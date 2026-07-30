Начато серийное производство первого российского рентгеновского оборудования для выявления брака в электронике

В России разработано не имеющее отечественных аналогов рентгеновское оборудование, имеющее сверхвысокое разрешение, что позволяет с большой точностью выявлять дефекты при выпуске электроники. Созданный на его основе роботизированный промышленный томограф уже запущен в серийное производство.



Первое российское

Сотрудники кафедры электронных приборов и устройств (ЭПУ) питерского университета ЛЭТИ и специалисты «Диагностики-М» запустили серийное производство оборудования на основе источника рентгеновского излучения нового класса для выявления скрытых дефектов в высокотехнологичной продукции, пишут «Известия».

Разработанная командой исследователей трубка РРТ 225 относится к классу разборных рентгеновских трубок. Она легла в основу рентгенографической кабины роботизированного промышленного томографа «Орел-2» компании «Диагностика-М».

Подобных решений в России не было. Сверхвысокий уровень разрешения позволяет получать высокоинформативные изображения для неразрушающего контроля и выявлять даже мельчайшие внутренние дефекты промышленной продукции, в том числе электроники.

На уровне мировых аналогов

Установочная партия на испытаниях продемонстрировала соответствие характеристик устройства лучшим зарубежным аналогам, по словам представителей ЛЭТИ.

Magnific - Freepik Для выявления скрытых дефектов в электронике необходимо оборудование, обладающее сверхвысоким разрешением

«Оно позволяет эксплуатировать рентгеновский аппарат на предельных параметрах по току и мощности на мишени, обеспечивая высокую информативность и качество изображения. Это особенно важно при производстве высокотехнологичной продукции, например для контроля качества электронных компонентов, монтажа печатных плат и так далее», — отметил заведующий кафедрой ЭПУ СПбГЭТУ ЛЭТИ Николай Потрахов.

РРТ 225 — первая российская разборная трубка, конструкция которой дает дополнительное преимущество в виде возможности ремонта без полной замены.

Дело в том, что для работы рентгеновской трубки необходимо создать и поддерживать рабочий вакуум. Обычно все элементы трубки запаяны в специальный стеклянный вакуумный баллон. При нарушении его целостности или выходе из строя какого-либо внутреннего узла неразборную трубку приходится утилизировать. В разборных трубках вакуум создается и поддерживается с помощью специального насоса, поэтому ее можно быстро отремонтировать и снова ввести в эксплуатацию.

Потребность рынка в таком оборудовании растет

Серийное производство таких устройств есть только в нескольких странах. Цель проекта, по словам ученых, — достижение технологического суверенитета в одной из важнейших отраслей. Правда, российскому производителю нужно еще подтвердить надежность трубки при длительной эксплуатации, конкурентоспособность системы в реальных производственных условиях и экономическую эффективность сервисного обслуживания, полагают опрошенные изданием эксперты.

Потребность рынка в таких решениях очень высокая, считает эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский: «Современная промышленность все больше уходит в сторону миниатюрных, сложных и высокоточных изделий, а значит, спрос на качественные рентгеновские системы контроля будет только расти».

Россия наращивает собственное производство микроэлектроники. Доля российских производителей на рынке радиоэлектронной продукции выросла с 12%–12,5% в 2020 г. до 62% в 2025 г., по данным Минпромторга. Количество брака, который нужно обнаруживать составляет существенный процент. Один из лидеров мировой отрасли, компания TSMC, например, выявляет брак при выпуске микросхем по передовому техпроцессу 3 нм на уровне примерно 10%. У Samsung по тому же техпроцессу весной 2025 г. доля брака достигала 50%.