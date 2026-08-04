CNews открывает «Школу Роста»: интенсивное обучение цифровым технологиям для бизнеса
CNews представляет «Школу Роста»: быстрые практические курсы по ИИ и автоматизации для тех, кто хочет внедрять новое сегодня, а не через полгода.
«Школа роста CNews»
CNews представляет новую образовательную платформу «Школа Роста CNews», ориентированную на специалистов и руководителей, которым необходимо быстро осваивать современные технологии и внедрять их в рабочие процессы.
Проект создан для тех, кто ценит время и хочет не просто узнать о новых инструментах, но и обсудить свои конкретные задачи с экспертом, чтобы сразу начать применять полученные навыки на практике.
Сейчас рынок труда и бизнес-среда претерпевают кардинальные изменения. Искусственный интеллект, большие языковые модели (LLM), автоматизация и цифровые сервисы стремительно становятся не просто трендами, а повседневными рабочими инструментами большинства компаний.
Требования к компетенциям сотрудников обновляются быстрее, чем выходят традиционные образовательные программы. Компаниям сегодня нужны не просто теоретики, а специалисты, способные оперативно адаптироваться к новым условиям и эффективно внедрять инновации в бизнес-процессы.
И далеко не каждому руководителю или профильному эксперту подходит классическое обучение, рассчитанное на несколько месяцев. В условиях высокой загруженности у них нет времени на долгую теорию.
Им необходимо быстро разобраться в новой технологии, понять, как применить ее именно в своей сфере, получить четкие практические рекомендации и внедрить их сразу по окончании курса.
«Школа Роста CNews» создана именно для закрытия этого запроса — она дает знания «к делу», без отрыва от основных задач на длительный срок.
Что вас ждет
В основе платформы лежат интенсивные программы продолжительностью всего 1–2 дня. Обучение проходит онлайн в прямом эфире с преподавателями-практиками — экспертами, которые ежедневно внедряют технологии в реальном бизнесе.
Такой формат позволяет участникам не только слушать лекции, но и разбирать собственные кейсы, получая персонализированные рекомендации. По итогам обучения слушатели получают доступ к записям занятий и сертификат, подтверждающий полученные компетенции.
Стартовая линейка курсов охватывает ключевые направления цифровой трансформации. Программы разделены по профессиональным областям, что позволяет выбрать обучение не просто по технологии, а именно под задачи своей деятельности.
Мы создали программы, которые помогают освоить актуальные инструменты без многомесячного обучения. Запись на программы уже открыта.
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Для кого этот проект?
Программы «Школы Роста CNews» будут полезны ИТ-руководителям, руководителям функциональных подразделений, бизнес-аналитикам, архитекторам, HR-специалистам, финансистам, юристам, а также всем сотрудникам, вовлеченным в процессы цифровой трансформации и внедрения новых технологий в своих компаниях.
Приглашаем вас ознакомиться с полным списком направлений и выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует вашим профессиональным задачам, на сайте: «Школа Роста CNews».
По дополнительным вопросам обращайтесь:
Анастасия Уранбаева, руководитель «Школы Роста CNews»
auranbaeva@itzconf.ru