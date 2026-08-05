В России готовится к запуску новое производство чипов. Разыскиваются специалисты по литографам ASML

В Алабуге работают над организацией завода по производству чипов и ищут специалистов, которые наладят им работу иностранного оборудования, включая знаменитые установки ASML. Эксперты полагают, что производство может использоваться для оснащения беспилотников, телекома, промышленности и других отраслей.

Новое производство

Как стало известно CNews, на территории особой экономической зоны «Алабуга» (Республика Татарстан) готовятся к запуску производства интегральных микросхем.

Об этом редакции сообщили двое собеседников на рынке.

По данным одного из них, на площадку уже завезены установки фотолитографии ASML, реакторы травления Lam Research, имплантеры Applied Materials и другое оборудование для полного цикла производства чипов.

Фото: ASML ОЭЗ «Алабуга» готовится запустить завод по производству чипов и ищет специалистов, которые наладят работу иностранного оборудования, включая литографы ASML

Другой собеседник CNews слышал, что компания интересовалась поставкой литографов ASML.

Открытые вакансии

О том, что в Алабуге готовится к запуску микроэлектронное производство, свидетельствует также вакансия ведущего инженера по пусконаладочным работам линии ИМС, опубликованная ОЭЗ «Алабуга» на портале HeadHunter 30 июня 2026 г. .

В ней перечислены установки, которые предстоит налаживать специалисту: оборудование для фотолитографии ASML,реакторы травления Lam Research, имплантеры Applied Materials, а также установки для осаждения тонких плёнок и термообработки.

Кандидату предлагают зарплату от 150 тыс. рублей, работу в Елабуге и обязательную релокацию в Республику Татарстан.

Помимо этой вакансии, CNews также обнаружил на HeadHunter и вакансию оператора-наладчика с той же зарплатой.

Ему предстоит заниматься налаживанием работы контрольно-измерительного оборудования. Специалист должен понимать технологию производства интегральных микросхем.

Зачем нужно производство

Оборудование, перечисленное источниками и в вакансии – необходимо для производства интегральных микросхем, пояснил CNews Константин Лапотко, руководитель проектов холдинга SNDGlobal.

По его словам, фотолитографические установки формируют рисунок будущей микросхемы на кремниевой пластине. Оборудование Lam Research используется для травления (одного из ключевых этапов переноса этого рисунка в структуру материала).

Установки Applied Materials применяются для нанесения тонких пленок и формирования отдельных технологических слоев.

Однако, не зная конкретную модель литографа ASML, нельзя определить, по какой топологии будут выпускаться микросхемы.

«Если говорить о практике, то наиболее востребованным направлением для России сегодня являются не самые передовые нормы, а зрелые технологические процессы, порядка сотен нанометров и десятков нанометров, которые используются для промышленной электроники», - говорит Лапотко.

По такой топологии производятся микроконтроллеры, интерфейсные микросхемы, аналоговые и смешанные сигнальные устройства, силовая электроника, контроллеры для транспорта, энергетики, связи и специализированной техники. Именно такие компоненты являются наиболее критичными для локализации, поскольку их дефицит напрямую влияет на возможность выпуска конечных изделий, подчеркнул эксперт.

«Алабуга уже стала одним из крупных промышленных центров, связанных с производством беспилотных систем, - рассказал CNews Лапотко. - Поэтому нельзя исключать, что потенциальное производство микроэлектроники связано в том числе с потребностями этого направления. Современные беспилотные системы используют широкий набор электронной компонентной базы: микроконтроллеры, силовые компоненты, преобразователи питания, радиочастотные узлы, датчики и элементы управления».

Но эксперт отметил, что микросхемы могут быть использованы для разных целей, включая БПЛА, телеком-оборудование, промышленная автоматика и т.д.

Информации о мощности нового производства, сроках запуска и топологических нормах пока нет. CNews направил запрос в ОЭЗ «Алабуга».