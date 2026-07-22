Создан дрон размером с насекомое. Он управляется с помощью ИИ

Американским ученым, работавшим над проектом более пяти лет, с помощью ИИ удалось научить маленький дрон осуществлять в полете скоростные маневры не хуже, чем реальные насекомые. Коптер совершил 10 сальто за 11 секунд.



Мини-дрон для спасателей

В Массачусетском технологическом институте (MIT, США) создали маленького летающего робота весом меньше скрепки и к нему новый контроллер на основе ИИ, который позволил дрону сравниться по скорости и маневренности с живыми насекомыми, сообщил Scitechdaily.

«Мы хотим иметь возможность использовать этих роботов в сценариях, в которых более традиционные квадрокоптеры испытывали бы трудности с полетом, но в которых могли бы ориентироваться насекомые», — сказал соавтор работы Кевин Чен (Kevin Chen).

Исследователи создали летальный аппарат в помощь спасателям для проведения работ, например под завалами после землетрясения, куда обычные спасательные роботы проникнуть не могут.

Улучшенные в сотни раз результаты

Обычно БПЛА могут передвигаться по простым, ровным траекториям, значительно уступая по скорости и ловкости полетам насекомых. Дрон американских ученых продемонстрировал способность выполнять сложные маневры, включая многократные сальто, и сохранять при этом управление, несмотря на сопротивление ветра.

«ГигаЧат» Дрон-насекомое в представлении нейросети «ГигаЧат»

Достичь таких результатов позволила новая двухступенчатая система управления контроллера на основе ИИ, который во время полета получает координаты и моментально формирует команды управления, включая необходимую силу тяги и крутящие моменты. Она увеличила скорость примерно на 450% и ускорение примерно на 250% по сравнению с более ранними испытаниями. Микроробот выполнил 10 последовательных сальто за 11 секунд и остался в пределах 4-5 см от намеченной траектории.

Многократные перевороты представляют собой большую трудность, так как завершить каждый оборот нужно в правильном положении и с правильной скоростью, чтобы начать следующий. Накопившиеся за несколько оборотов небольшие ошибки могут привести к тому, что робот просто разобьется.

Дрон обучился также одному привычному его биологическим аналогам маневру под названием саккада. Выполняя это движение, насекомые резко наклоняются, ускоряются в направлении определенного места, а затем резко меняют направление, чтобы остановиться. Это быстрое изменение скорости помогает им определить свое местоположение и поддерживать четкую видимость.

Как устроен дрон-насекомое

Группа исследователей более пяти лет работала не только над улучшением управления своего летательного аппарата, но и над его физической конструкцией.

Теперь дрон имеет более крупные крылья для большей маневренности. Их приводят в движение мягкие искусственные «мышцы», заставляя их двигаться вперед и назад с чрезвычайно высокой скоростью.

Следующим шагом станет оснащение робота камерами и датчиками, чтобы он мог перемещаться на открытом воздухе без использования сложной системы захвата движений. Разработчики намерены использовать для их более эффективной работы имитацию биомеханического поведение при выполнении саккада.

Птицы тоже помогают роботам летать

Природа часто подсказывают ценные технических решения. В январе 2026 г. CNews писал, что китайские ученые для программирования столкновений между роями беспилотников использовали ИИ-модели, обученные на данных наблюдений за поведением птиц.

Ученые МФТИ разработали систему управления крыльев робота-птицы, имитирующую работу нервных центров живых существ, сообщили представители вуза CNews в декабре 2025 г. Птицы экономят энергию, точно подстраивая форму, амплитуду и фазу взмаха под режим полета. Робот тоже может эффективно использовать энергию и маневрировать в труднодоступных местах: лесах, пещерах, внутри разрушенных зданий или густой городской застройке.

В ноябре 2025 г. российская компания Neiry презентовала технологию дистанционного управления голубями с помощью вживленных нейрочипов, позволяющих направлять птиц для мониторинга и поисковых операций. Голуби-биодроны внешне почти неотличимы от обычных, за исключением электронного рюкзака на спине и провода от чипа.