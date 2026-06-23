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Рушится план Трампа по возрождению редкоземельной промышленности США

Китай использует свою монополию по добыче и производству необходимых современным технологиям редкоземельных металлов в геополитическом противостоянии с Западом. Несмотря на заявления Трампа о том, что вопрос урегулирован, Китай ввел новые ограничения на экспорт этих ценных материалов в США.

Новые экспортные ограничения

В новый список из 10 американских компаний, попавших под экспортный запрет, власти КНР (Китайская Народная Республика) включили двух крупнейших в США производителей редкоземельных металлов (РЗМ) — MP Materials и USA Rare Earth, пишет The New York Times.

Китай, являющийся мировым монополистом в добыче и производстве РЗМ, раскритиковал программу Правительства США по сокращению зависимости от его экспорта и, по данным издания, готовится ввести в ноябре еще более жесткие глобальные экспортные ограничения.

РЗМ используются в широком спектре современных технологических решений — от автомобильной электроники до беспилотников, в том числе военных. Около 70% от всех добываемых ресурсов, относящихся к этой категории, и более 85% от глобального объема поставок полученных из них материалов приходится на долю Китая.

План Трампа под угрозой

На MP Materials и USA Rare Earth Дональд Трамп (Donald Trump) возложил свои основные надежды по возрождению американской редкоземельной промышленности. Администрация Трампа, включая Министерство обороны, вложила сотни миллионов долларов в обе компании, пытаясь восстановить внутренние мощности по производству редкоземельных магнитов, которые были в основном закрыты четверть века назад.

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whitehouse.gov
Китай ввел запрет на работу компаний из США

MP Materials владеет главным рудником по добыче редкоземельных элементов в США, расположенным в Маунтин-Пасс (штат Калифорния) и крупным перерабатывающим заводом. Компания также строит заводы по производству редкоземельных магнитов в Техасе и имеет контракты о поставке магнитов General Motors и военным подрядчикам.

USA Rare Earth восстановила работу оборудования для производства магнитов в городе Стиллуотер (штат Оклахома) и начала создавать внутреннюю цепочку поставок. MP Materials и USA Rare Earth планировали производить до 10 тыс. тонн магнитов в год.

Новые ограничения создают еще один барьер в дополнение к введенному КНР в апреле 2025 г. ограничению экспорта редкоземов, фактически полностью прекратившему поставки Китаем ключевых редкоземельных элементов в Соединенные Штаты. Ограничения затронули редкоземельные элементы в виде сырой руды и результаты переработки в виде металлов и их сплавов, и даже готовые товары, содержащие в своем составе компоненты из упомянутых выше металлов и сплавов на их основе.

Обострение напряженности

Экспортные запреты на РЗМ Китай ввел в ответ на введение Вашингтоном 145% пошлин на товары, импортируемые из КНР.

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После встречи в Южной Корее с высшим руководителем КНР Си Цзиньпином (Xi Jinping) в октябре 2025 г. Трамп заявил, что Китай согласился возобновить поставки редкоземельных металлов в Соединенные Штаты по мере необходимости, хотя китайские официальные лица не использовали такую формулировку в комментариях к соглашению. Повторная встреча лидеров двух стран на высшем уровне в Пекине в мае 2026 г. не принесла дальнейшего прогресса в вопросе поставок редкоземельных элементов .

На саммите «Большой семерки» во Франции в июне 2026 г. лидеры крупнейших промышленно развитых стран пообещали, что к 2030 г. из одной страны будут осуществлять не более 60% импорта редкоземельных элементов. Евросоюз, как писал CNews в июне 2026 г., импортирует 100% редкоземельных металлов для постоянных магнитов, а также 97% магния из Китайской народной республики.

Анна Любавина

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