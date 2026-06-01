В России создан алгоритм, обеспечивающий полную безопасность при реабилитации на экзоскелетах

Российские ученые разработали безопасный алгоритм для робоэкзоскелета, который полностью исключает риск травм при реабилитации пациентов. Разработка направлена на безопасную реабилитацию рук и плечевого пояса. Вместе с другой разработкой инженеров они формируют единую отечественную высокотехнологичную экосистему для восстановления.

Создание алгоритма

Разработан алгоритм для полностью безопасной реабилитации на экзоскелетах, пишет ТАСС. Новая технология направлена на восстановление рук и плечевого пояса.

Ученые Тамбовского государственного технического университета (ТГТУ) разработали безопасный алгоритм для робоэкзоскелета, который полностью исключает риск травм при реабилитации пациентов.

Экзоскелет – это изделие робототехники, предназначенное для расширения физических возможностей человеческого организма, снижения нагрузки на опорно-двигательную систему пользователя и восполнения утраченных функций конечностей. Первые экзоскелеты для помощи людям при ходьбе были разработаны в конце 1960 г.

«Наши ученые разработали гибридный алгоритм управления пневматическим экзоскелетом верхних конечностей, который полностью исключает риск травмирования пациента во время эксплуатации устройства», — сообщила представитель ТГТУ.

Правительство Москвы «Легкая рука» от российского разработчика Ekzo Solutions

По данным ТГТУ, новая технология дополняет ранее разработанный учёными реабилитационный комплекс «НейроСтеп». Если первая система использует бесконтактный трекинг с технологией искусственного интеллекта (ИИ) для восстановления походки и реабилитации пациентов после тяжелых травм и ампутаций нижних конечностей, то новая разработка предназначена для безопасной реабилитации верхних конечностей и плечевого пояса. Вместе обе системы в июне 2026 г. формируют единую отечественную высокотехнологичную экосистему восстановления участников специальной военной операции (СВО) России на Украине.

Программное обеспечение (ПО) комплексов разрабатывается силами собственной команды инженеров и студентов ТГТУ. В университете подчеркивают, что такой подход обеспечивает технологический суверенитет России и позволяет оперативно адаптировать оборудование под индивидуальные потребности конкретных медицинских учреждений и госпиталей.

Тренировка ИТ-системы

Главной проблемой активных экзоскелетов является риск пересечения звеньев механизма в пространстве, что при сбое в работе привода может привести к травмированию пациента. Ученые ТГТУ решили эту задачу, объединив сложное математическое моделирование с высокопроизводительной 3D-симуляцией.

«Для этого ИТ-система проанализировала более 758 млн пространственных положений экзоскелета. Алгоритм исключил все потенциально опасные конфигурации и сформировал абсолютно безопасную матрицу состояний. Кроме того, пневматический привод аппарата выполняет функцию естественного физического демпфера, безопасно поглощая внезапные мышечные спазмы», — уточнили ТАСС в ТГТУ.

Учебное заведение

Основан в 1958 г. как Тамбовский филиал Московского института химического машиностроения (МИХМ) в связи с потребностью региона в квалифицированных специалистах с высшим инженерным образованием, с 1965 г. — Тамбовский институт химического машиностроения (ТИХМ), с 1993 г. — ТГТУ.

Wikipedia Главный корпус ТГТУ

ТГТУ — высшее учебное заведение Тамбовской области по подготовке специалистов в различных отраслях техники и технологий: в сфере машиностроения, химических технологий, промышленной экологии, пищевых и биотехнологий, техносферной безопасности, энергетики, приборостроения, радиоэлектроники, ИТ и ИИ, архитектуры, строительства, транспорта, агропромышленного комплекса, а также профильной экономики и прикладной юриспруденции в этих сферах. Расположен в городе Тамбове.

С 2017 г. ТГТУ входит в сотню лучших вузов России по версии ежегодного Национального рейтинга университетов исследовательской группы «Интерфакс» и является единственным вузом региона, входящим в сотню лучших в данном рейтинге (по данным на 2022 г.). В 2022 году вуз занял в этом рейтинге 65 место.

Вуз входит в состав научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего».