Новые правила для иностранных сайтов в России: авторизация только по номеру телефона

Минцифры разработало новые поправки, которые могут обязать владельцев иностранных сайтов и приложений авторизовывать пользователей в России только по номеру телефона. Поправки предлагается внести в одну из статей закона «Об информации», которая описывает, какими способами владельцы сайтов должны авторизовывать пользователей на территории России. Всего таких способов в законе четыре. Кроме того, иностранные сайты должны будут три года хранить сведения о регистрации, авторизациях и удалении учетных записей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.

Доступ в онлайн-сервисы

На иностранных сайтах можно будет авторизоваться только по номеру телефона, пишут «Ведомости». Информацию о регистрациях смогут получать правоохранительные органы.

Законопроект может обязать иностранные сайты и приложения, продолжающие работать на территории России, проводить авторизацию пользователей исключительно по номеру мобильного телефона. Соответствующие положения вошли в проект третьего пакета мер по противодействию мошенничеству — так называемого «Антифрод 3.0». Документ был направлен Минцифры России в профильные ведомства.

Поправки предлагается внести в часть 10 статьи восемь федерального закона (ФЗ) «Об информации». Согласно проекту, владельцы иностранных ресурсов, работающих в России, также будут обязаны хранить сведения о регистрации, всех авторизациях и удалении учетных записей в течение трех лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу уполномоченных органов в рамках оперативно-розыскной деятельности и обеспечения безопасности государства.

Кнопки «Войти через Google» и «Sign in with Apple» долго были стандартом для личных кабинетов, интернет-магазинов и мобильных приложений. В июле 2026 г. эта привычка стала источником штрафов: для российских владельцев сайтов и приложений заработала административная ответственность за нарушение правил авторизации.

Magnific - Magnific Жесткие правила для Google и YouTube в России, авторизация — только по номеру телефона

В июле 2026 г. на территории России разрешены законом четыре способа авторизации пользователей. С использованием абонентского номера оператора подвижной радиотелефонной связи (российский номер мобильного телефона). С использованием Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) — портал «Госуслуги». С использованием Единой биометрической системы (ЕБС) — государственная онлайн-система с биометрическими данными (лицо, голос и т.п.). С использованием иной информационной системы, которая обеспечивает авторизацию пользователей и соответствует требованиям о защите информации, но владельцем такой ИТ-системы должен быть гражданин России без иностранного гражданства или российское юридическое лицо под российским контролем (более 50%) т.е. Yandex ID, VK ID, Сбер ID и подобные отечественные онлайн-сервисы.

Эти требования касаются владельцев сайтов/приложений/информационных систем (российских лиц), если они предоставляют доступ к информации только после авторизации. Для иностранных же ИТ-ресурсов т.е. Google и YouTube и других онлайн-ресурсов в июле 2026 г. обсуждаются отдельные, более жесткие правила т.е. только по номеру телефона.

Стандартные методы

Для операторов связи настройка аутентификации через SMS является стандартным и хорошо отработанным процессом. Представитель T2 отмечает, что такой способ регистрации представляется простым, быстрым и удобным. Дополнительная проверка через код, приходящий в SMS, давно стала общемировой практикой и уже привычна для большинства российских пользователей.

Регистрация пользователей по номеру телефона, напротив, выглядит выгодной для операторов связи, считает генеральный директор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Дополнительных затрат с их стороны не потребуется, при этом компании получат дополнительный доход от отправки авторизационных SMS-сообщений.

Представитель Минцифры подчеркнул «Ведомостям», что третий пакет антифрод-мер пока находится на стадии обсуждения. По его словам, говорить о том, какие именно положения войдут в финальную версию документа, на 30 июля 2026 г. преждевременно.

Меры борьбы

В рамках мер по борьбе с телефонными мошенниками с 2025 г. приняты уже два пакета ограничительных мер под названием «Антифрод». В рамках этого, например, ввели возможность самозапрета на входящие международные звонки и ограничили число банковских карт, которые может оформить один человек. Кроме того, законы по борьбе с телефонным мошенничеством предполагают создание единой базы уникальных номеров телефонов (IMEI).

Правительство России в апреле 2026 г. анонсировало подготовку третьего пакета мер для борьбы с мошенниками, так называемого «Антифрод 3.0», информировал CNews. Внести проект в Госдуму Правительство России планирует осенью 2026 г., докладывал вице-премьер Дмитрий Григоренко в ходе совещания у Президента России Владимира Путина в начале июля 2026 г.

Сложность реализации

Предложенные требования могут оказаться довольно сложными для исполнения иностранными онлайн-сервисами, считает партнер практики интеллектуальной собственности Comply Максим Али. По его оценке, изменение привычного порядка авторизации способно привести к потере части аудитории. Кроме того, крупные международные компании далеко не всегда готовы создавать отдельную ИТ-систему идентификации пользователей исключительно для российского рынка. Для этого им потребуется технически отделить российских пользователей от остальной аудитории, что само по себе представляет непростую и довольно затратную ИТ-задачу.

Еще одна существенная сложность связана не столько с самой обязанностью хранить данные, сколько с необходимостью предоставлять правоохранительным органам сведения о регистрации и авторизациях. По словам Али, фактически это потребует подключения иностранных сервисов к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Реализация такого сценария выглядит маловероятной в 2026 г. Более реалистичным эксперт считает вариант, при котором функции авторизации будут переданы локальному юридическому лицу, работающему на территории России.

При этом сама идея обязательной регистрации по номеру телефона вызывает вопросы с точки зрения эффективности борьбы с мошенничеством, отмечает Максим Али. По его мнению, неочевидно, почему эта мера включена именно в антифрод-пакет. Распространенные схемы мошенничества в России чаще связаны с российским онлайн-банкингом, а не с использованием иностранных сайтов и приложений. В целом предлагаемые изменения больше напоминают очередной шаг по суверенизации российского сегмента интернета, считает эксперт.

По оценке Али, действующий административный штраф для иностранных компаний в размере до 700 тыс. руб. вряд ли станет достаточным стимулом для изменения правил авторизации. Тем более что взыскание таких штрафов за рубежом на практике затруднено. Вместе с тем эксперт не исключает, что вместо финансовых санкций Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) или прокуратура могут применять блокировку сайтов, нарушающих требования. Именно эта мера способна оказаться более действенным инструментом воздействия на иностранные онлайн-сервисы.