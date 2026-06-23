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«М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы

В 2026 г. «М.Видео» инвестирует около 9 млрд руб. в развитие ИТ-инфраструктуры, ИТ-продуктов, искусственного интеллекта и автоматизацию ключевых бизнес-процессов. Инвестиции направлены на дальнейшую цифровую трансформацию компании, повышение эффективности операционной деятельности и развитие клиентских сервисов, отмечает руководство компании.

Инвестиции в цифровую трансформацию

«М.Видео» вложит 9 млрд руб. в искусственный интеллект (ИИ) и цифровые сервисы. Об этом CNews сообщили представители компании. Ритейлер планирует модернизировать поиск и рекомендательные механизмы.

Первым об этом со ссылкой на отчет сообщило издание Secpost.ru. Инвестиции пойдут на новый сайт, приложение, системы управления складом и заказами, а также на переход с проприетарного ПО на Linux, отмечал портал.

ПАО «М.Видео» планирует направить около 9 млрд руб. в 2026 г. на развитие собственной ИТ-инфраструктуры. Основная часть инвестиций будет направлена на модернизацию технологической платформы (включая движок маркетплейса), развитие клиентских сервисов и логистической инфраструктуры.

В частности, ритейлер намерен обновить сайт и мобильное приложение, а также усовершенствовать поисковые и рекомендательные механизмы. Кроме того, «М.Видео» продолжит внедрение решений на базе ИИ-технологий.

По словам генерального директора «М.Видео» Владислава Бакальчука, данные инвестиции позволят существенно ускорить вывод новых решений на рынок.

Крупный бизнес

«М.Видео» — одна из крупнейших российских розничных сетей по продаже электроники, бытовой техники и цифровых устройств. Компания была основана в 1993 г. предпринимателем Александром Тынкованом и за более чем три десятилетия превратилась в ключевого игрока отечественного рынка потребительской электроники.

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«М.Видео-Эльдорадо»
«М.Видео» вложит 9 млрд руб. в развитие ИТ-инфраструктуры и ИТ-продуктов с ИИ
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Основной деятельностью сети является розничная и онлайн-торговля широким ассортиментом товаров: от смартфонов и ноутбуков до крупной бытовой техники и товаров для дома. «М.Видео» известна своей мультиканальной моделью продаж, объединяющей физические магазины и интернет-платформу, что позволяет клиентам выбирать удобный способ покупки.

Компания «М.Видео» запустила собственный маркетплейс в 2020 г. По итогам января-мая 2026 г. его оборот вырос на 303% в годовом выражении и достиг 14,6 млрд руб. Ассортимент площадки превысил 750 тыс. товарных позиций, что почти в три раза больше показателя 2025 г.

Финансовые показатели

При этом выручка ПАО «М.Видео» в I квартале 2026 г. по российскому стандарту бухгалтерского учета (РСБУ) составила 39,4 млн руб., что на 30% ниже результата аналогичного периода 2025 г. Чистая прибыль сократилась на 88% — до 3,9 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг «М.Видео» и изменило прогноз со «стабильного» на «негативный». Пересмотр рейтинга связан с ростом долговой нагрузки на фоне снижения операционного денежного потока, ухудшением ликвидности и сокращением остатков денежных средств, отметили аналитики.

Высокие темпы роста

Владислав Бакальчук уже отмечал CNews: «Маркетплейс «М.Видео» продолжает демонстрировать высокие темпы роста и уверенно масштабирует мультикатегорийную модель. По итогам первых пяти месяцев 2026 г. оборот платформы превысил результат всего 2025 г., что является подтверждением успешности развития нашего маркетплейса. В июне 2026 г. драйверами роста выступают не только традиционные категории электроники и бытовой техники, но и новые направления, которые активно набирают популярность у покупателей. Мы видим устойчивый рост спроса на товары для дома, ремонта, сада, спорта, красоты, животных и повседневного потребления. Все больше клиентов воспринимают маркетплейс «М.Видео» как универсальную ИТ-платформу для широкого спектра покупок, а расширение ассортимента и подключение новых партнеров создают дополнительный потенциал для дальнейшего роста бизнеса. Уверенная динамика новых категорий подтверждает эффективность выбранной стратегии и открывает возможности для дальнейшего масштабирования платформы».

Антон Денисенко

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