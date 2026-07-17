Стройплощадку дата-центра Microsoft закидали «бомбочками» с кислотой, чтобы ускорить коррозию арматуры

Атака на строящийся дата-центр Microsoft

В Амстердаме (Нидерланды) группа климатических активистов в знак протеста атаковала резиновыми метательными снарядами площадку строящегося дата-центра, который, предположительно, принадлежит корпорации Microsoft, пишет The Register.

Вместо воды – традиционного наполнителя снарядов такого типа, применяемых в развлекательных целях, нападавшие использовали смесь перекиси водорода, уксусной кислоты, поваренной соли и акриловой краски, о чем рассказали сами активисты.

Непосредственной целью атаки стал фундамент сооружения, нанести вред, которому и планировали активисты. Контакт соединение с конструкцией, по их задумке, должен был способствовать более быстрому разрушению бетонных его частей и ускорить коррозию металлической арматуры. The Register охарактеризовал это решение как имеющие «сомнительную эффективность».

Ответственность за произошедшее на себя взяло нидерландское отделение международной группы Extinction Rebellion. Это международное социально-политическое движение, зародившееся в 2018 г. в Великобритании. Его участники используют методы ненасильственной борьбы для преодоления климатического кризиса, сохранения биоразнообразия и нейтрализации рисков экологического коллапса.

Unsplash - İsmail Enes Ayhan Климатические активисты атаковали строящийся дата-центр, пространство в котором выкуплено Microsoft

Представитель EX Мартин Деккер (Martjin) комментируя атаку, заявил, что дата-центры и искусственный интеллект, работу которого они обеспечивают, усугубляют климатический кризис, а также помогают Израилю в Палестине.

Характеристики и владелец дата-центра

Строительство центра обработки данных, нападение на который организовали активисты, ведет британская компания Pure Data Centers Group, отмечает The Register. Согласно проекту, машинные залы дата-центра разместятся в трех башнях высотой 85 м. Суммарная максимальная потребляемая мощность площадки составит 78 МВт.

Неподалеку от объекта расположена электрическая подстанция, которая является собственностью его владельца. Подстанция уже функционирует, а строительство башен стартовало в январе 2026 г.

В Pure DC утверждают, что площадка уже целиком сдана в долгосрочную аренду еще до завершения строительных работ. Однако компания не раскрывает перечень арендаторов. Как отмечает The Register, нидерландские СМИ, ранее освещавшие акции такого рода, называют единственным арендатором будущего дата-центра корпорацию Microsoft.

Примечательно, что в Амстердаме введены ограничения на запуск новых крупных дата-центров, однако застройщику удалось их обойти благодаря использованию трехбашенного дизайна.

«В таких центрах обработки нет необходимости, – считают в Extinction Rebellion. – Они преимущественно используются для ИИ, и хотя полезные сценарии применения ИИ существуют, большинство из них нежелательны: они приводят к потере рабочих мест, а труд художников и других людей бесстыдно воруется для создания ИИ-контента».

Сомнительный результат

Как отмечает The Register, как в действительности повлияла на ход реализации проекта акция нидерландских активистов и повлияла ли вовсе, остается неизвестным. Местные СМИ утверждают, что Pure DC и экстренные службы, прибывшие на место инцидента, подтвердили факт попадания резиновых снарядов на территорию площадки. Однако ни те, не другие ничего не сообщили о реальном их содержимом.

В Pure DC уверяют, что нападение никак не отразилось на ходе строительных работ. Компания намерена преследовать участников акции в правовом поле. Представители EX рассказали нидерландской газете NRC, что одной подобной акцией движение не ограничится. Планируется серия аналогичных атак на другие строящиеся дата-центры.

Протесты против строительства ЦОД в США

Существуют примеры и более радикального проявления протеста против строительства дата-центров. Мотивация протестующих при этом может заметно отличаться.

Так, в апреле 2026 г. противники появления новых дата-центров в Индианаполисе (Индиана, США) обстреляли дверь члена городского совета, поддержавшего план строительства с целью заставить его передумать.

В апреле 2021 г., еще до начала нынешнего бума ИИ, ФБР США арестовало жителя Техаса Сифа Аарона Пендли (Seth Aaron Pendley), участника штурма Капитолия в 2021 г., за стремление «уничтожить 70% интернета». Добиться своей цели Пендли планировал подорвав дата-центр облачного гиганта Amazon в Эшберне (Вирджиния, США).