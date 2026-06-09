Россиянам запрещено. Новая революционная Siri не будет работать на iPhone и Mac в России

Apple представила нового голосового помощника Siri AI, который пришел на смену обычной Siri – она слишком отстала от конкурентов. Но если оригинальная Siri поддерживает русский язык, то Siri AI – нет и пока не будет. Apple регулярно вводит подобные санкции с 2022 г.

Не для России

Компания Apple лишила россиян возможности комфортно пользоваться новым голосовым помощником Siri AI, премьера которого прошла на WWDC 2026 в начале июня 2026 г. Он заменит собой устаревшую и малофункциональную Siri, которая безнадежно отстала от всех ближайших конкурентов.

Вот только новые функции, которые Apple встроила в Siri AI не поддерживаются на территории России и не распознают русский язык, обратило внимание издание «Известия». Пока нет данных, что именно повлияло на это – возможно, это результат совокупности факторов, поскольку над Siri AI работали сразу две американские компании, поддерживающие антироссийские санкции.

Саму Siri AI создала Apple, но базируется она на нейросети Gemini, за которой стоит интернет-гигант Google. Apple ушла из России в начале 2022 г. и теперь периодически навешивает на россиян новые ограничения.

Google тоже сбежала из России весной 2022 г. и попутно обанкротила свое российское юрлицо. Она даже попыталась тайно вывезти из страны наиболее ценных сотрудников своего российского офиса, но ее хитрый план был раскрыт.

Medhat Dawoud / Unsplash Apple старательно делает вид, что России не существует

Siri AI работает на смартфонах iPhone, планшетах iPad, компьютерах и ноутбуках Mac, ВР-гарнитуре Vision Pro, а также на часах Watch.

Учите английский. Или китайский

Как пишут «Известия», россияне не смогут получить доступ и к Siri AI, если физически будут находиться в на территории России. Не исключено, что это временная мера, но русского пока отсутствует среди 16 поддерживаемых этим помощником языков.

В списке есть английский, французский, немецкий, норвежский, итальянский, португальский, испанский, турецкий, вьетнамский, китайский (традиционный и упрощенный), японский, корейский, нидерландский, шведский и датский языки.

Google тоже ограничивает использование Gemini на территории России. Желающим опробовать все возможности этой нейросети приходится каждый раз виртуально переезжать за рубеж, а в нынешних российских реалиях делать это с каждым днем становится все сложнее.

Как сообщил изданию ИТ-эксперт Сергей Поморцев, помочь владеющим iPhone и iPad россиянам получить доступ к Siri AI может смена региона в настройках смартфона. Вот только это повлияет на работу многих других приложений, равно как и на магазин приложений App Store.

Слишком умная Siri

Новый виртуальный ассистент Siri AI в значительной степени превосходит оригинальную Siri как по возможностям, так и по качеству ответов. Siri появилась в составе iPhone в 2011 г., и за последующие 15 лет она почти не развивалась, за что ее ругают пользователи во многих странах мира.

Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что именно тот факт, что Siri AI работает намного лучше оригинальной Siri, и повлиял на ее недоступность на территории России «Одно дело – простая и глупая Siri. Другое дело – передовой помощник на базе Gemini, – сказал изданию редактор проектов «Неискусственный интеллект» и «Нецифровая экономика» Илья Склюев. – Все дело в доступе к передовой технологии. Ни один из чат-ботов зарубежных компаний, кроме разве что китайских, до сих пор не был доступен без средств обхода ограничений».

Склюев добавил, что Apple вынуждена следовать букве американского закона, который, по его словам. «прямо запрещает предоставлять передовые ИИ-услуги в некоторых странах, в том числе в России».

Что изменилось

Siri имеет массу недостатков, и один из них – это озвучка в стиле робота. На русском и других языках голос звучит слишком искусственно – монотонно и без интонаций, часто с ошибками в расстановке ударений.

Это было первым, что устранили в Siri AI. Теперь ассистент звучит более естественно, плюс появились настройки голоса. Также помощник, по заверениям Apple. Стал гораздо лучше понимать запросы на естественном языке, в том числе сложные – состоящие из нескольких команд. Наряду с этим Apple встроила в улучшенную версию сервиса Image Playground для генерации и редактирования изображений.

В целом, Apple подтянула Siri AI до уровня других современных ИИ-сервисов, будь то американские Gemini, Grok и ChatGPT или китайская DeepSeek, к тому же если раньше Siri была частью операционной системы в случае с iOS и iPad, и не все знали, как вызывать ее, то Siri AI – это полноценное отдельное приложение с постоянным доступом по пиктограмме на экране. Также вызвать помощника можно, проведя по экрану вниз от Dynamic Island или при помощи боковой кнопки Action Button. Фраза Hey Siri по-прежнему актуальна. В iPad и Mac Siri AI будет интегрирован в Spotlight.

Важно отметить, что в России у Siri AI есть множество конкурентов, которые развиваются годами. Это и «Алиса», и «ГигаЧат», и многие другие. Но при этом важно помнить, что в экосистеме Apple пока нет альтернативы магазину приложений App Store, и что Apple регулярно удаляет из него российские утилиты. К примеру, в начале июня 2026 г. из App Store без предупреждения исчез нацмессенджер «Макс».