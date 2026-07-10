На CNews FORUM 2026 выступит глава Минцифры России Максут Шадаев

12 ноября 2026 г. глава Минцифры России Максут Шадаев выступит на CNews FORUM 2026.



Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев примет участие в CNews FORUM 2026.

Максут Шадаев, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, посетит CNews FORUM 2026

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 12 ноября 2026 г. откроется в девятнадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2026 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

На CNews FORUM 2025 выступали: первый заместитель министра финансов России Ирина Окладникова, заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе, заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, технологиям и связи Олег Матвейчев, руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро» Сергей Хомяков, директор по информационным технологиям «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков, директор по информационным технологиям «Алроса» Вадим Желтухин, вице-президент по операционной деятельности и информационным технологиям ФГ БКС Сергей Путятинский, заместитель руководителя по цифровой трансформации Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, вице-президент - начальник Департамента управления данными Газпромбанка Алексей Бондаренко, генеральный директор «СИБУР Коннект», руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ, «СИБУР» Рустам Абдрахманов, директор ИТ «Почта Банка» Роман Мезенцев, директор по информационным технологиям «Атомстройэкспорта» Денис Яковлев, управляющий директор по цифровой трансформации и бизнес-процессам в «Государственной транспортной лизинговой компании» Александр Краснов, главный управляющий партнер по развитию ИИ в ВЭБ.РФ Александр Павлов, генеральный директор «Сегежа Цифровые Решения» Максим Королев, CDTO, УК «Аэропорты Регионов» Константин Панёв, заместитель генерального директора по ИТ и Цифровым технологиям в «Восточной горнорудной компании» Руслан Каримов, руководитель департамента цифровизации бизнес-процессов «Еврохима» Евгений Бурченко, ИТ-директор, SOKOLOV Михаил Кудашев, управляющий директор Департамента информационных технологий Россельхозбанка Станислав Тульчинский, директор по развитию бизнес-процессов и цифровизации, ЩЛЗ Илья Заянц, руководитель отдела цифровой трансформации компании «Цвет» Николай Ефимов, заместитель генерального директора по информационным технологиям в Сбербанк-АСТ Андрей Крюков, директор по ИТ Корпорации «Гринн» Кирилл Шептун, директор по информационным технологиям ГК «Росводоканал» Сергей Путин, директор по цифровому развитию Делобанка Антон Семенников, Начальник службы по обеспечению информационной безопасности в «Воздушных Воротах Северной Столицы» Сергей Савченко, руководитель департамента цифровизации производства «Еврохима» Кирилл Волтегирев, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям в ГК «Москабельмет» Ян Анисов, руководитель направления Data Science Operations в РУСАЛ Иван Казарин, директор по развитию искусственного интеллекта «Московской Биржи» Армен Амирханян, независимый эксперт Ярослав Медокс, директор по трансформации, «Фора банка» Геннадий Гребеник, директор департамента цифровой трансформации, ГК ТОФС Юлия Стружкова, директор по развитию, «Сакура PRO» Виктор Фогельсон, руководитель отдела инноваций, Управление кадровых сервисов Правительства Москвы Мария Лопухина, заместитель директора департамента – начальник управления ГМК «Норильский Никель» Анна Парфенова.

Максут Шадаев на CNews FORUM 2024

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Цифровизация промышленности», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация» и «Искусственный интеллект и большие данные».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях. Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.