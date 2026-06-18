Власти передумали создавать установки для производства чипов за 835 миллионов, потому что это нецелесообразно
Минпромторг отменил создание установок для производства электронных компонентов за 835 млн рублей. Причиной стало мнение РАН о нецелесообразности производства, хотя еще две недели назад проект считался приоритетным для импортозамещения европейского оборудования.
Замена европейских установок
Как выяснил CNews, Минпромторг 1 июня 2026 г. опубликовал тендер на разработку и изготовление опытных образцов установок обработки необожженных керамических карт, выделив на эти цели 834,9 млн руб. Однако через две недели объявил, что создание такого оборудования нецелесообразно и отменил тендер.
Средства были выделены министерством на создание трех установок на замену европейского оборудования KEKO. Среди них должны были быть установка формирования отверстий в необожженной керамической карте, установка резки керамики и сборки необожженных керамических листов в стопку с последующим регулируемым поэтапным прессованием для производства перспективных образцов электронных компонентов.
Эти три установки словенской компании KEKO — ключевые элементы технологической цепочки по производству многослойных керамических электронных компонентов, таких как корпуса микросхем, СВЧ-модули и датчики.
Почему отменили
Минпромторг отменил изготовление опытных образцов установок из-за письма Российской академии наук, в котором говорится о нецелесообразности проекта.
Конкурс был отменен до подведения итогов, которые должны были состояться 17 июня. Это следует из карточки тендера, опубликованного на портале госзакупок.
По словам независимого эксперта и автора Telegram-канала RUSmicro Алексея Бойко, установка ленточного литья — это ключевой узел в техпроцессе создания микроэлеткроники.
А причины отмены могут быть различными, говорит собеседник CNews на рынке микроэлектроники. Например, в России пока нет возможности импортзаместить ключевые узлы установки, и создание установки сохранило бы импортзависимость от поставщиков таких узлов. «Другой вариант — необходимость перераспределения бюджетных средств с целью их экономии», — говорит собеседник.
При этом такие установки придется продолжить закупки за рубежом, напрямую или в рамках параллельного импорта.
Не первая отмена
Помимо отмены тендера «Комплект» в июне 2026 г, Минпромторг в конце 2025 г. отменил еще как минимум три крупных тендера по разработке критически важных материалов для производства чипов. Без них в России не смогут работать литографы с топологией 90 нанометров и ниже.
Источники CNews тогда связали отмену с нехваткой финансирования, что имеет свои основания. Так как программе развития электронного машиностроения недостает 33,1 млрд руб. на 2026–2028 гг.