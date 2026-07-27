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В России появился новый способ кражи аккаунтов Telegram без пароля и SMS

Аферисты разработали новый способ хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, об предупредили в МВД России. Злоумышленники распространяют вредоносную программу под названием «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram. Правоохранители рекомендуют загружать программы с проверенных ресурсов и принимать меры по обеспечению безопасности устройства.

Кража аккаунтов

Хакеры используют вредоносную программу якобы «Обновление телеметрии Windows» для хищения аккаунтов в Telegram без пароля и SMS, предупреждают в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Министерства внутренних дел (УБК МВД) России.

В ведомстве со ссылкой на экспертов по кибербезопасности из «Лаборатории Касперского» сообщили в июле 2026 г., что обнаружена вредоносная программа, распространяемая под названием «Обновление телеметрии Windows».

«После запуска на компьютере она похищает данные сессии Telegram для Windows, что позволяет преступникам получить доступ к учетной записи без ввода пароля и кодов подтверждения», — говорится в сообщении.

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Вредоносный PowerShell-скрипт (файл с набором команд для автоматического выполнения действий в Windows через встроенную оболочку, такие скрипты используют для настройки ИТ-системы и запуска служебных операций) злоумышленники маскируют под «Обновление телеметрии Windows». После запуска он находит установленное приложение Telegram для Windows, завершает его работу и копирует содержимое папки tdata, где мессенджер хранит ключи авторизации. Затем программа отправляет архив преступникам через Telegram-бот.

Полученные данные позволяют войти в чужой аккаунт без облачного пароля и подтверждения по SMS. Доступ остается у преступников до тех пор, пока владелец учетной записи не завершит неизвестный сеанс.

В ведомстве добавили, что подобный файл может попасть на устройство при загрузке программы из непроверенного источника.

Другая схема

В феврале 2026 г. МВД предупреждало о другой схеме похищения Telegram-аккаунтов. Мошенники сообщали пользователям о якобы необходимом переезде чата и направляли их в бот, который запрашивал номер телефона и код из SMS-сообщения.

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«В рабочих или локальных чатах — как правило, достаточно крупных, где состоят десятки или даже сотни участников, — публикуется псевдоофициальное сообщение о том, что из-за замедления работы чат якобы переносится на новую ИТ-площадку. И да, многие такие сообщества в силу объективных причин в 2026 г. действительно меняют ИТ-платформу. Вот только ссылка мошенников ведет не в новый чат», — объяснили эксперты.

Когда пользователь переходит по ссылке, он попадает в мошеннический бот. Он под предлогом подтверждения участия просит номер телефона и код из SMS. Если пользователь передает код, мошенники получают доступ к аккаунту, после чего он используется для дальнейших кибератак, зачастую в том же коллективе.

Сохраняйте безопасность

В МВД рекомендуют загружать программы с проверенных ресурсов, не открывать подозрительные вложения и ссылки в электронной почте и мессенджерах, обновлять операционную систему (ОС) и приложения, а также запускать антивирус, периодически проверять список активных сеансов в Telegram и завершать неизвестные подключения.

Антон Денисенко

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