Банки сдают позиции. Миллионы россиян все активнее пользуются наличными

В России увеличивается количество людей, активно пользующихся наличными деньгами. Убедить их полностью перейти на безналичную оплату невозможно, несмотря на активное повсеместное продвижение оплаты по карте, телефоном или QR-кодом.

Шелест купюр – услада для ушей россиян

Россияне все активнее переходят на наличные деньги при оплате товаров и услуг. К середине 2026 г. почти половина населения страны не могла обходиться без классической формы денег.

Об этом говорится в результатах социологического исследования за 2025 г. «Отношение населения России к различным средствам платежа». Оно опубликовано на сайте Банка России, обратило внимание агентство ТАСС.

«48% россиян не видят для себя возможности обойтись без наличных денег», – говорится в исследовании Центробанка.

Население страны на начало 2026 г. – около 146 млн человек, согласно данным Росстата. Это означает, что свыше 70 млн человек по всей стране продолжают активно пользоваться бумажными деньгами, несмотря на внедрение безналичной оплаты и приближающийся запуск цифрового рубля.

Полку прибывает

48% – это сам по себе весьма значительный результат. Но тут важен и тот факт, что годом ранее адептов наличных денег было существенно меньше – 43%. Иными словами, всего за год их стало на 5 процентных пунктов больше.

ededchechine на Freepik Россияне все чаще пользуются наличными

Что примечательно, россияне используют наличные деньги не только при оплате – многие хранят в них свои сбережения, не доверяя ни банкам, ни акциям, ни другим формам вложений.

По итогам 2025 г. 27% респондентов использовали наличные при повседневных расчетах, и за год их стало на 3 процентных пункта больше. Хранят сбережения в наличных деньгах 36% участников опроса, хотя годом ранее их было 32%.

Нал – всему голова

У наличных денег в современных российских реалиях множество преимуществ перед безналичными. Они доступны всегда, даже если при себе нет карты или смартфона, или если мобильный интернет в очередной раз отключили.

Наличные деньги защищены почти от любых технических проблем. Ими можно расплатиться, если не работает терминал, или если в банковской системе временный сбой.

Например, в начале апреля 2026 г. жители и гости России столкнулись с гигантским по своим масштабам сбоем в работе крупнейших банков. Приложения и переводы не работали, как и оплата картой. Сбой коснулся Сбербанка, ВТБ, «Альфа-Банка», «Т-Банка» и многих других.

При этом банкоматы тоже перестали работать, то есть даже вывести наличные деньги было нельзя. Из этого вытекает другое преимущество наличных: если они есть, то они есть, и ими можно расплатиться за товар или услугу в любой точке страны.

Также россияне все активнее возвращаются к наличным деньгам на фоне непрекращающихся слухов об угрозах для их сбережений на депозитных счетах. Эти слухи пока не получили подтверждения, однако, как показала практика, это лишь подогревает желание россиян вывести если не все свои средства из банков, то хотя бы их часть.

Плюс к этому, в открытых источниках есть информация, что многим продавцам с января 2026 г. оплата наличными внезапно стала гораздо более выгодной, чем по карте.

Россиян не подпускают к наличным

За два десятилетия активного продвижения безналичной формы оплаты в России она проникла повсюду, в том числе и отношения работника и работодателя. Зарплата в подавляющем большинстве случаев перечисляется на карту, после чего для ценителей наличных начинается квест по поиску банкомата.

С каждым разом это приключение становится все сложнее, поскольку банки годами сокращают свои сети банкоматов. Как сообщал CNews, к концу 2025 г. по числу устройств для выдачи наличных Россия откатилась на 15 лет назад.

Банки ежегодно отключают тысячи банкоматов, тем самым заставляя людей тратить на поиск пока еще работающих значительно больше времени. Кроме того, далеко не все российские банки позволяют вносить и снимать деньги в банкоматах своих конкурентов без комиссии.

Опционально можно снимать деньги со счета в отделениях банков, но финорганизации подстраховались и тут. Они активно сворачивают сети своих отделений, что тоже усложняет россиянам доступ к своим наличным деньгам. Плюс к этому, пока еще работающие отделения имеют свой график работы, не всем и не всегда удобный. А о снятии крупных сумм приходится уведомлять банк заранее, за несколько дней – если явиться в отделение без такого предупреждения, в кассе может не оказаться нужного объема наличных.

Противоположный лагерь

В России по-прежнему большое количество адептов безналичной формы оплаты. По их заверениям, этот способ быстрее, проще и удобнее, а также иногда выгоднее, если банки предлагают кэшбек или бонусные программы.

Чаще всего при выборе безнала россияне расплачиваются дебетовой картой (79% опрошенных). Оплата по системе быстрых платежей (СБП) или QR-коду на втором месте по популярности с результатом 38%. Тройку лидеров замыкает мобильный и онлайн-банк с результатом 36%.