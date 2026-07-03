Российские школьники стали абсолютными чемпионами на Международной олимпиаде по кибербезопасности

Российская сборная взяла главный приз на Международной олимпиаде по кибербезопасности, которая проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля 2026 г. Команда завоевала четыре медали и стала абсолютным чемпионом соревнований. Правила были жесткие, ведь на турнире сторонние нейронные сети и мессенджеры использовать было нельзя.

Победа на турнире

Школьная сборная России одержала победу на Международной олимпиаде по кибербезопасности, об этом CNews сообщила пресс-служба Центрального университета. Развитие ИТ-компетенций в сфере информационной безопасности (ИБ) становится стратегически важным направлением для России.

Российская сборная стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности среди старшеклассников, которая проходила в Тунисе с 27 июня по 2 июля 2026 г., заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

«Российская сборная стала абсолютным чемпионом на Международной олимпиаде по кибербезопасности. Сегодня Россия уделяет особое внимание развитию цифровых технологий, в том числе с помощью исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, поддержки Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ)», — сказал Чернышенко.

Обладатели золотых медалей в индивидуальном зачете: Даниил Мелехов — ученик 11 класса ОАНО «Школа Центра педагогического мастерства», г. Москва и помимо золотой медали Международной олимпиады по кибербезопасности, Даниил завоевал звание абсолютного чемпиона. Николай Белоусов — ученик 11 класса ГБОУ Школа № 2031, г. Москва. Обладатель серебряной медали в индивидуальном зачете: Артем Румянцев — ученик 11 класса ГБОУ «Лицей «Вторая школа» имени В.Ф. Овчинникова», г. Москва. Обладатель бронзовой медали в индивидуальном зачете: Роман Черемных — ученик 10 класса АНОО «Международная школа Казани», г. Казань.

Центральный университет Россия выиграла Международную олимпиаду по кибербезопасности

В финале сборная России встретилась с более чем 70 школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Гонконг, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США.

«Поздравляю российскую сборную с блестящей победой на Международной олимпиаде по кибербезопасности в Тунисе! Вы не просто завоевали золотые медали и звание абсолютного чемпиона, но и показали всему миру высочайший уровень подготовки российских школьников. В 2026 г. развитие компетенций в ИБ-сфере становится стратегически важным направлением для нашей страны», — подчеркнул министр просвещения России Сергей Кравцов.

Главное в правилах

Финал Международной олимпиады по кибербезопасности состоял из двух туров продолжительностью по семь часов каждый. Каждый тур включал три комплексные задачи, которые, в свою очередь, были разделены на четыре тематические подзадачи — от веб-безопасности до поиска ИТ-уязвимостей в игровом коде. Участники выполняли как базовые упражнения, так и высокотехнологичные задания, максимально приближенные к реальным ИТ-угрозам. За правильное решение всех задач можно было набрать максимум 100 баллов.

Финал олимпиады проходил в строгих регламентированных условиях и исключал использование сторонних нейронных сетей и мессенджеров. Для выполнения заданий участникам был предоставлен ограниченный доступ к локальной модели ChatGPT-5.5-mini с лимитированными вычислительными ресурсами.

В финале сборная России встретилась с более чем 70 школьниками из 19 стран, включая Бразилию, Китай, Гонконг, Италию, Сингапур, Швецию, Тунис и США.

Подготовка к турниру

Тренировку участников осуществляли ведущие специалисты в области кибербезопасности Центрального университета и «Лаборатории Касперского», которые подготовили победителей Международной олимпиады по кибербезопасности, проходившей в Сингапуре в 2025 г., как писал CNews.

Со слов технического директора «Лаборатории Касперского» Антона Иванова, для нас честь готовить сборную России к Международной олимпиаде по кибербезопасности. Мы уделяем большое внимание работе с молодежью, потому что искренне верим: юные таланты — будущее любой индустрии, и кибербезопасность не исключение, добавил он. Желаем удачи всем претендентам, это серьезный вызов, ведь в прошлом году наши ребята задали высокую планку. Мы продолжим работать над тем, чтобы и в этом году сборная показала достойные результаты, отметил эксперт.

Ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич рассказал CNews: «Мы активно развиваем олимпиадное движение в Центральном университете вместе с нашими ключевыми партнерами. Высокий уровень преподавателей и экспертов Центрального университета и нашей системы подготовки был подтвержден в 2025 г., когда на первой Международной олимпиаде по кибербезопасности наша команда завоевала серебряные медали. Особую благодарность за этот результат хотелось бы выразить «Лаборатории Касперского», мировому лидеру в сфере киберзащиты и нашему партнеру. Мы уверены, что наши школьники и студенты готовы решать задачи любой сложности в области ИБ и достойно представлять Россию на самых престижных мировых соревнованиях. Выход на глобальную арену — это значимый шаг к укреплению позиций страны как одного из технологических лидеров будущего».