г. В нем предусмотрено выделение категорий суверенных и национальных моделей ИИ, которые, в том числе, должны соответствовать российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Как определить духовность ИИ

У российских компаний уже есть инструменты, которые ограничивают запрещенные запросы и обеспечивают соответствие ответов моделей законодательству, поэтому регулятор рассчитывает использовать накопленную рынком экспертизу, а не создавать всю систему тестирования с нуля, рассказал изданию собеседник в Минцифры.

Iza Gawrych / Unsplash Статус национальных и суверенных получат только высоконравственные ИИ-модели

В аккредитованную лабораторию разработчик ИИ должен будет подать сведения о себе, заявление, описание архитектуры и механизмов фильтрации, а также результаты самостоятельной проверки по общей риск-ориентированной методике.

Лаборатория с помощью промпт-инъекций протестирует возможности обхода внутренних ограничений, с помощью бенчмарков проверит ответы модели и направит в правкомиссию заключение об их соответствии или несоответствии традиционным ценностям.

На роль проверяющих, по мнению технического директора РТК-ЦОД Алексея Забродина, может претендовать Институт системного программирования РАН, который обладает большим опытом работы со сложными программными продуктами. Правкомиссия по цифровизации может создать испытательную лабораторию с подачи Минцифры, считает источник «Ведомостей».

Критерии оценки

Прописывать духовно-нравственные ценности в отдельном акте не планируется, тем более что их перечень уже содержится в указе президента № 809, сказал источник. Вместо этого совместно с бизнесом будут разработаны специальные бенчмарки для тестирования.

«К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России», — говорится в указе № 809, опубликованном на сайте Президента.

Перечень включает категории, которые невозможно напрямую перевести в технические задания для модели, отметил бизнес-архитектор проектов ИИ экосистемы «Авандок» Алексей Борщов: «Поэтому общий знаменатель может быть только процедурным: единый формат отчета, общий набор провокационных запросов, фиксация версии модели и параметров тестирования, а также возможность воспроизвести результат».

Главный риск заключается в «оценочности» критериев методики, поскольку это может обернуться их «избирательным применением», полагает управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.

Важно, чтобы при оценке четко проговаривалось, какие классы запросов проверяются, сколько тестов используется, какие ответы считаются допустимыми или недопустимыми, как учитывается неоднозначность, как проводится повторное тестирование после обновления модели и т. д., добавил эксперт центра ИИ «СКБ Контур» Дмитрий Иванков.