Пионер российских беспилотных самосвалов остался без денег и уволил сотрудников
Компании «Цифра роботикс», которая в 2022 г. полностью перешла под контроль группы «Цифра», пришлось пойти на сокращение персонала. Один из немногих отечественных разработчиков карьерной робототехники, пионер этой отрасли в России, не смог сохранить кадры после отказа собственника продолжать его финансирование.
Оптимизация персонала в связи с отсутствием финансирования
Российский разработчик систем автоматизации «Цифра Роботикс» (ООО «Вист майнинг технолоджи») провел сокращение персонала, пишет Forbes со ссылкой на информацию двух своих источников на ИТ-рынке и трех уволенных сотрудников компании.
Решение вызвано неготовностью собственника продолжать финансирование компании. Об этом коллективу рассказали в первой декаде апреля 2026 г. на общем собрании, по словам тогда еще работавшего в компании собеседника издания.
Увольнения могли затронуть около 50 человек, предполагают источники Forbes. После оптимизации численности штата в компании оставались сотрудники и она продолжает работать, уточнил один из них. Сокращение прошло 8 июня 2026 г., все получили положенную зарплату, отпускные и выходное пособие в размере одного оклада. Кто-то еще раньше ушел по соглашению сторон.
«Цифра Роботикс» занимается созданием систем роботизации карьерной техники. «Вист майнинг технолоджи» зарегистрирована в 2011 г. компанией «Вист групп» для развития проекта, представленного ею и ОАО «БелАЗ» за год до этого. Самосвал «БелАЗ» был оснащен системой дистанционного управления. Владельцем 100% акций «Вист групп» в 2022 г. стала группа «Цифра», завершившая анонсированную еще в 2018 г. сделку, как писал СNews.
Пионер отечественной карьерной робототехники
Пионером в разработке технологий роботизации карьерной техники назвал «Цифру Роботикс» ее бывший управляющий директор, член совета директоров ГК «Пиклема» Дмитрий Клебанов.
В 2017 г. «Вист групп» и «Вист майнинг технолоджи» привлекли от Российско-казахстанского фонда нанотехнологий под управлением I2BF Global Ventures и УК «ВТБ Капитал» 400 млн руб. «Динамика и рост бизнеса компании в России и Казахстане, а также ее успешный выход на международные рынки стали для нас определяющими для заключения этой сделки», — сказал тогда Forbes глава I2BF в России Александр Корчевский.
Выручка «Вист майнинг технолоджи» в 2020 г. составила 229 млн руб., чистая прибыль — почти 32 млн руб., а в 2023 г. компания уже зафиксировала чистый убыток в размере почти 108 млн руб. при выручке 8,5 млн руб. При этом разработки продолжались.
В 2023 г. «Цифра роботикс» зарегистрировала в Роспатенте серверное программное обеспечение для управления флотом роботизированных буровых станков.
Среди последних проектов «Цифра Роботикс» был и один зарубежный, роботизированный комплекс на базе трех автономных самосвалов, по словам бывшего сотрудника. Он рассказал, что у компании были сложности с продажами, которыми занимались только сотрудники «Цифра Роботикс», хотя они специализировались на разработке и внедрении собственного ПАК. Возможно, продукты компании конкурировали за бюджеты заказчиков с другими продуктами ГК «Цифра», добавил он.
Российский рынок пока не готов
Руководство «Цифра Роботикс», по словам собеседников издания, говоря о предстоящем сокращении штата, ссылалось на то, что «рынок не созрел и не готов к технологии».
«Для своего времени абсолютно передовая команда, первыми на континенте подошли к роботизированному горному транспорту. Это объединяет сразу несколько дисциплин, и ИT, и инженерию, и внимание к тому, как работает горнодобывающая отрасль, поэтому ребята, возможно, на какой-то момент опередили свое время. Когда ты формируешь рынок, не всегда выгодно быть первыми, часто приходится очень много инвестировать, чтобы отработать технологию, барьеры и донести ценность технологии до клиентов», — пояснил бывший директор по маркетингу ГК «Цифра», основатель агентства «Proтехно» Илья Муратов.
«Я считаю, что с точки зрения архитектуры технического решения выбраны правильные компоненты, и компания занималась с точки зрения технологии правильными вещами. Просто не было большого заказа, в отличие от Китая, где есть определенная политика государства, где крупным недропользователям вменяется сократить число людей, работающих на карьере, и там именно поэтому работает уже 5 тыс. роботизированных карьерных самосвалов», — прокомментировал Клебанов.
«Могут быть разные сценарии, но будет очень грустно, если весь рынок заполнится китайскими самосвалами», — сказал бывший сотрудник «Цифра Роботикс».
В России разработкой беспилотных карьерных самосвалов планирует заняться также созданный в апреле 2026 г. «Роблекс». Туда, по словам источников Forbes, перешла часть команды «Цифра Роботикс». В базе «СПАРК-Интерфакс» гендиректором АО «Роблекс» указан Дмитрий Сиземов, бывший технический директор «Цифра Роботикс». Гендиректор зарегистрированного 17 июня АО «РТ-Горная роботизация» — бывший исполнительный директор «Цифра Роботикс» Максим Пустовалов.