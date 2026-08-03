Глава Siemens: «Цифровой железный занавес» уже опускается на мир

Глава Siemens Роланд Буш (Roland Busch) отметил, что технологическое размежевание США и Китая разделяет планету на два основных блока и меняет мировую экономику. Усиливающийся раскол между США и Китаем грозит обернуться «цифровым железным занавесом», по его мнению, Европа еще способна стать связующим звеном в условиях технологической фрагментации. В 2026 г. эта угроза касается не только ИТ-сервисов, но и промышленности, добавил Буш.

Цифровой развод

Глава Siemens Роланд Буш (Roland Busch) предупредил о цифровом расколе мира, пишет Financial Times. Если эта тенденция продолжится, цифровые границы могут превратиться в новый «железный занавес».

Несмотря на процессы глобализации в сфере цифровых технологий, прежде всего искусственного интеллекта (ИИ), и активный обмен опытом между компаниями, геополитический раскол между Китаем и США усиливает угрозу формирования «цифрового железного занавеса», об этом в статье для The Financial Times написал президент и главный исполнительный директор концерна Siemens Роланд Буш.

По словам главы Siemens, технологический разлом между США и Китаем в 2026 г. существенно меняет глобальный технологический ландшафт. Правительства обеих стран усиливают контроль над технологиями, данными и цепочками поставок. Экспортные ограничения, требования локализации данных и все более расходящиеся стандарты кибербезопасности создают новые разделительные линии в мировой технологической сфере.

Unsplash - Alex Rodríguez Santibanez «Цифровой железный занавес» уже опускается на мир, предупредил глава Siemens

«Каждый новый барьер затрудняет соединение систем, масштабирование работающих решений и вывод лучшей продукции на рынки. Если эта тенденция будет продолжаться бесконтрольно, цифровые границы могут затвердеть и превратиться в «цифровой железный занавес». Это замедлит прогресс, торговлю и обмен идеями между обществами», — подчеркивает Роланд Буш.

Siemens — немецкий промышленный конгломерат, работающий в областях электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники. Компания-разработчик также предоставляет специализированные услуги в различных отраслях промышленности, транспорта и связи.

Европейский путь

Глава Siemens отметил, что Европа, оказавшаяся между двумя технологическими сверхдержавами, не должна возводить еще один «обнесенный стеной сад» т.е. «третий железный занавес». Напротив, она способна стать «доверенным связующим звеном», где компании и данные из разных регионов смогут работать сообща.

Для этого, по мнению Буша, Европе необходимо не только регулировать, но и активно создавать собственные технологии. Расширение единого рынка, разработка интерфейсов между различными ИТ-системами, а также цифровое торговое партнерство с Японией, Австралией и Канадой могли бы лечь в основу новой технологической экосистемы. Главный вопрос, заключил Буш, состоит в том, будет ли эта европейская устойчивость строиться на технологических соединениях или на ИТ-системах, которые изначально призваны изолировать друг друга.

Противостояние двух сверхдержав

Заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов на полях первого Глобального диалога Организация Объединенных Наций (ООН) по управлению ИИ-технологиями в июле 2026 г. заявил, что концентрация основных мировых мощностей в ИИ-сфере в двух странах — США и Китае — вызывает серьезную озабоченность. По его мнению, сложившаяся ситуация практически исключает возможность создания справедливой и полноценной системы международного взаимодействия в этой области.

Нарастание претензий

По информации Euractiv, Европейская комиссия (ЕК) может отказаться от американской облачной платформы Amazon Web Services и языковой модели Claude от Anthropic при работе нового сервиса подбора персонала Job Matching Application, информировал CNews. После обеспокоенности Суда Европейского союза (Евросоюза) в связи с обработкой персональных данных американским провайдером приложение могут перенести на европейские облачные платформы — StackIT, OVHcloud, Scaleway или S3NS. Языковую модель из США планируется заменить «более суверенным решением», сообщили в ЕК.

По информации CNews, в конце июля 2026 г. Министерство коммерции Китая обвинило США в «гегемонизме в сфере ИИ» и пригрозило ответными мерами после угроз введения санкций в отношении китайских компаний. В том же месяце новейшая китайская ИИ-модель Kimi K3, разработанная стартапом Moonshot AI, вызвала острый спор между США и Китаем. Китайский же стартап отвергает все обвинения, объясняя высокие показатели модели архитектурными инновациями. При этом Министерство финансов США предупредило о возможных санкциях против ИТ-компании, что может существенно ограничить ее доступ к американским чипам, программному обеспечению (ПО) и облачным сервисам.