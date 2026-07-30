Начато серийное производство первого российского рентгеновского оборудования для выявления брака в электронике
В России разработано не имеющее отечественных аналогов рентгеновское оборудование, имеющее сверхвысокое разрешение, что позволяет с большой точностью выявлять дефекты при выпуске электроники. Созданный на его основе роботизированный промышленный томограф уже запущен в серийное производство.
Первое российское
Сотрудники кафедры электронных приборов и устройств (ЭПУ) питерского университета ЛЭТИ и специалисты «Диагностики-М» запустили серийное производство оборудования на основе источника рентгеновского излучения нового класса для выявления скрытых дефектов в высокотехнологичной продукции, пишут «Известия».
Разработанная командой исследователей трубка РРТ 225 относится к классу разборных рентгеновских трубок. Она легла в основу рентгенографической кабины роботизированного промышленного томографа «Орел-2» компании «Диагностика-М».
Подобных решений в России не было. Сверхвысокий уровень разрешения позволяет получать высокоинформативные изображения для неразрушающего контроля и выявлять даже мельчайшие внутренние дефекты промышленной продукции, в том числе электроники.
На уровне мировых аналогов
Установочная партия на испытаниях продемонстрировала соответствие характеристик устройства лучшим зарубежным аналогам, по словам представителей ЛЭТИ.
«Оно позволяет эксплуатировать рентгеновский аппарат на предельных параметрах по току и мощности на мишени, обеспечивая высокую информативность и качество изображения. Это особенно важно при производстве высокотехнологичной продукции, например для контроля качества электронных компонентов, монтажа печатных плат и так далее», — отметил заведующий кафедрой ЭПУ СПбГЭТУ ЛЭТИ Николай Потрахов.
РРТ 225 — первая российская разборная трубка, конструкция которой дает дополнительное преимущество в виде возможности ремонта без полной замены.
Дело в том, что для работы рентгеновской трубки необходимо создать и поддерживать рабочий вакуум. Обычно все элементы трубки запаяны в специальный стеклянный вакуумный баллон. При нарушении его целостности или выходе из строя какого-либо внутреннего узла неразборную трубку приходится утилизировать. В разборных трубках вакуум создается и поддерживается с помощью специального насоса, поэтому ее можно быстро отремонтировать и снова ввести в эксплуатацию.
Потребность рынка в таком оборудовании растет
Серийное производство таких устройств есть только в нескольких странах. Цель проекта, по словам ученых, — достижение технологического суверенитета в одной из важнейших отраслей. Правда, российскому производителю нужно еще подтвердить надежность трубки при длительной эксплуатации, конкурентоспособность системы в реальных производственных условиях и экономическую эффективность сервисного обслуживания, полагают опрошенные изданием эксперты.
Потребность рынка в таких решениях очень высокая, считает эксперт НТИ по новым материалам и технологиям Евгений Вишневский: «Современная промышленность все больше уходит в сторону миниатюрных, сложных и высокоточных изделий, а значит, спрос на качественные рентгеновские системы контроля будет только расти».
Россия наращивает собственное производство микроэлектроники. Доля российских производителей на рынке радиоэлектронной продукции выросла с 12%–12,5% в 2020 г. до 62% в 2025 г., по данным Минпромторга. Количество брака, который нужно обнаруживать составляет существенный процент. Один из лидеров мировой отрасли, компания TSMC, например, выявляет брак при выпуске микросхем по передовому техпроцессу 3 нм на уровне примерно 10%. У Samsung по тому же техпроцессу весной 2025 г. доля брака достигала 50%.