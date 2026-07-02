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Российского айтишника оштрафовали на 55 тыс. руб. за взлом резюме начальницы

Обидчивый айтишник организовал кибер-месть своей бывшей начальнице — получил доступ к ее резюме, откликался на все вакансии подряд и оскорблял работодателей. Сначала бывшая коллега не понимала, почему не может найти работу, а потом увидела свой переделанный профиль.

Желание отомстить

В 2026 г. житель Вологодской области, работающий в сфере информационных технологий (ИТ), организовал кибер-расправу над своей бывшей начальницей, пишет Mash. По данным следствия, он получил несанкционированный доступ к ее резюме и от ее же имени рассылал отклики на вакансии, сопровождая их оскорбительными сообщениями в адрес потенциальных работодателей.

Системный администратор одной из клиник Череповца, поссорившись с коллегой, организовал против нее кибер-месть. Он взломал ее аккаунт на сайте по поиску работы, получив доступ к личному кабинету экс-руководительницы, мститель действовал с особым цинизмом. Он полностью удалил реальный послужной список и регалии девушки, щедро сдобрил анкету гадостями о ее профессиональных качествах и запустил веерную рассылку откликов. Кроме того, мужчина направлял потенциальным работодателям оскорбительные сообщения.

Системный администратор — это технический специалист, который отвечает за ИТ-инфраструктуру компании. Например, состояние физических и виртуальных серверов, сетевое оборудование, настройки сети, ИТ-системы сбора логов — файлы с действиями пользователей или другого программного обеспечения (ПО).

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Unsplash - Israel Andrade
Обиженный российский айтишник устроил кибер-расправу над начальницей

Женщина долго не могла понять причину, почему не получает откликов и приглашений на собеседования со стороны кадровых агентств, пока случайно не зашла в свой перекроенный аккаунт. Она обнаружила, что ее профиль на сайте по поиску работы был взломан и существенно изменен. Девушка обратилась в суд с иском к бывшему коллеге.

В июле 2026 г. суд признал системного администратора виновным, назначил ему административный штраф в размере 40 тыс. руб. и обязал выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 15 тыс. руб.

Легкие пароли

В эпоху всеобщей цифровизации использование слабых и легко угадываемых паролей, особенно в условиях возможного конфликта с коллегами, представляет собой проявление серьезной беспечности, предупреждают специалисты по кибербезопасности.

Как писал CNews, недостатки, связанные с паролями, встретились в трети проектов. При исследовании внешних периметров пентестеры по-прежнему находят простые пароли и пароли по умолчанию: password, user1, demo, простые последовательности чисел, пустые пароли в приложениях «» и другие.

Также распространенной проблемой остается использование ПО с известными, но незакрытыми уязвимостями. В частности, речь идет о таком ПО как Liferay, «1С-Битрикс», Pentaho, Microsoft Exchange, Avaya Aura, Jira и другие.

Предупреждения по ИТ-инцидентам

В России среди утечек данных, совершенных нарушителями, которые уже покинули компанию или собираются это сделать, почти половина случаев приходится на увольняющихся сотрудников, более трети – на уже уволившихся, а каждая пятая утечка – результат действий увольняющихся руководителей. Такую статистику в 2026 г. для CNews приводит экспертно-аналитический центр (ЭАЦ) группа компаний (ГК) InfoWatch.

Доля ИТ-инцидентов, связанных с действиями бывших сотрудников, в России вдвое выше, чем в мире, а в каждом четвертом подобном случае мотивом нарушителя становится желание отомстить работодателю, отмечают авторы отчета.

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Эксперты ЭАЦ InfoWatch проанализировали ряд случаев утечек данных в России и мире, связанных с действиями увольняющихся и бывших сотрудников компаний, за 2023-2025 г. Выяснилось, что почти половина исследованных инцидентов (45,5%) произошли по вине действующих сотрудников. В каждом третьем случае (36,5%) причиной стали действия уже уволившихся специалистов, и 18,2% пришлись на руководителей разных уровней.

Доля нарушителей среди бывших сотрудников в России оказалась вдвое выше, чем в мире, и при этом они вдвое чаще не только похищают данные, но также провоцируют ИТ-сбои и блокировки информационных систем компании, отмечают в ЭАЦ InfoWatch.

Согласно отчету InfoWatch, среди увольняющихся и уволившихся сотрудников-нарушителей преобладают корыстные мотивы т.е. желание использовать данные в личных целях или передать их конкурентам работодателя — на такие случаи приходится 72,7% рассмотренных инцидентов в России и 76,7% в мире. При этом экс-сотрудники российских компаний организуют утечки из чувства мести чаще, чем в среднем в мире — с такими мотивами связано более четверти случаев (27,3% против 14,3% в мире). Решение украсть данные сотрудники российских компаний принимают чаще всего спонтанно и за несколько дней до ухода (75% случаев), однако 25% ИТ-инцидентов планируются заранее — на временном горизонте от месяца до года. В мире увольняющиеся похищают информацию в основном в результате нелегитимного доступа к базам данных, передают через разные каналы связи, выносят на ноутбуках, съемных жестких дисках, флешках и других носителях, говорится в отчете. В России список каналов утечки данных среди таких нарушителей более узкий — чаще всего это интернет и ноутбуки.

С учетом такой статистики исследователи отмечают, что работа службы информационной безопасности (ИБ) с увольняющимися сотрудниками становится критически важной для бизнеса. ИБ-специалисты в компаниях должны иметь отдельный чек-лист на этот счет: деактивация аккаунтов, сдача корпоративной техники, выходное собеседование и так далее, отмечают эксперты по кибербезопасности.

Антон Денисенко

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