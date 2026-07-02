В России создадут «красную кнопку» для принудительной посадки БПЛА

В России внедрят механизм принудительной остановки гражданских авиабеспилотников, это может произойти после завершения формирования необходимой нормативной базы. Уже в 2026 г. будет обеспечена технологическая готовность системы информирования операторов беспилотных воздушных судов.

Внедрение технологии

В России создадут «красную кнопку» для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), пишут «Ведомости». Инвестиции в разработку могли составить несколько сотен миллионов рублей.

АО «ГЛОНАСС» и группа компаний (ГК) «Элемент» разработали криптозащищенный механизм для принудительной остановки гражданских авиабеспилотников в экстренной ситуации. Такая «красная кнопка» станет функцией идентификации с помощью государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и может быть подключена к любому гражданскому беспилотнику. По словам генерального директора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича, впервые совместную разработку опробовали на Сахалине.

Функция «красной кнопки» реализована на базе трекера, в котором установлен программно-аппаратный комплекс (ПАК) «Звезда», уточнил Райкевич. Данный комплекс разработан Научно-исследовательским институтом (НИИ) молекулярной электроники (АО «НИИМЭ», входит в ГК «Элемент»). В его основе лежит электронный модуль, выполненный на отечественной микросхеме, разработанной в НИИМЭ и произведенной на заводе «Микрон» (также входит в ГК «Элемент»).

В случае возникновения чрезвычайной ситуации или нарушения БПЛА установленных границ полета контролирующие органы и системы противодействия БПЛА смогут передать команду на принудительную безопасную посадку через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» и встроенный в трекер чип.

АО «ГЛОНАСС» В России создадут «красную кнопку» для БПЛА за несколько сотен миллионов рублей

Все нарушения будут фиксироваться платформой и в дальнейшем могут использоваться для применения риск-ориентированного подхода при выдаче разрешений на последующие полеты. Данный метод государственного надзора предполагает, что частота, глубина проверок и процедура согласования маршрутов зависят от вероятности авиационных инцидентов и тяжести их возможных последствий.

По словам Алексея Райкевича, криптографически защищенная передача команды на принудительную посадку исключает возможность ее корректировки, перехвата или подмены посторонними лицами в случае чрезвычайных ситуаций. Технология может применяться для беспилотных аппаратов во всех средах — на земле, в воздухе и на воде. В дальнейшем механизм «красной кнопки» планируется масштабировать на все виды беспилотного транспорта, в частности на беспилотные грузовики, осуществляющие перевозки по федеральным трассам, добавил генеральный директор АО «ГЛОНАСС». Размер инвестиций в разработку технологии Райкевич не раскрыл.

Объем инвестиций

По оценке генерального директора и основателя компании «Флай дрон» Никиты Данилова, объем инвестиций в разработку и внедрение подобной системы может достигать нескольких сотен миллионов рублей. При этом сам чип со встроенным модулем «красной кнопки» существенно не повысит стоимость беспилотного аппарата. Однако для покупателей устройств, ориентированных на массовый сегмент, даже такое увеличение цены может оказаться заметным, полагает эксперт.

Модульная система

Идентификатор гражданского беспилотника представляет собой доверенный электронный модуль, который позволяет однозначно идентифицировать борт и обеспечивать защищенный обмен данными с государственной инфраструктурой, объясняет генеральный директор компании «Транспорт будущего» Андрей Лебедев. По его словам, такой идентификатор необходим для более безопасной и управляемой эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС). Он позволяет подтверждать легальность полета, передавать достоверную информацию о текущем местоположении и статусе борта, а также централизованно реагировать на нештатные ситуации — например, принудительно сажать аппарат или ограничивать его движение в соответствии с установленными правилами.

До появления механизма «красной кнопки» использовались различные системы удаленной идентификации, телеметрии и мониторинга полетов, а также программные платформы для учета беспилотных аппаратов. При этом во многих случаях идентификация строилась на основе иностранного оборудования и программного обеспечения (ПО), добавил Лебедев.

Рост количества БПЛА

По состоянию на конец мая 2026 г. в России 44 региона участвуют в реализации различных экспериментальных правовых режимов (ЭПР) по БАС, сообщили «Ведомостям» в Министерстве экономического развития (Минэкономразвития) России. В экспериментах задействовано более 250 компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП). Действующий режим позволяет эксплуатировать беспилотники массой более 30 кг. В 2025 г. гражданские дроны совершили почти в шесть раз больше полетов, чем в 2024 г. — 120 022 полета. Беспилотники применялись преимущественно в логистике, обработке сельскохозяйственных земель, мониторинге и аэрофотосъемке.

С ростом количества авиабеспилотников возникает необходимость обеспечить такой же уровень безопасности полетов, который уже существует в пилотируемой авиации, отметил заместитель генерального директора по развитию Московского НИИ радиосвязи Сергей Грачев. По его словам, в традиционной пилотируемой авиации действуют четкие правила управления полетами, позволяющие диспетчерам в реальном времени видеть местоположение воздушного судна, его высоту, направление движения и другие параметры. В то же время для беспилотных аппаратов требуется отдельная система регулирования полетов — как между самими беспилотниками, так и в рамках взаимодействия малой и большой авиации, подчеркнул эксперт.

Принудительная остановка

Оснащение БПЛА идентификационными системами, а также системами, способными по команде органов управления воздушным пространством выполнять принудительную посадку, регламентируется постановлением Правительства России №1701, отметил независимый эксперт отрасли БАС Павел Камнев. По его словам, аналогичных разработок в России ранее не велось, поскольку в рамках данного постановления АО «ГЛОНАСС» фактически единолично занимается вопросами бортовой электроники для беспилотников. В перспективе следующим этапом может стать повсеместный переход всей беспилотной авиации на такие системы, включая функции учета расхождения бортов в воздухе и оперативного изменения полётного задания, считает эксперт.