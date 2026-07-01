«Почта России» заработает на доставке россиянам электронных квитанций за ЖКХ и капремонт

Депутаты одобрили законопроект, предоставляющий монопольные полномочия «Почте России» по доставке квитанций за ЖКХ и капитальный ремонт, в том числе и в электронном виде. При этом с «Почты России» не будут взиматься комиссии банками, а на бумажных счетах можно будет размещать рекламу. Эксперты предупреждают о росте неплатежей за ЖКХ в случае принятия указанных предложений.

Меры поддержки «Почты России»

Госдума приняла в I чтении законопроект о мерах поддержки «Почты России». Документ разработан Правительством и представляет из себя поправки в Закон «О почтовой связи». Благодаря предлагаемым мерам доходы федерального бюджета должны увеличиться на 9,5 млрд руб.

Как пояснял на слушаниях в Комитете Госдумы по информационной политике, ИТ и связи министр цифрового развития Максут Шадаев, необходимость принятия мер поддержки «Почты России» вызвана тем, что с 2019 г. оборот трансграничной торговли через почтовые отделения упал в два раза, а число пунктов выдачи заказов маркетплейсов выросло в 10 раз. Среди предлагаемых мер: создание «Почтой России» электронной почтовой системы для передачи юридически значимых сообщений и монополизация «Почтой России» доступа к почтовым ящикам в многоквартирных домах.

Как «Почта России» заработает на оплате ЖКХ

Также законопроект предлагает монополизацию «Почтой России» и связанных с ней структур деятельности по доставке счетов за ЖКХ (жилищно-коммунальные услуги), в том числе в электронном виде. В Жилищном кодексе предлагается указывать, что платежный документ в электронной форме доставляется в личный кабинет лица, обязанного вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, на ЕПГУ (Единый портал государственных и муниципальных услуг) оператором системы ГИС (государственной информационной системы) ЖКХ посредством взаимодействия системы и ЕПГУ. Изначально оператором данной ГИС была «Почта России», сейчас ее функции выполняет «Оператор информационной системы» — совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» (на конец 2025 г.). В настоящее время учредители Оператора скрыты, в «Почте России» CNews сообщили, что не имеют отношения к ГИС ЖКХ в настоящий момент.

«Почта России» Депутаты одобрили законопроект, предоставляющий монопольные полномочия «Почте России» по доставке квитанций

Для выполнения указанной процедуры необходимо, чтобы: соответствующее лицо завершило прохождение процедуры регистрации в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации); соответствующее лицо не выразило на ЕПГУ отказ от получения платежных документов в электронной форме посредством указанного портала; соответствующее лицо не относилось к определенным Правительством отдельным категориям лиц (за исключением случаев, если такими лицами в порядке, установленном Правительством, выражено согласие на представление им платежных документов в электронной форме).

Платежный документ, доставленный в указанном выше порядке, считается представленным надлежащим образом. Представление платежного документа на бумажном носителе в таком случае не требуется. Платежный документ в электронной форме считается полученным лицом, обязанным вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в день, следующий за днем размещения такого платежного документа в личном кабинете на ЕПГУ, при условии подтверждения информации о его доставке в автоматизированном режиме.

В целях обеспечения гарантированного и своевременного представления лицам, обязанным вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, платежных документов и повышения платежной дисциплины размещение платежных документов в электронной форме в системе в целях их доставки на основании возможного договора, заключенного с оператором системы оплаты услуг ЖКХ, обеспечивают лица, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Порядок и условия оказания «Оператором информационной системы» услуг по доставке платежных документов в электронной форме на ЕПГУ, типовые условия договора, заключаемого оператором системы с лицами, которым вносится плата за жилое помещение и коммунальные услуги, а также случаи, в которых услуги по доставке платежных документов в электронной форме считаются оказанными, устанавливаются Правительством.

Экономически обоснованный тариф на оказание услуг по доставке платежных документов в электронной форме утверждает ФАС (Федеральная антимонопольная служба), при этом указанный тариф не может быть установлен ниже уровня, рассчитанного с учетом текущих расходов «Оператора информационной системы» на создание, эксплуатацию и модернизацию системы, включая расходы на использование инфраструктуры, а также прибыли, рассчитанной исходя из принципа возмещения оператору системы ранее понесенных расходов на создание, эксплуатацию и модернизацию системы с учетом дисконтирования этих расходов.

«Оператор информационной системы» осуществляет оплату использования инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в связи с доставкой платежных документов в электронной форме на ЕПГУ. Порядок взимания и размер такой платы определяется Правительством. Средства от такой платы направляются в порядке и размере, которые определены Правительством, на обеспечение финансово-хозяйственной деятельности «Почты России».

Разрешение размещать рекламу на почтовых квитанциях за услуги ЖКХ

Если лицо, которое вносит плату за жилое помещение и коммунальные услуги, не соответствует условиям для направления счета в электронной форме, счет направляется ему на бумажном носителе с привлечением «Почты России». Порядок и условия привлечения «Почты России», а также порядок и условия доставки платежных документов на бумажном носителе устанавливаются Правительством. Размер платы за указанные услуги рассчитывается ФАС и утверждается Правительством.

Одновременно в Законе «О рекламе» корректируется норма, запрещающая размещение рекламы на платежных документах за услуги ЖКХ, в том числе на их оборотной стороне. Теперь будет сделано исключение для платежных документов, доставляемых «Почтой России».

Отмена банковских комиссий при оплате ЖКХ через «Почту России»

В Законе «О почтовой связи» указывается, что прием организациями федеральной почтовой связи (ФПС, к ним относятся «Почта России» и почтовые операторы Крыма и новых регионов) платы за жилое помещение и коммунальные услуги, пеней за несвоевременное и неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги с использованием электронных средств платежа осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения кредитными организациями с организаций ФПС. При этом указанная плата, принимаемая в безналичном порядке, может зачисляться на специальные банковские счета организаций ФПС, открытые ими в качестве платежных агентов при осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц.

При организации приема платы с использованием электронных средств платежа услуги операционного центра и платежного клирингового центра кредитными организациями оказываются на безвозмездной основе. В Законе «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» предлагается указать, что по специальному банковскому счету можно осуществлять операции по зачислению платежей физических лиц, принимаемых организациями ФПС. Также вносятся изменения в Закон «О ГИС ЖКХ».

Как отметили в Минцифре, норма о том, что банки не будут взимать комиссию с «Почты России» за прием платежей за жилье и коммунальные услуги через электронные средства, позволит гражданам оплачивать услуги без скрытых дополнительных сборов. «Ранее банк, через который проходил платеж, мог взимать за него комиссию с почтового оператора, — рассказали в ведомстве. — Эти издержки «Почта России» была вынуждена закладывать в стоимость своих услуг или компенсировать за счет других доходов».

Взимание платы за капитальный ремонт через «Почту России»

Члены товарищества собственников жилья либо жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива вносят обязательные платежи и взносы, связанные с оплатой расходов на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также с оплатой коммунальных услуг, и уплачивают взносы на капитальный ремонт в таком же порядке, как предлагается определить для оплаты услуг ЖКХ. Собственники нежилых помещений уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, представленных региональным оператором, в указанном выше порядке.

Региональные операторы вправе представить платежный документ, содержащий расчет размеров взноса на капитальный ремонт на предстоящий календарный год, однократно в течение первого расчетного периода такого года. Собственник нежилого помещения вправе оплатить такой платежный документ единовременно в месяце, следующем за месяцем, в котором он представлен, либо ежемесячно равными долями в течение календарного года в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В случае если собственником нежилого помещения является юридическое лицо, платежный документ доставляется по адресу постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, по которому осуществляется связь с юридическим лицом.

Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете должно содержать также решение о выборе лица, уполномоченного на оказание услуг по представлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, об определении порядка представления платежных документов, о размере расходов, связанных с представлением платежных документов, и об определении оплаты этих услуг. Региональный оператор должен своими силами или силами третьих лиц предоставить собственнику платежные документы для уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в МКД.

Критика законопроекта

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ раскритиковал предлагаемые нормы. В заключении комитета указано, что действующее законодательство обязывает ресурсоснабжающую организацию, при наличии прямого договора с потребителем, предоставлять платежный документ и получать оплату напрямую. При этом способы доставки платежного документа потребителю не ограничиваются. Необходимость ограничений, предлагаемых нынешним законопроектом, его авторами не раскрыта.

Также законопроектом устанавливается, что основной способ получения платежных документов — это электронная рассылка в личный кабинет на ЕПГУ, причем отказ от такого формата возможен только по желанию пользователя. «Уровень компьютерной и технической грамотности населения остается невысоким, материально-техническое оснащение имеет высокую стоимость и недоступно для большинства потребителей, — предупредили в Комитете. — Кроме этого, не на всей территории страны обеспечена доступность к интернету и его бесперебойная работа».

«В случае неполучения гражданами платежных документов на бумажном носителе несвоевременная оплата платежных документов повлечет рост задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги, которая на конец 2025 г. уже составила 41,5 млрд руб.», — предупреждают в комитете. При этом законопроект не учитывает то обстоятельство, что плату за жилое помещение могут вносить и его наниматели.

Также в комитете отмечают, что сейчас в случае, если взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме формируются на специальном счете регионального оператора по капитальному ремонту, то он сам формирует и доставляет платежные документы за свой счет. Реализация же положений законопроекта об обязанности собственников многоквартирных домов выбирать лицо, уполномоченное на оказание услуг по предоставлению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на специальный счет, приведет к увеличению расходов собственников помещений и нанимателей помещений в многоквартирном доме.

Также в настоящее время региональные лица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающие организации, региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, региональные операторы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме самостоятельно либо с привлечением подрядных организаций обеспечивают полный цикл обработки платежных документов: начисление платы, формирование, печать, размещение в ГИС ЖКХ, личном кабинете и доставку потребителям.

Предлагаемый же законопроект исключает упомянутые организации из данного процесса после выгрузки данных из ГИС ЖКХ. Дальнейшее преобразование документа, его пересылка через электронную почтовую систему (ее создание также предусмотрено данным законопроектом), отображение на ЕПГУ, а также печать и доставка бумажного платежного документа осуществляются исключительно «Почтой России» без какого-либо участия и контроля со стороны упомянутых организаций. Но ответственность за любые сбои в интеграции, ошибки конвертации данных, задержки обработки в электронной почтовой системе становятся для упомянутых организаций неуправляемыми и влекут за собой не только претензии потребителей, обращения в контролирующие органы, но и риски применения административной ответственности, предупредили в Комитете.