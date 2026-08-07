Власти определились, какие ИИ-модели будут считать национальными

Сформулированы параметры соответствия ИИ статусу национальной модели, разработчикам которой положена господдержка и другие привилегии. Получить такой статус смогут далеко не все ИИ-компании.



Национальные критерии

Правительство определило критерии признания ИИ-модели национальной. Они войдут в подзаконный акт, над которым работает Минцифры, пишет «Коммерсант».

Разработчик модели ИИ должен быть российским юрлицом. Ему должны принадлежать исключительные права на параметры обучения архитектуру, включая конфигурационные файлы, топологию сети, исходный программный код обучения и эксплуатации модели и «конфигурацию контекстного окна», выяснило издание.

Ожидается, что документы, подготовленные в развитие законопроекта об ИИ, будут приняты уже осенью, сказал представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко. Условия получения, приостановления и прекращения действия статуса суверенных и национальных моделей еще проходят обсуждение с участниками отрасли.

Julia Kadel / Unsplash Принятие подзаконного акта с критериями национального ИИ ожидается осенью 2026 года

Госдума приняла закон «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта» в июле 2026 г. В нем предусмотрено выделение категорий суверенных и национальных моделей ИИ.

Кто сможет получить статус

Архитектура и топология сети отвечают за то, как устроена нейросеть; исходный код обучения и эксплуатации определяют ее функцию; «конфигурация контекстного окна» отвечает за то, какой объем текста модель может удерживать в памяти одновременно во время диалога с пользователем, пояснил руководитель проектов «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин.

Достичь полной отечественности в таких показателях довольно сложно, сразу же можно отсечь около 90% всех российских стартапов и компаний, которые создают ИИ-продукты, считает Воронин. Большинство игроков все же строят модели на открытом коде, и претендовать на статус национальной модели смогут только крупные экосистемные ИТ-гиганты, добавил он.

«Статус национальной модели — скорее один из инструментов для работы с госданными и крупными госконтрактами. Для бизнеса, который не претендует на этот статус, доступно создание отраслевых и узкоспециализированных моделей», — полагает директор по науке и ИИ «Группы Астра» Владимир Нелюб.

Источник «Коммерсанта», знакомый с ходом обсуждения постановления Правительства, и еще два собеседника на ИТ-рынке рассказали, что готовящийся документ разрешит использование «иных компонентов», например, open source или принадлежащих иным юридическим лицам.

Преимущества отечественных моделей ИИ



Суверенные и национальные модели ИИ, по мнению российских законодателей, будут способствовать развитию духовно-нравственных ценностей и служить целям обеспечения технологической независимости. Власти обещают помогать разработке, внедрению, использованию и применению суверенных и национальных больших фундаментальных моделей ИИ, в том числе путем предоставления мер государственной поддержки.

Разработчик суверенной и национальной моделей получат также право принимать участие в деятельности профильных отраслевых организаций, разработке механизмов этического регулирования и подготовке предложений по совершенствованию государственной политики в сфере ИИ; осуществлять международное сотрудничество, включая реализацию совместных исследовательских проектов и экспорт отечественных решений в сфере ИИ.

О своем видении плюсов создания суверенного ИИ заявляли представители Сбербанка в марте 2026 г. Об этом писал CNews. Это единственный способ получить ИИ-модель очень хорошего качества и остаться устойчивым, снизить риск внешних факторов вроде внезапного закрытия доступа, сказал тогда вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка Антон Фролов. Рассчитывает ли Сбербанк получить статус суверенной и национальной ИИ-модели для своего ИИ в 2026 г., он комментировать не стал.