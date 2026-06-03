Присвоившие российскую технологию производители нанотрубок для электроники заплатят по суду больше 9 миллиардов

Лидирующие в мире производители нанотрубок для электроники проиграли апелляцию в российском суде и заплатят больше 9 млрд рублей. Судьи согласились, что доход от созданной институтом РАН в начале 2000-х годов технологии получен незаконно.



Миллиарды незаконного дохода

С ученого Михаила Предтеченского и компаний ООО «Универсальные добавки», ООО «Плазмокатализ», Long Life Technologies S.A., связанных с производством углеродных нанотрубок, которые используются в различных электронных устройствах, взыщут 9,36 млрд руб. неосновательного обогащения. Такое решение принял Новосибирский областной суд, подтвердивший позицию нижестоящей инстанции, пишет «Коммерсант».

Апелляционные жалобы на мартовское постановление Советского районного суда Новосибирска были поданы в апреле 2026 г. представителями Long Life Technologies S.A. и Михаила Предтеченского.

В марте 2026 г. районный суд конфисковал также 100% долей в уставном капитале ООО «Универсальные добавки» и ООО «Плазмокатализ»в пользу Росимущества. ООО «Плазмокатализ» принадлежали 100% долей в уставном капитале ООО «Универсальные добавки». Владельцем 99,9763% долей ООО «Плазмокатализ» являлась Long Life Technologies S.A.

Позиция районного суда

Советский районный суд Новосибирска принял позицию прокуратуры, которая утверждала, что Предтеченский, являясь сотрудником Института теплофизики СО РАН, присвоил созданную в институте технологию синтеза углеродных нанотрубок, а «для извлечения и легализации незаконного обогащения, сумма которого превысила 9 млрд руб., создал и использовал группу компаний». Они должны быть обращены в доход Российского государства.

magnific/freepik Суд постановил вернуть России не только бизнес по производству нанотрубок, но и полученный ранее от их продажи доход

В феврале 2026 г. CNews писал, что Президиум суда по интеллектуальным правам подтвердил право Российской Федерации на патенты, связанные с технологией получения углеродных нанотрубок. Суд отклонил кассационные жалобы люксембургской компании MCD Technologies S.A.R.L., новосибирского ООО «Универсальные добавки» а также Михаила Предтеченского и Олега Тухто.

В апреле 2026 г. ООО «Плазмокатализ» (до 2023 г. — «Оксиал.ру») и ООО «Универсальные добавки» перешли под управление «дочки» «Роснано» ООО «Сигма.Новосибирск». OCSiAl основали физики РАН. Потом ее владельцем стала люксембургская MCD Technoligoes S.A.R.L.

Проект «Роснано»

Производство углеродных нанотрубок — это был один из проектов «Роснано», Технологию создали в 2010 г. российские ученые из Новосибирска — академик РАН Михаил Предтеченский, Юрий Коропачинский, Олег Кириллов и Юрий Зельвенский.

В 2014 г. «Роснано» инвестировала в OCSiAl $20 млн и получила евробонды компании на $40 млн. Пакет «Роснано» в OCSiAl с 2019 г. составлял 17,3%.

В апреле 2023 г. суд Люксембурга наложил обеспечительные меры на долю «Роснано» в компании OCSiAl, которая вывела из России свои производственные активы и страна лишилась уникального мирового продукта. После вывода активов работу по производству углеродных нанотрубок на площадях OCSiAl в новосибирском Академгородке продолжила компания «Универсальные добавки», зарегистрированная в конце 2023 г., позже производство в Новосибирске остановилось.

Нанотрубки — это разновидность наноматериалов. Они представляют собой сверхпрочную полую цилиндрическую структуру диаметром от 0,9 до нескольких десятков нанометров и длиной от одного мкм до нескольких сантиметров. В 2022 г. на OCSiAl приходилось около 90% мирового рынка этой продукции.