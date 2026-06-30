Основателю технопарка электроники могут дать 4 года за растрату госсубсидии на оборудование. Адвокаты утверждают, что оно куплено и работает

Прокурор потребовал приговорить предпринимателя Дмитрия Прудникова, основавшего технопарк «Волга», к четырем годам колонии за махинации с госсубсидией в размере почти 210 млн руб. Защита утверждает, что он невиновен и просит освободить его в презентационных целях — чтобы технопарк «Волга» не потерял резидентов.



Четыре года за 210 миллионов

Прокуратура просит назначить Дмитрию Прудникову, учредителю управляющей компании технопарка электроники «Волга» в городе Бор Нижегородской области, четыре года колонии по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, выяснил «Коммерсант».

Управлением технопарка занимается ООО «Прано групп». Прудникова обвиняют в хищении выделенной обществу Минпромторгом России в 2023 г. субсидии из федерального бюджета на помощь в закупке оборудования. Сумма похищенных средств, по версии следствия, составляет 209,8 млн руб.

Субсидия опоздала

В деле фигурирует еще одна компания Прудникова — «Промтехника Приволжье», которая производит доильных роботов. Она приобрела компрессионную станцию, на которую выделялись бюджетные деньги.

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К концу 2023 г., когда была выделена федеральная субсидия, оборудование уже было смонтировано и работало. Поэтому ни сборки, ни наладки не последовало, что стало поводом для прокурорской проверки.

Прудникова обвинили по ч. 4 ст. 159 УК (максимальное наказание — штраф до 1 млн руб. и тюрьма на срок до 10 лет) в том, что договор ООО «Прано групп» на поставку комплекса оборудования для производства и подачи сжатого воздуха, его монтаж, пуско-наладку и обучение персонала был фиктивным, а государственные деньги похищены.

Версия защиты

Адвокаты настаивают на невиновности Прудникова, так как никакого обмана с его стороны и фиктивных договоров не было. По их версии, предприниматель заранее готовился к поставке оборудования из-за рубежа, на его закупку, монтаж и наладку ушло полтора года. Защитники утверждают, что в Минпромторге прекрасно знали об этом.

Субсидия, по словам адвокатов, была потрачена на покрытие понесенных затрат на оборудование. Причем из 209,8 млн руб. бюджет перечислил компании только 150 млн руб., еще 59 млн вложила сама «Прано групп», а со сделки государству было уплачено почти 40 млн руб. в качестве НДС, сказал на суде защитник.

В ходе слушания дела в ноябре 2025 г., как писал CNews, сам предприниматель заявлял, что основанная им в начале 2022 г. компания «Прано групп», созданная именно для развития «Волги», вложила в компрессорную станцию собственные деньги и ему предъявили претензию в хищении еще и собственных средств.

Защита считает, что Прудникова нужно оправдать и освободить. «Если Прудникова отправят в исправительную колонию, все поймут, что в технопарк заходить опасно и окончательно уйдут из него. Проект станет токсичным. Если же Прудников вернется к ежедневному управлению компаниями, то резиденты потянутся в технопарк, будут восстановлены старые договоренности с предприятиями. Это миллиарды рублей инвестиций и сотни рабочих мест, в конечном счете это обернется и значительными доходами бюджета», — заявил защитник Федор Куприянов.