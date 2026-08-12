Инвестируя десятки миллиардов в ИИ, Oracle готовит массовые увольнения. В отдельных командах на улицу выставят каждого десятого

Oracle может провести новый раунд сокращений уже в августе. Руководителям подразделений поручили подготовить списки сотрудников, которых могут затронуть увольнения. Новые сокращения могут последовать после масштабной реструктуризации: за финансовый год, завершившийся 31 мая 2026 г., штат Oracle сократился примерно на 21 тыс. человек, или 13%. После этого в компании осталось около 141 тыс. сотрудников. При этом Oracle одновременно активно наращивает расходы на инфраструктуру для облачных вычислений и ИИ.

Новый раунд сокращений

Oracle планирует новую волну сокращений, чтобы оптимизировать расходы на фоне миллиардных долгов, связанных с инфраструктурой для искусственного интеллекта (ИИ), пишет Business Insider. Ожидается, что сокращения затронут значительное количество сотрудников.

12 августа 2026 г. руководство компании Oracle, один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения (ПО), готовится к очередной волне сокращений персонала, чтобы снизить операционные расходы. Решение продиктовано необходимостью справиться с растущими долгами, которые корпорация активно накапливает для финансирования масштабной ИИ-инфраструктуры. По данным источников, знакомых с ситуацией, под сокращение может попасть значительное число сотрудников, что наглядно отражает финансовые вызовы, с которыми сталкивается даже один из ключевых игроков рынка облачных технологий и ИИ.

Oracle На фоне инвестиций в ИИ Oracle снова будет сокращать свой штат, в отдельных командах под сокращение попадут более 10% уже в августе 2026 г.

Внутренние документы ИТ-компании показывают, что руководство уже запросило у менеджеров списки сотрудников, потенциально подлежащих увольнению. В некоторых командах сокращения могут превысить 10% штата.

Ожидается, что эти меры будут реализованы до начала II квартала финансового года, который стартует 1 сентября 2026 г., значит сокращения уже будут в августе 2026 г. Для Oracle это далеко не первое сокращение: в текущем финансовом году ИТ-компания уже уволила 21 тыс. человек, что составляет 13% от общей численности персонала, о чем писал CNews.

Вложение в ИИ-инфраструктуру

В августе 2026 г. в Oracle работает около 141 тыс. сотрудников. Новая волна сокращений подчеркивает сложные компромиссы, с которыми сталкиваются даже те компании, которые формально выигрывают от взрывного спроса на ИИ-технологии.

Oracle продолжает активно инвестировать в строительство дата-центров и закупку дорогостоящего ИТ-оборудования, необходимого для поддержки ИИ-нагрузок. В 2026 финансовом году корпорация потратила на ИИ-инфраструктуру $55,7 млрд — на $23,7 млрд больше, чем ее совокупные доходы за тот же период.

Требование от инвесторов

Несмотря на уверенный рост выручки на 17% и увеличение облачного бизнеса на 77%, Oracle испытывает сильное давление со стороны инвесторов, которые ждут от ИТ-компании устойчивой прибыльности. Акции Oracle с начала 2026 г. упали почти на 26%. Аналитики Business Insider связывают это, в том числе, с опасениями, что развитие ИИ может постепенно вытеснять традиционные ИТ-продукты и модели монетизации.

На недавнем звонке с аналитиками председатель совета директоров Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) выразил уверенность, что так называемый «SaaS-апокалипсис» — массовый отказ клиентов от классических облачных приложений в пользу более гибких ИИ-решений — не затронет его ИТ-компанию так сильно, как других игроков рынка. Тем не менее в условиях усиливающейся конкуренции и необходимости балансировать между агрессивными инвестициями в будущее и текущей финансовой устойчивостью Oracle продолжает искать способы оптимизации расходов и повышения операционной эффективности.