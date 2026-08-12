Российские производители электроники попросили упростить получение статуса «технологического лидера»

Альянс RISC-V предложил Минэкономразвития отменить верхний порог выручки в 40 млрд руб. для компаний, претендующих на статус «технологического лидера». В объединение входят Сбербанк, Yadro, «Байкал Электроникс», «Аквариус», ГК «Элемент» и другие игроки российской отрасли. Авторы инициативы считают, что ограничение по выручке может лишить господдержки крупные компании, развивающие капиталоемкие направления — микроэлектронику, процессоры, вычислительную технику и ПО. Тем не менее такие компании уже обладают значительными ресурсами, поэтому льготы для них должны быть привязаны именно к объему собственных технологических разработок, а не к формальному статусу, считают эксперты.

Просьба о пересмотре правил

Российские ИТ-компании попросили расширить возможности льгот для технологических лидеров, пишет «Коммерсант». Бизнес предлагает исключить верхний предел по выручке из проекта постановления Министерство экономического развития (Минэкономразвития) России, а также увеличить значение показателя выручки компании в методиках оценки.

В августе 2026 г. российский альянс RISC-V, объединяющий крупнейшие компании в сфере электроники (в него входят Сбербанк, «Аквариус», Yadro, «Байкал Электроникс», группа компаний (ГК) «Элемент» и другие), обратился в Минэкономразвития с просьбой убрать верхний предел по выручке для получения малыми технологическими компаниями статуса «технологический лидер». Об этом говорится в письме исполнительного директора альянса RISC-V Татьяны Сорокиной, направленном в ведомство в июле 2026 г. Автор обращения уверена, что организации, чья выручка превысила порог в 40 млрд руб., не смогут претендовать на включение в категорию «технологический лидер» и, соответственно, не получат преимуществ в государственной поддержке.

Photogenica - orcearo Российские разработчики электроники попросили снять лимит выручки для статуса «технологического лидера»

В июне 2026 г. Минэкономразвития подготовило проект постановления, которым предлагалось выделить малые технологические компании (МТК), чья выручка превысила 4 млрд руб. и достигает 40 млрд руб. в год, в отдельную категорию — «технологических лидеров». К ним, по замыслу ведомства, будут предъявляться более жесткие требования в части инновационно-технологического характера, но взамен такие компании смогут получить преимущество при распределении субсидий и грантов. Оценивать «технологических лидеров» министерство предлагает по рыночному и инновационному потенциалу, а также по деловой репутации. Ведомство рассчитывает, что новый статус до 2030 г. смогут получить до 100 компаний. Совокупная выручка МТК в 2025 г. составила 1,3 трлн руб.

Сохранение порога в 40 млрд руб. ведет к необоснованному ограничению доступа к инструментам государственной поддержки, а также ограничивает права компаний и не способствует росту будущих налоговых выплат от реализации проектов, пишет Татьяна Сорокина. Альянс предлагает исключить верхний предел по выручке из проекта постановления Минэкономразвития, а также увеличить значение показателя выручки компании в методиках оценки. Кроме того, методику оценки предлагается дополнить показателем, отражающим долю и объем выручки, направляемой на исследования и разработки.

Представитель альянса RISC-V подтвердил отправку письма и уточнил, что ответа от ведомства ассоциация пока не получила. Представитель Минэкономразвития сообщил «Коммерсант», что письмо будет рассмотрено в рабочем порядке.

Разные показатели

У ИТ-разработчика программное обеспечение (ПО) и производителя микроэлектроники при одинаковом объеме выручки будут совершенно разные капитальные затраты, приводит пример генеральный директор компании «ГрафТех» Петр Василенко. В таком случае статус и объем государственной поддержки можно разделить: компания может сохранять статус «технологического лидера» при превышении порога, а конкретные меры поддержки — зависеть от ее масштаба и специфики отрасли.

Наиболее критичны льготы для капиталоемких направлений, отмечает директор по связям с государственными органами группы «Астра» Владислава Константинова, таких как электронная компонентная база, включая процессоры, вычислительная техника, операционные системы (ОС) и прикладное ПО.

Необходимая мера

Сохранение статуса «технологического лидера» для компаний с выручкой свыше 40 млрд руб. необходимо, поскольку размер выручки не всегда отражает ценность бизнеса в инновациях, отмечает эксперт рынка TechNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Антон Аверьянов. Логично, чтобы льготы для таких российских компаний сохранялись, но были привязаны именно к объему собственных технологических разработок, инвестициям в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и вкладу в развитие отрасли, считает он. Компании с такой большой выручкой уже обладают значительными ресурсами, добавил эксперт.

«Логичнее создать отдельный статус «технологического лидера» для компаний, которые уже переросли категорию малых, но при этом продолжают активно развивать собственные отечественные технологии. Так государство сможет поддерживать компании на разных этапах роста, не размывая первоначальный смысл статуса именно малой компании, нуждающейся в укрупнении бизнеса», — уточнил Аверьянов.

Впрочем, статус малой технологической компании, даже если речь идет о лидере, должен оставаться инструментом поддержки относительно небольших и быстрорастущих технологических бизнесов, а не крупных корпораций, настаивает Антон Аверьянов. В противном случае существует риск перекоса финансовой поддержки в пользу тех компаний, которые способны развивать бизнес самостоятельно за счет реинвестирования прибыли, отмечает он.