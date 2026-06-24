Промышленный гигант тестирует российскую ERP для замены SAP в ключевых бизнес-процессах

Вопрос импортозамещения ERP-систем для крупных промышленных предприятий — один из самых сложных в российской ИТ-повестке последних лет. Речь идет не просто о смене программного обеспечения, а о переносе десятилетиями выстроенных процессов на новую платформу или платформы. Как этот процесс выглядит в одном из ведущих игроков металлургической отрасли — читайте в материале.



С чего все началось

Активная проработка темы импортозамещения ERP стартовала в 2024 году. «Северсталь» изучила все доступные на российском рынке решения, объединив усилия с другой крупной промышленной компанией: совместно были формализованы требования к процессам, проведен открытый сбор предложений с участием более пяти вендоров, оценено функциональное и не функциональное покрытие, проведены общие тесты сквозной функциональности и первые нагрузочные тесты.

Для понимания контекста: в 2021 году «Северсталь» завершила масштабный переход на SAP S/4 HANA — одну из наиболее технологически развитых версий платформы. Это означает, что планка требований к потенциальной замене была изначально высока как по функциональности, так и по производительности.

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По итогам анализа было решено сосредоточиться на детальном обследовании Global ERP от компании «Бизнес Технологии». Эти работы начались в 2025 году.

Замена 1:1 — не самоцель

ERP по своей природе — общесистемное ПО, и попытка найти решение, заточенное под конкретную отрасль в ущерб универсальности, выглядит не самым перспективным путем. Полная замена 1:1 при переходе с SAP S/4 HANA слабо реалистична.

Реальная цель — сохранить и развить текущий уровень автоматизации по ключевым функциональным областям: производство, сбыт, финансы, контроллинг, закупки, инвестиции. При этом ежедневные операции должны выполняться с нужной аналитичностью и в связанном виде – это базовое требование, от которого не отступит бизнес.

Отраслевая специфика, безусловно, есть: собственная логика подбора технологий под производство, специфические сбытовые цепочки, нестандартные подходы к планированию потребностей. Но это не столько межотраслевые различия, сколько различия в бизнес-процессах — и решаться они должны через гибкость платформы, а не через жесткую отраслевую кастомизацию.

Ключевые требования к будущей системе направлены на обеспечение максимальной базовой функциональности, стабильности технологической платформы и полноценной поддержки модели данных. Архитектурным идеалом остается решение, где данные живут в едином пространстве, а система способна масштабироваться вместе с бизнесом. Будет ли это одна ERP или набор приложений, связанных общей моделью — вопрос, который сейчас находится в проработке.

Екатерина Хитрова, заместитель генерального директора АНО «НЦК ИСУ» «Совместный опыт "Северстали" и Global ERP показывают перспективность гибкой, универсальной архитектуры ERP в противовес жесткой конструкции отдельных решений и попыткам полного дублирования функционала зарубежных систем. Развитие уже существующего и успешного на рынке продукта в соответствии со спецификой конкретной отрасли, а не создание уникального решения с нуля, позволяет сэкономить ресурсы и уделить внимание требованиям конкретных заказчиков. Именно такую синергию в работе вендоров и заказчиков приветствует НЦК. Методологи НЦК ИСУ фокусируются на бизнес-процессах в ERP до третьего и четвертого уровней. У Global ERP есть возможность, опираясь на наши наработки и методологию, «спускаться» на следующие уровни, ориентируясь одновременно на требования "Северстали" и в целом на потребности заказчиков из тяжелой промышленности. Взаимодействие с лидерами индустриальных центров компетенций, где накоплена экспертиза реальных производств, позволяет получить максимально актуальное ИТ-решение с потенциалом масштабирования на другие отраслевые предприятия», — отмечает заместитель генерального директора АНО «НЦК ИСУ» Екатерина Хитрова.

Что проверялось и что получилось

В конце 2024 года команда архитекторов, консультантов, разработчиков и DevOps-специалистов Северстали прошла обучение Global ERP. С начала 2025 года совместная команда Северстали и Global ERP приступила к практической работе: развернула решение в существующем ИТ-ландшафте, настроила сквозные цепочки процессов и провела их тестирование.

Были реализованы и проверены несколько ключевых сценариев: закупка услуг под инвестиции, цепочка от сбытового заказа до производственного задания с выпуском и отгрузкой готовой продукции, элементы контроллинга, конфигурирование материалов. Работа шла на реальных процессах предприятия — это принципиально важно для получения объективной картины.

Результат оказался показательным: межмодульные цепочки заработали, по ряду направлений было получено подтверждение концепции будущей функциональности. «Северсталь» проверяла функциональные возможности системы по большинству направлений. Одновременно был зафиксирован объем функциональных разрывов — около 40% от базовой функциональности требует доработки или адаптации под специфику предприятия. Для системы, которая тестируется на процессах одного из крупнейших металлургических предприятий, это ожидаемый результат, а не неожиданность. Разрывы проанализированы, оценены и частично вошли в дорожную карту развития Global ERP. Стоит отметить, что совместная команда Северстали и Global ERP не уклонялась от сложных вопросов: функциональные разрывы фиксировались и прорабатывались совместно. Спустя полтора года совместной работы значительная часть из них уже реализована, часть находится в работе.

Представители «Северстали» отдельно отметили некоторые значимые направления, по которым была проведена работа.

Первое направление — контроллинг, критически важное для таких крупных предприятий, как «Северсталь». В рамках совместной работы были реализованы расчеты плановых тарифов видов работ для мест возникновения затрат, схемы разделения затрат, ведение стандартных цен в параллельных учетах с последующим расчетом отклонений и прообраз монитора закрытия периода — аналог FCLOCO из SAP. Контроллинг из вспомогательной функции превратился в самостоятельный контур системы.

Второе — планирование потребности в материалах. Были сформированы детальные требования, соответствующие реализации модуля ППМ в SAP, совместная команда осуществила проектирование функциональности. В итоге в Global ERP появляется мощный инструмент MRP-расчета, причем не в рамках заказной разработки, а как приоритет в развитии собственного продукта. Первый релиз нового модуля ожидается в 2026 году.

Третье — создание аналога «конфигуратора вариантов» SAP — инструмента, без которого корректная работа с широким сортаментом продукции практически невозможна. В Global ERP появилась гибкая настройка конфигурирования вариантов номенклатуры, позволяющая на основе значений характеристик определять требуемую готовую продукцию в сбытовых и производственных процессах.

Четвертое направление — контроль качества продукции. На текущий момент заложены основные данные для проведения контроля — характеристики испытаний, правила отбора образцов, планы качества. В дорожной карте вендора – конструктор сертификатов качества и интеграция с лабораторными системами.