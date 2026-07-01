Глава ЦРУ сравнил искусственный интеллект с ядерным оружием

Технологии искусственного интеллекта могут «переписывать реальность конфликта», заявил глава ЦРУ Джон Рэтклифф. По его словам, разведка США начала сотрудничать с американскими ИТ-гигантами для ускоренного внедрения нейронных сетей. Он высоко оценил разработки американских ИТ-гигантов и сообщил, что приглашал в ЦРУ Илона Маска, а также руководителей Amazon, Google и Dell.

Сотрудничество с ИТ-отраслью

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф (John Ratcliffe) сравнил искусственный интеллект (ИИ) с ядерным оружием, пишет Bloomberg.

Джон Рэтклифф заявил, что ИИ-технологии обладают потенциалом, сопоставимым с ядерным оружием, и уже меняют характер современных конфликтов. По словам главы ЦРУ, «всемирное развитие ИИ-инструментов будет только продолжать повышать ставки в нашей конкуренции со всеми противниками Америки».

Директор ЦРУ сравнил возможности ИИ с «цифровым ядерным оружием», которое «переписывает реальность современного конфликта». С начала 2026 г. ЦРУ заключило около 400 технологических контрактов в ИИ-сфере. Ведомство активно проводит реорганизацию внутренних структур с целью ускоренного внедрения ИИ-технологий и квантовых вычислений.

Wikipedia Испытание американского ядерного оружия «Айви Майк»

Джон Рэтклифф высоко оценил разработки ведущих американских ИТ-компаний и сообщил, что приглашал в ЦРУ Илона Маска (Elon Musk), а также руководителей Amazon, Google (Alphabet) и Dell.

По информации Bloomberg, разведка США намерена активно развивать сотрудничество с частным сектором с целью сохранения технологического превосходства над стратегическими соперниками.

Плановые военные операции

В июле 2026 г. в США уже различные нейронные сети активно привлекаются к разработке тех же военных операций. В связи с этим нельзя исключать вероятность того, что в перспективе ИИ-технологии могут быть делегированы определенные управленческие функции и в сфере ядерного оружия.

Управление ядерным оружием

В США проведена оценка влияния ИИ на ядерные угрозы в случае делегирования ему полномочий по управлению ядерным оружием. Данная перспектива оценивается как крайне опасная и неоднозначная. Среди теоретических преимуществ отмечается, что ИИ способен обрабатывать значительные объемы данных в реальном времени, быстрее выявлять ложные тревоги (например, отличать реальный запуск ракет от метеорита или ошибки радара), анализировать поведение противника и предлагать оптимальные варианты ответных действий.

В теории такое применение ИИ-технологий могло бы повысить стабильность ядерного сдерживания за счет значительного снижения влияния человеческого фактора, включая стресс, усталость и возможные ошибки командиров.

Риски от ИИ

Вместе с тем существуют серьезные риски, главный из которых — потеря контроля над процессом. Ядерное оружие относится к категории средств, решение о применении которых должно оставаться исключительно за человеком на высшем политическом уровне. Делегирование ИИ даже части полномочий, включая возможность автоматического запуска по алгоритму, создает неприемлемый риск ИТ-сбоя, который может привести к необратимой эскалации конфликта.

Другим значимым риском является провоцирование гонки вооружений. В случае, если одна из стран начнет делегировать ИИ управление ядерным арсеналом, остальные государства будут вынуждены принять аналогичные меры. Это существенно снизит порог применения ядерного оружия и резко повысит вероятность случайной ядерной войны.

Отдельную проблему представляет отсутствие у ИИ морального и стратегического суждения. Нейроные сети не способны полноценно понимать контекст, намерения сторон, дипломатические нюансы и ценность человеческой жизни. Он действует исключительно в рамках заданных алгоритмом целей, которые могут быть сформулированы некорректно или неполно даже экспертами.