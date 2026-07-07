Госкорпорация, отвечающая за воздушное движение в России, мощно избавилась от софта Microsoft и перешла на российский Linux

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» отказалось от Windows, Hyper-V и Active Directory в пользу отечественных аналогов за авторством «Ред Софт». Также была интегрирована суверенная замена решениям VMware. В общей сложности новые решения охватывают 10 тыс. автоматизированных рабочих мест.

Курс на импортонезависимость

В Российском ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» завершился крупномасштабный проект по импортозамещению иностранного ПО. Как сообщили CNews представители компании «Ред Софт», организация отказалась от целого ряда иностранных продуктов, заменив их на отечественные аналоги, разработанные специалистами «Ред Софт».

«Госкорпорация по ОрВД» – это российская организация, которая занимается предоставлением услуг по аэронавигационному обслуживанию. Основная деятельность компании – это организация воздушного движения (ОрВД) в воздушном пространстве России.

Основу всего проекта по импортозамещению составили четыре отечественных продукта – операционная система «Ред ОС», система централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм», платформа виртуализации «Ред Виртуализация», а также система управления базами данных (СУБД) «Ред База Данных».

SLON V KASHE / Unsplash «Госкорпорация по ОрВД» перешла с Windows на Linux

«Эти решения позволили создать единое цифровое пространство, которое сегодня охватывает более 10 тыс.» автоматизированных рабочих мест и объединяет свыше 200 серверов по всей стране», – сообщили CNews представители «Ред Софт». Редакция обратилась к ним с вопросом, какие именно сотрудники ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» были переведены на российское ПО, и ожидает ответа.

Такой Windows нам не нужен

До импортозамещения в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» эксплуатировались тысячи копий иностранного ПО. На вопрос CNews, какое именно, представители «Ред Софт» ответили, что это в первую очередь Windows.

Windows – операционная система американской корпорации Microsoft, самая популярная настольная ОС в России (80,73%, StatCounter, июнь 2026 г.) и мире (56,61%). Сама Microsoft бежала из России в 2022 г. и с тех пор постоянно вводит против россиян новые санкции.

Также ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» использовала систему управления Active Directory и платформу виртуализации Hyper-V, тоже разработанные Microsoft. Наряду с ними применялись технологии виртуализации американской компании VMware, которая в настоящее время принадлежит корпорации Broadcom.

Как сообщили CNews представители «Ред Софт», Windows была заменена на «Ред ОС» на базе Linux, а вместо Hyper-V и софт VMware установили на «Ред Виртуализация». Active Directory уступила место «Ред Адм».

Наряду с этими продуктами были интегрированы СУБД «Ред База Данных» и «Ред Платформа» – фреймворк для быстрой разработки и развития корпоративных информационных систем.

За несколько месяцев

Отказ от иностранных программных продуктов, включая Windows, в «Госкорпорациb по ОрВД» не произошел внезапно. На вопрос CNews, как долго длился процесс импортозамещения, представители «Ред Софт» ответили, что около двух лет.

По их словам, переход начался в январе 2024 г., спустя почти два года после бегства Microsoft из России. Тендеры были размещены в июне 2024 г. Завершился он в ноябре 2025 г., растянувшись, в общей сложности, на 23 месяца.

Почему на это понадобилось так много времени, в «Ред Софт» не ответили, но подчеркнули, что процесс миграции осуществлялся специалистами одновременно и самой «Ред Софт», и «Госкорпорации по ОрВД».

«Новая архитектура обеспечила централизованное администрирование, полный контроль над доменной структурой и высокую отказоустойчивость критических сервисов. Переход на отечественный стек технологий повысил управляемость систем, минимизировал эксплуатационные риски и обеспечил надежную защиту данных в одной из важных отраслей», – заявили CNews представители «Ред Софт».

Авиация импортозамещается

Процесс отказа от продуктов Microsoft на российских предприятиях становится массовым, и ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» – не единственная организация из сферы российской авиации, которая пошла по этому пути. Например, в конце 2024 г. CNews сообщал о переходе «Уральскрого завода гражданской авиации» с почтового сервера Microsoft Exchange в на российский RuPost. План включал перенос нескольких тысяч почтовых ящиков.

Компании из других отраслей тоже больше не хотят пользоваться софтом Microsoft. Так, в октябре 2024 г. Магнитогорский металлургический комбинат принял решение отказаться от ПО Microsoft в пользу отечественных разработок. Импортозамещение было запланировано крупномасштабное – несколько тысяч ПК хотели будут перевести на российское программное обеспечение, включая операционную систему, СУБД и службы каталогов.