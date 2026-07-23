Россияне массово отказываются от мобильного интернета. Трафик рухнул по всей стране, перспективы мрачные

В первой половине 2026 г. в России мощно обвалился объем потребляемого мобильного трафика. В некоторых регионах он упал на 40%. Причина – постоянные блокировки интернета, россияне не могут им пользоваться, а сайты из «белых списков» нужны не всем. В 2025 г. такого не было, хотя блокировки начались более года назад. Суммарное падение по итогам 2026 г. может превысить 10%.

Такой мобильный интернет оставьте себе, пожалуйста

Российские операторы связи сообщили о падении объемов потребления в стране мобильного интернета. Во многих регионах России он снизился на десятки процентов, пишут «Ведомости».

Важно подчеркнуть, что это совершенно новое явление. Отказ россиян от мобильного интернета фиксируется лишь в первой половине 2026 г., хотя его повсеместные блокировки начались еще весной 2025 г. На тот момент не работали даже самые востребованные в стране сервисы – нынешние «белые списки» появились лишь к началу осени 2025 г., но даже спустя почти год в них есть далеко не все сервисы, необходимые россиянам.

Кажется, чего-то не хватает

Например, как убедилась редакция CNews, к 23 июля 2026 г. ни один из операторов «большой четверки» во время работы «белых списков» не открывал своим абонентам доступ к сервисам Сбербанка, самого крупного банка страны с более чем 100 млн клиентов.

Регионы-лидеры

По итогам первой половины 2026 г. в топ-4 российских регионов, где потребление мобильного интернета обвалилось сильнее всего, вошли Воронежская, Ивановская и Курская области, а также Краснодарский край. В каждом их них расход мобильного трафика снизился более чем на 40% год к году, приводят «Ведомости» статистику виртуального оператора «Сбермобайл».

Замыкает топ-5 Москва – здесь сокращение составило 30%. Напомним, российская столица почти весь март 2026 г. обходилась без мобильного интернета.

За Москвой следует Московская область с теми же 30%. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области потребление мобильного интернета в первом полугодии 2026 г. сократилось на 18%. Суммарный объем потребления мобильного интернета в сети «Сбермобайла» за отчетный период снизился на 20%.

Рубильник вниз

По мнению опрошенных изданием экспертов, основная причина столь стремительного снижения расхода мобильного трафика в России – это именно блокировки мобильного интернета. Они начались весной 2025 г., однако, как ни странно, по результатам всего 2025 г. вовсе не отразились на объемах мобильного трафика.

benzoix / magnific Россияне стали гораздо меньше пользоваться мобильным интернетом, но не по своей воле

Например, представители оператора T2 сообщили «Ведомостям», что в 2025 г. был зафиксирован рост потребления мобильного трафика в пересчете на одного абонента по сравнению с 2024 г., хотя и незначительный. В «Билайне» тоже говорят об этом.

Оба оператора не привели абсолютные показатели роста.

Собеседники издания в телеком-отрасли отмечают, что , в 2025 г. расход мобильного трафика в пересчете на каждого абонента вырос на 12,5% год к году – 180 ГБ в год или около 15 ГБ в месяц.

Прогнозы неутешительные

По словам источников издания в телеком-отрасли, рост потребления мобильного интернета в 2025 г. на фоне его блокировок был связан с тем, что ограничения вводились чаще всего в регионах, тогда как жителей и гостей двух российских столиц они почти не затрагивали. В 2026 г. ситуация в корне изменилась.

В начале 2026 г. мобильный интернет начали масштабно блокировать в Санкт-Петербурге и некоторых районах Ленинградской области. В первых числах марта 2026 г. эта напасть добралась и до Москвы.

Иными словами, в первой половине 2026 г. мобильный интернет выключали в двух крупнейших городах России по численности населения. К началу 2026 г. в Москве проживало около 13,3 млн человек, в Санкт-Петербурге – в пределах 5,5 млн (данные Росстата). Это уже более 10% населения всей страны, к тому же статистика не учитывает гостей регионов.

Собеседники «Ведомостей» уверены – по результатам всего 2026 г. объем потребления мобильного трафика в России обвалится на 10% по сравнению с 2025 г., и это еще по самым оптимистичным прогнозам. Основной причиной станут именно блокировки мобильного интернета в Санкт-Петербурге и Москве.

При всем этом россиян заставляют платить за сотовую связь больше. В начале 2026 г. прошла массовая волна повышения тарифов, и в июле 2026 г. все повторилось. Некоторые операторы подняли цены на 14%.

Заменители давно найдены

Отказываясь от мобильного интернета, россияне вовсе не собираются лишать себя возможности пользоваться Всемирной паутиной. Более того, они находят такие альтернативы, где пока нет никаких «белых списков», и где они могут применять различные хитрости, чтобы пользоваться всей Глобальной сетью. Одна из них – это публичные сети Wi-Fi. Как сообщал CNews, в 2026 г. их популярность растет бешеными темпами, а бизнес даже стал превращать их в конкурентное преимущество – кафе, где есть нормальный выход в интернет через Wi-Fi, с высокой долей вероятности привлечет больше клиентов по сравнению с заведением без такой опции.

Вторая альтернатива – это домашний интернет, но тут есть риск его замедления – в России уже создан подобный прецедент. К тому же он постоянно дорожает.

Согласно отчету ИСИЭЗ (Институт статистических исследований и экономики знаний) НИУ ВШЭ, к концу 2025 г. к интернету были подключены 171,8 млн абонентов мобильной связи, сгенерировавшие за этот год около 46,1 экзабайт трафика. В то же время в сегменте фиксированного интернета суммарный объем трафика за тот же период составил 168,5 экзабайт,, то есть почти вчетверо больше.

В некоторых регионах заменой мобильному интернету стал интернет спутниковый. На него, как и на домашний (проводной) интернет, действие «белых списков» к концу июля 2026 г. не распространялось.