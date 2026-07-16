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ИТ-директор «Автозавода» на CNews FORUM Кейсы: Из-за санкций потеряли большую часть ИТ-ландшафта, но смогли превратить хаос в цифровой склад

Рынок внедрения систем управления складом в России переживает глубокую трансформацию, демонстрируя рост объемов до 8 млрд руб. в год. Заказчики переходят от локальных доработок к полноценному внедрению профессиональных отечественных решений. Директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод» (бывший завод Nissan, Санкт-Петербург) Роман Цыганков на «CNews FORUM Кейсы 2026» рассказал, как производитель автомобилей после ухода Nissan потерял большую часть ИТ-ландшафта, перешел на Excel, а потом в течение года смог воссоздать «цифровой склад», без которого почти невозможна стабильная работа завода.

Уход Nissan

История «Автозавода» началась в 2006 г., когда Nissan пришел в Россию. К 2021 г. предприятие выпустило более 500 тыс. автомобилей с высокой степенью локализации. Однако в ноябре 2022 г. завод перешел под управление ФГУП «НАМИ» (новый собственник ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС»), и с этого момента началась новая история предприятия.

Как рассказал ИТ-директор Роман Цыганков на «CNews FORUM Кейсы 2026», в ноябре 2022 г., когда произошла передача завода под российское управление на фоне санкций, была потеряна «большая часть ИТ-ландшафта». «Большинство иностранных систем мы потеряли, в том числе и систему, которая занималась обеспечением поставки комплектующих на производственную линию», — заявил Цыганков.

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Роман Цыганков рассказал на "CNews FORUM Кейсы 2026" об изменениях в ИТ-ландшафте "Автозавода" на фоне ухода Nissan

ИТ-составляющая «Автозавода» достаточно глубоко интегрирована во все структуры, и это накладывает достаточно жесткие требования, в том числе и к системе поставки комплектующих с момента приемки до отгрузки непосредственно на линию, пояснил ИТ-директор предприятия.

Временное решение — Excel

По словам Романа Цыганкова, заводу удалось в достаточно короткий срок «переключиться на всеми любимый Excel» за счет особенностей производства. Однако ручное управление быстро показало уязвимости.

«Одновременно с этим мы поняли, что у нас появилось достаточно большое количество ручных операций. В связи с этим у нас вырастает зависимость от персонала, появляется большое количество рисков, которые могут привести к остановке линии. Ну и параллельно с этим у нас происходит рост сложности ассортимента, упаковки. Ну и самое главное, мы теряем всю прозрачность поставки с момента приемки комплектующих до поставки её на линию», — заявил ИТ-директор.

Несмотря на то, что Excel — достаточно мощный инструмент, на заводе понимали, что риски нужно снижать. Руководство требовало обеспечить «континуитет производства» (от англ. continuity — непрерывность, способность предприятия работать без сбоев — прим. CNews), а для этого нужны были новые подходы.

Переход на WMS

В результате на «Автозаводе» было принято решение о запуске нового проекта — переходе на WMS (Warehouse Management System, система управления складом), цель которого — повысить прозрачность движения деталей, управляемость, снижение влияния человеческого фактора и заложить основу для последующей роботизации процессов.

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Презентация Романа Цыганкова на "CNews FORUM Кейсы 2026"

Склад «Автозавода» — сложная структура. Он занимает больше 48 тыс. кв. м и разделён на функциональные зоны: приёмки, проверки качества, хранения и отгрузки, которая идет на поставку на линию. На складе хранится более 2 тыс. наименований товаров, и отгрузка на конвейер происходит каждые 3–5 минут.

Новый проект был запущен в ноябре 2024 г. и продлился до октября 2025 г.

«В результате мы адаптировали систему, но при этом мы проводили адаптацию процессов», — отметил Цыганков. В итоге на заводе внедрили детальный учёт материального потока, интеллектуальное размещение и хранение, автоматизацию отбора и пополнения, а также цифровой контроль операций.

Реализацию проекта усложнил внешний фактор: на пике внедрения у завода появился новый технологический партнёр, что потребовало полностью перестроить складскую логистику под новую номенклатуру и принципы обработки. Однако гибкость системы позволила справиться с вызовами. «Это было бы невозможно без того, чтобы система была достаточно гибкой», — резюмировал Цыганков.

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Презентация Романа Цыганкова на "CNews FORUM Кейсы 2026"

Эффекты цифровизации: «не только шкаф, но целый гардероб»

По словам Романа Цыганкова, главный результат — повышение стабильности снабжения линии, снижение человеческого фактора, ускорение логистических операций и сокращение потерь от ожидания. Однако самый важный итог — «у нас появилась полностью прозрачность движения потоков».

Свои ощущения от проекта ИТ-директор описал яркой метафорой: «Когда мы были в начале проекта, то у нас уровень уверенности в реализации проекта был как у человека, который пытается впервые собрать шкаф из IKEA по инструкции, которая только на шведском и без картинок. Но в итоге нам удалось построить достаточно неплохой продукт — не только шкаф, но целый гардероб».

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Презентация Романа Цыганкова на "CNews FORUM Кейсы 2026"

Производство продолжается

Но в итоге заводу удалось справиться с новыми вызовами и, как выразился ИТ-директор, «преобразовать хаос и построить из него цифровой склад». Причем сам завод все это время продолжал работу.

Так, производство удалось перезапустить в июне 2023 г. — с модели Lada X-Cross 5 по методу крупноузловой сборки. Затем последовали X-Cross 7, X-Cross 8, а в январе 2024 г. завод запустил собственный бренд XCITE. К концу 2024 г. было реализовано более 20 тыс. автомобилей. В сентябре 2025 г. на площадке стартовало производство Lada Искра в рамках индустриального партнерства с АвтоВАЗом.

Сегодня на заводе работают около 1 тыс. сотрудников, площадь предприятия превышает 220 тыс. кв. м, а производственные мощности составляют 116 тыс. автомобилей в год. При работе в три смены каждые 60 минут с конвейера сходит 22,5 машины. Завод обеспечивает полный цикл: от штамповки до сборки и контроля качества.

Пять уроков для успешного проекта

Роман Цыганков поделился правилами, которые помогли команде пройти этот путь. Во-первых, это надёжные партнёры, которым можно позвонить посреди ночи, во-вторых — оценка рисков, в-третьих — фокус на результат.

Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе
Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе Бизнес

Также ИТ-директор отметил важность регулярного планирования: «Когда у тебя есть чёткий план, ты знаешь, что ты с него сойдёшь, но у тебя есть всегда возможность к нему вернуться».

Еще одна составляющая успеха — это звонок другу, считает ИТ-директор бывшего завода Nissan. «Когда ты испробовал все решения, когда ты понял, что "Яндекс" тебе помочь не может, ChatGPT не может, и ты вспоминаешь, что на какой-то конференции у кого-то слышал подобное решение, и пытаешься судорожно найти контакты», — констатировал Цыганков.

Очередной «CNews FORUM Кейсы 2026» прошел 18 июня 2026 г. в Москве.

Основной темой стало использование новейших технологий в процессе цифровой трансформации. Эксперты в области информационных технологий поделились своими историями о том, как они совершали ошибки и как находили успешные решения. Они также рассказали о преимуществах, которые получили их заказчики в результате внедрения этих технологий.

Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал» Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал»
Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий Merck Дмитрий Колотев, руководитель отдела информационных технологий Merck
Заместитель генерального директора по профессиональным сервисам вендора «Базис» Денис Романов и директор по привлечению клиентов ИТ-экосистемы «Лукоморье» Вадим Гайсин Заместитель генерального директора по профессиональным сервисам вендора «Базис» Денис Романов и директор по привлечению клиентов ИТ-экосистемы «Лукоморье» Вадим Гайсин
Директор по ИТ «Гринатом» Владимир Золотов, заместитель генерального директора по стратегическому планированию «Код безопасности» Кирилл Чистяков, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет» Юрий Варнаков Директор по ИТ «Гринатом» Владимир Золотов, заместитель генерального директора по стратегическому планированию «Код безопасности» Кирилл Чистяков, директор по развитию бизнеса «Инфосистемы Джет» Юрий Варнаков
Начальник управления ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций «Газпром нефти» Марина Новикова, руководитель практики управления ИТ-мощностями «Газпром нефть» Кирилл Носков, а также Алина Хабибуллина, руководитель подразделения облачных проектов VK Tech и Георгий Кашин, руководитель направления облачных решений VK Tech Начальник управления ИТ-инфраструктуры и телекоммуникаций «Газпром нефти» Марина Новикова, руководитель практики управления ИТ-мощностями «Газпром нефть» Кирилл Носков, а также Алина Хабибуллина, руководитель подразделения облачных проектов VK Tech и Георгий Кашин, руководитель направления облачных решений VK Tech
Дмитрий Демидов, руководитель центра разработки клиентских решений «Базис» Дмитрий Демидов, руководитель центра разработки клиентских решений «Базис»
Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод», Санкт-Петербург Роман Цыганков, директор по информационным технологиям и цифровым сервисам «Автозавод», Санкт-Петербург
Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы «ОТП-Банк» Алексей Доманов, вице-президент по продажам и маркетингу RAMAX Group Дмитрий Буленков, бизнес-лидер направления «Дата сервисез» VK Tech Владимир Озеров Технический директор по развитию управления прибыльности клиентской базы «ОТП-Банк» Алексей Доманов, вице-президент по продажам и маркетингу RAMAX Group Дмитрий Буленков, бизнес-лидер направления «Дата сервисез» VK Tech Владимир Озеров
Антон Кулагин, начальник управления инфраструктурных решений и пользовательских сервисов «РТК ЦОД» Антон Кулагин, начальник управления инфраструктурных решений и пользовательских сервисов «РТК ЦОД»
Генеральный директор «СберТех» Максим Тятюшев Генеральный директор «СберТех» Максим Тятюшев
Михаил Семенов, лидер центра разработки и развития СУБД Pangolin «СберТех» Михаил Семенов, лидер центра разработки и развития СУБД Pangolin «СберТех»
Константин Штефан, заместитель генерального директора «Информационные технологии будущего» Константин Штефан, заместитель генерального директора «Информационные технологии будущего»
Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком» Надежда Замятина, руководитель направления маркетинга IoT «Вымпелком»
Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО» Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО»
Андрей Бреган, директор департамента цифровой трансформации и ИТ, "Объединенная судостроительная корпорация" Андрей Бреган, директор департамента цифровой трансформации и ИТ, "Объединенная судостроительная корпорация"
Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов Заместитель генерального директора по цифровой трансформации «Почты России» Дмитрий Чудинов
Дмитрий Козеруков, ИТ-директор KT&G Global Rus Дмитрий Козеруков, ИТ-директор KT&G Global Rus
Павел Карелин, руководитель департамента цифровых технология Sanofi Russia Павел Карелин, руководитель департамента цифровых технология Sanofi Russia
Максим Павлов, руководитель службы по M2M IoT-продуктам «Вымпелком» Максим Павлов, руководитель службы по M2M IoT-продуктам «Вымпелком»
Ирина Карпова, заместитель генерального директора по экономике, финансам и ИТ «АгроТерра» Ирина Карпова, заместитель генерального директора по экономике, финансам и ИТ «АгроТерра»
Руководитель службы по виртуальной инфраструктуре Т2 Дмитрий Сухняк и ведущий ведущий инженер по продажам «Базис» Владислав Лапченко Руководитель службы по виртуальной инфраструктуре Т2 Дмитрий Сухняк и ведущий ведущий инженер по продажам «Базис» Владислав Лапченко
Юрий Визильтер, профессор РАН, директор по направлению ИИ ФАУ «ГосНИИАС», научный директор Института ИИ МФТИ, председатель Научного совета РАИИ Юрий Визильтер, профессор РАН, директор по направлению ИИ ФАУ «ГосНИИАС», научный директор Института ИИ МФТИ, председатель Научного совета РАИИ
Иван Казарин, директор направления операционного развития искусственного интеллекта «Русал»

Екатерина Струкова

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