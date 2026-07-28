Блокируют и судят. Государство испытывает на прочность гигантского ИТ-разработчика, лишившегося поддержки «Ростеха»

Один из крупнейших подрядчиков цифрового здравоохранения — казанское АО «Барс груп» — вошло в полосу неприятностей. Минздрав через суд пытается взыскать с разработчика миллионные неустойки за просрочку госконтрактов, налоговики пробуют блокировать его счета, а Минцифры вычеркивает софтверные решения из реестра отечественного ПО. В конце 2025 г. компания окончательно разошлась с «Ростехом», который ранее планировал интегрировать ее в свою структуру. Правда, и сам «Ростех» уже несколько лет вышел из состава учредителей главного получателя госконтрактов от Минздрава.

Иски и исключения

Как выяснил CNews, один из лидеров российской цифровизации здравоохранения, АО «Барс груп» (выручка за 2025 г. — 6 млрд руб.), лишившееся поддержки со стороны «Ростеха», столкнулось с судебными исками по госконтрактам, пережило блокировку счетов со стороны ФНС, а ранее десятки его ИТ-решений исключили из реестра Минцифры России.



Основатель компании Тимур Ахмеров с 2016 г. вел переговоры о продаже 100% акций «Ростеху», но в итоге тот выкупил только 25% + 1 акцию, а в 2020 г. «Ростех» решил вернуть и эту долю обратно в рамках акционерного соглашения из-за незначительного отклонения компании от выполнения ряда финансовых ковенант, писал CNews. В свою очередь основатель должен был ему 1,1 млрд руб. Стороны судились несколько лет, в конце декабря 2025 г. суды поставили в разбирательствах окончательную точку и компанию вернули Ахмерову.

Но это были не единственные неприятности разработчика. Минцифры России в 2025 г. исключило десятки программных продуктов «Барс груп» из реестра отечественного ПО. Еще несколько решений были временно исключены из реестра в 2026 г. Основание — подпункты «д» и «е», предполагающие широкий круг нарушений, в том числе наличие иностранных компонентов в коде.

Image by Дина Орлова from Pixabay У «Барс груп» налоговая временно блокировала счета

«Барс груп» является крупным федеральным разработчиком программного обеспечения и иных ИТ-решений в сфере государственной и корпоративной информатизации. Компания — активный участник рынка госзакупок: за год она заключила контракты на 4 млрд руб., а за все время работы — на 24 млрд руб. Последние договоры — на поставку ГИС в сфере здравоохранения, программных компонентов МИС ТО и ГИС ОМС, систем обеспечения поддержки принятия врачебных решений на основе искусственного интеллекта, а также медицинской системы «Барс».

По итогам 2025 г. выручка «Барс груп» выросла на 15%, до 6,3 млрд руб., при этом чистая прибыль снизилась с 348 млн руб. до 264 млн руб. На балансе компании — 3,7 млрд руб. В 2023 г. «Барс груп» занимала второе место в топ-20 поставщиков ИТ в здравоохранение (рейтинг составлен CNews Analytics). В компании работает более 2 тыс. человек.

Судебные разбирательства

После возвращения актива к основателю, многочисленные претензии к его работе появились у Минздрава России.

В декабре 2025 г. Минздрав подал в суд три иска против «Барс груп» на общую сумму более 22 млн руб. Все они связаны с просрочкой исполнения обязательств по госконтрактам и были удовлетворены частично, без выплаты пеней по ставке ЦБ в 21% годовых.

Так, Минздрав требовал 7 млн руб. из-за просрочки по развитию Специализированной вертикально-интегрированной медицинской информационной системы (ВИМИС) «Профилактическая медицина» на базе «Платформы 2 ВИМИС». Просрочка составила 178 дней. По контракту на выполнение работ по развитию Специализированной ВИМИС «Сердечно-сосудистые заболевания» Минздрава просрочка составила 177 дней, по контракту на развитие Специализированной ВИИС «Акушерство и гинекология» — также 177 дней.

Также проблемы возникли у компании в рамках договоренностей с ИТ-интегратором ООО «Айти-Альбион» из Волгограда на выполнение работ по внедрению модернизированной ГИС «Региональная информационная система в сфере здравоохранения Волгоградской области». Стороны сотрудничали в рамках реализации госконтракта. Судебные разногласия удалось урегулировать в рамках мирового соглашения, по которому «Барс груп» должна вернуть в рассрочку 68 млн руб.

Минздрав России также пытается оспорить решение суда по иску против «Барс груп» на 12 млн руб. Суд встал на сторону ответчика, отклонив претензии ведомства. Минздрав не устроили результаты работы по госконтрактам на развитие и доработку компонентов «Платформы ВИМИС».

В настоящее время суды рассматривают иски к «Барс груп», связанные с исполнением госконтрактов в сфере цифровизации здравоохранения. Так, Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск на 20 млн руб. от Минздрава России. Суть дела не раскрывается, очередное заседание назначено на 16 сентября 2026 г.



Кроме того, в суд обратилось Министерство здравоохранения Самарской области. Соответчиком по делу выступает ГБУЗ «Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр». Истец просит признать недействительным электронное дополнительное соглашение № 1, сформированное 14 мая 2025 г. к контракту от 07 октября 2024 г., заключенному между центром и АО «Барс груп». С иском в суд в интересах регионального минздрава обратился заместитель прокурора Самарской области. Разбирательства по делу продолжатся 8 сентября 2026 г.

Претензии налоговой

Претензии к компании начали появляться у ФНС. Как следует из материалов «Контур.Фокус», решение о блокировке банковских счетов «Барс груп» было принято утром 24 июля 2026 г. Отрицательное сальдо Единого налогового счета компании достигало 91 млн руб. При этом никаких судебных решений не было.

После обращения CNews в компанию долг был погашен, а счета разблокированы.

«На 27 июля 2026 г. "Барс груп" не имеет задолженности перед ФНС. Компания работает в штатном режиме», — пояснили CNews в ИТ-разработчике. На другие вопросы CNews на момент публикации в компании не ответили.

Из открытых источников пока нельзя установить, в связи с неуплатой каких налогов, страховых взносов, пеней или штрафов сформировалась задолженность «Барс груп». Судебных споров компании с налоговым органом, раскрывающих происхождение долга, в открытых источниках нет, пояснила CNews cтарший юрист налоговой практики юридической фирмы Forte Tax & Law Наталья Воробьева.

Вопросы у Минцифры

Минцифры уже исключило 25 решений «Барс груп» из реестра отечественного ПО. Массовое исключение состоялось в апреле 2025 г., когда из реестра выбыли сразу почти 20 программ, и продолжилось весной 2026 г. При этом около 70 продуктов ПО все еще остаются в реестре.

Причинами исключения стали нарушения, предусмотренные подпунктами «д» и «е» пункта 33 правил ведения реестра, выявленные по инициативе Минцифры и по решению экспертного совета. В первом случае (подпункт «д») нарушения признаются критическими и ПО удаляется сразу. Это могут быть в том числе иностранные компоненты в коде и проблемы с техподдержкой на территории России. Во втором случае (подпункт «е») у компании есть шесть месяцев, чтобы исправить ситуацию.

Так, в марте 2026 г. по подпункту «е» были исключены системы «Барс.Здравоохранение — Лабораторная информационная система» и «Барс.Бюджет — целевые программы». Ранее, в 2025 г., по подпункту «д» были исключены «БАРС.Здравоохранение — ДЛО» и «БАРС.Здравоохранение — Личный кабинет пациента».

В 2025 г. по пункту «д» были исключены программы и в других сферах — например, в образовании, сельском хозяйстве, ЖКХ, транспорте, культуре, информатизации и медицинском страховании.

История с «Ростехом»

Неприятностями в компании предшествовала неудачная попытка пойти на сделку с «Ростехом». Как сообщал CNews, в декабре 2025 г. структура «Ростеха» — «Национальный центр информатизации» (НЦИ) — вернула 25% плюс 1 акцию «Барс груп» ее основателю Тимуру Ахмерову. Точку в деле поставил Арбитражный суд Московского округа. Сам НЦИ в настоящее время находится под наблюдением в рамках дела о банкротстве.

Тимур Ахмеров в течение двух лет активно сопротивлялся возврату доли, участвуя в многочисленных судебных разбирательствах и пытаясь оспорить акционерное соглашение. В частности, он указывал, что НЦИ начало «реализацию противоправных действий» против его интересов. Ахмеров подал встречный иск о признании сделки недействительной и взыскании 1,5 млрд руб., но его отклонили. Также суд не стал удовлетворять иск предпринимателя на 870 млн руб.

«Ростех» подписал с Ахмеровым меморандум о покупке 100% компании еще в апреле 2016 г. и планировал закрыть сделку в ближайшие месяцы. Стороны планировали создание российских СУБД, ОС и облачных платформ на базе НЦИ, в состав которого должна была интегрироваться «Барс груп». На своем сайте «Ростех» даже обозначал «Барс груп» как свою компанию. Как говорится в материалах Арбитражного суда Республики Татарстан, соглашение должно было интегрировать «Барс груп» в структуру «Ростеха», увеличить ее географическое присутствие, расширить рынок сбыта и стать этапом экономического развития, а «Ростеху» позволяло расширить присутствие на рынке ИТ. При этом руководить «Барс груп» планировал ее основатель Тимур Ахмеров.

Интеграция «Барс груп» в структуру «Ростеха» действительно позволила компании нарастить участие на рынке федеральных заказчиков. Она выступала разработчиком информационных систем в сфере здравоохранения, строительства (для нужд «Главгосэкспертизы»), а также прикладного ПО для ФНС. Это позволило увеличить выручку к 2017 г. на 17% по сравнению с 2016 г. — она превысила 2,5 млрд руб. (следует из материалов татарского суда со ссылкой на «Барс груп»).

О том, что сделка все-таки состоялась, но была структурирована иначе, Ахмеров сообщил РБК только в 2018 г. НЦИ приобрел 25% плюс 1 акцию исходя из общей оценки компании в 1,8 млрд руб. Оставшаяся доля в 75% минус 1 акция осталась у Ахмерова. Стороны пришли к мнению, что «государственно-частное партнерство в условиях цифровой экономики будет способствовать более эффективной реализации проектов», уточнял тогда основатель компании. В «Ростехе» посчитали, что такая структура минимизирует риски.

В интервью «Бизнес Online» Ахмеров утверждал, что уже пять лет ищет стратегического партнера, а с «Ростехом» лукавить с капитализацией было бы невозможно. Тогда же он указывал, что совет директоров «Барс груп» возглавил Василий Бровко, «который является и директором по особым поручениям, и лицом, работающим в прямом подчинении Сергея Чемезова (гендиректор «Ростеха»)». В отчете за 2025 г.в составе совета директоров компании Бровко отсутствует.

Частью сделки стало акционерное соглашение, в котором был прописан возврат блокпакета основателю в рамках опциона. Необходимость вернуть долю, а также плату за нее в размере 100% плюс 15% доходности возникала в случае невыполнения ряда финансовых показателей более чем на 25%. Показатели были нарушены, и новый инвестор воспользовался возможностью вернуть долю.

«Цифромед» — один из партнеров

Одним из партнеров «Барс груп» являлось ООО «Цифромед». Так, в 2021 г. «Барс груп» заказывала у «Цифромеда» услуги в области разработки ПО, а затем требовала через Арбитражный суд Москвы вернуть неустойку на 5 млн руб. Разбирательства завершились только в декабре 2025 г., небольшие суммы были выплачены, в том числе взаимозачетом.

В марте 2025 г. правительство определило «Цифромед» единственным поставщиком осуществляемых Минздравом в 2025–2026 гг. закупок товаров, работ и услуг в части эксплуатации подсистем единой ГИС в сфере здравоохранения. В настоящее время это совместное предприятие «Ростелекома» и «Фармстандарта». «Ростех» в лице НЦИ вышел из состава его учредителей в 2021 г., свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

В декабре 2023 г. Тверской суд Москвы приговорил к трем годам условно бывших топ-менеджеров «Цифромеда» Леонида Коковина и Романа Селиванова. Они признаны виновными в мошенничестве, сообщал «Коммерсант». Как было установлено в суде, фигуранты пытались получить 10 млн руб. от гендиректора АО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций» (АО МЦ «НТТ», структура «Ростелекома») Сергея Шишмарева за право его компании поддерживать работу контакт-центра горячей линии по коронавирусу службы «122».

События, которые легли в основу дела, произошли в начале февраля 2023 г. Незадолго до этого правительство Московской области провело тендер для ИТ-компаний на обеспечение бесперебойного функционирования контакт-центра службы «122». Победителем стало МЦ «НТТ» с предложением в 210 млн руб. На победителя вышли Коковин и Селиванов якобы из «Цифромеда», который в 2023 г. отвечала за закупки Минздрава. Бывшие топы заявили Шишмареву, что при проведении тендера произошла техническая ошибка, поэтому его итоги могут отменить. Чтобы этого избежать, он должен привлечь их компанию в качестве субподрядчика. Сергей Шишмарев ответил согласием и обратился с заявлением в столичное УФСБ.

«Известия» указывали, что Селиванов представлялся действующим сотрудником «Ростеха» и лицом, аффилированным с Минздравом Московской области. Но в «Ростехе» эту информацию опровергли. Кроме того, в «Цифромеде» тогда изданию заявили, что уличенные в мошенничестве не являются ее сотрудниками.

