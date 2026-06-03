Бельгия по требованию России арестовала имущество Google на 115 миллионов евро

Российская «дочка» Google добилась в Бельгии ареста имущества американской корпорации, которая прятала активы в других странах, чтобы не платить кредиторам обанкротившегося ООО «Гугл».



Имущество Google арестовано

В Бельгии суд наложил арест на активы местного подразделения американской ИТ-корпорации Google Belgium на сумму 115 млн евро, пишут «Ведомости», ссылаясь на информацию своего источника.

Стоимость арестованного имущества эквивалентна примерно 10 млрд руб., указанным в решении Арбитражного суда Москвы о взыскании средств с материнских структур Google, которое поддержал бельгийский суд.

Исполнения постановления добивается российская ООО «Гугл» в рамках дела о возвращении дивидендов, которые, по версии российского арбитража, были выведены из ООО «Гугл» незадолго до начала процедуры банкротства компании с целью уклонения от расчетов с кредиторами, пояснил собеседник издания.

Kai Wenzel/Unsplash Имущество Google в Бельгии арестовано и может пойти на уплату долгов перед российскими кредиторами

Арбитражный суд Москвы признал перечисление российским подразделением Google почти 10 млрд руб. дивидендов в адрес Google International LLC незаконной сделкой в июле 2024 г., как писал CNews. ООО «Гугл», признано банкротом осенью 2023 г.

Обеспечительная мера

Арест имущества Google Belgium должен стать обеспечительной мерой, чтобы предотвратить возможные попытки реструктуризации или банкротства бельгийского подразделения до завершения судебного процесса, рассказали представителей российской стороны.

Следующим этапом станет рассмотрение бельгийским судом требований ООО «Гугл» по существу.

У Google Belgium и Google International LLC есть право обжаловать арест имущества. В случае, если им это не удастся, и судьи в Бельгии признают решение российских коллег, активы Google Belgium могут быть использованы для расчетов с кредиторами российской дочки корпорации.

Антиморальное поведение ИТ-гиганта

Дело выходит за рамки обычного корпоративного спора, сказал бельгийский адвокат ООО «Гугл»: «Это не просто дело о банкротстве дочерней компании в России. Спор демонстрирует пределы моральной и юридической ответственности глобальных компаний, действующих на рынках суверенных стран, будь то Россия, Франция или Бельгия. Необходимо действовать везде, где можно найти активы Google, для исполнения решения российского суда».

По словам координатора международной команды юристов по проекту, партнера адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, в рамках дела о банкротстве ООО «Гугл» оспаривается вывод денежных средств из России после 2018 г. по ряду сделок на общую сумму более 160 млрд руб. (около $2,2 млрд). При этом значимые активы Google на территории России отсутствуют, так что требования могут быть предъявлены к исполнению в зарубежных юрисдикциях, где присутствует имущество корпорации.

В декабре 2025 г., несмотря на гигантское количество европейских санкций против России, суд во Франции вынес постановление об аресте всех действующих акций Google France по заявлению ООО «Гугл». В октябре 2025 г. состоялось заседание Верховного суда ЮАР, по итогам которого был вынесен вердикт об обязательном исполнении решения российского суда по взысканию с Google 10 млрд руб.