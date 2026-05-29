Крупнейший в мире производитель чипов: Скорость теперь не главное. Клиенты требуют экономичных микросхем

Смена приоритетов

Энергоэффективность интегральной микросхемы становится более важным фактором для клиентов TSMC, крупнейшего в мире контрактного производителя чипов. Такого мнения придерживается Кевин Чжан (Kevin Zhang), старший вице-президент по развитию бизнеса тайваньского технологического гиганта.

По сообщению Reuters, клиентов TSMC – от вендоров смартфонов до операторов дата-центров –при выборе чипов для очередного поколения выпускаемых устройств все чаще отдают приоритет решениям, которые обеспечивают значительное снижение уровня энергопотребления, а показатель прироста производительности их интересует лишь во вторую очередь.

Такая смена приоритетов обусловлена нарастанием опасений относительно удорожания электроэнергии и потенциального ее дефицита. Эти опасения, в свою очередь, спровоцированы бумом искусственного интеллекта, который поглощает колоссальное количество разнообразных ресурсов, в том числе электроэнергии.

TSMC прислушивается к клиентам

Принимая во внимание изменившиеся приоритеты клиентов, TSMC в разработке семейства технологических процессов A14 (норма 1,4 нм) ориентируется на увеличение производительности чипов, выпущенных с их применением, на 20% при одновременном снижении уровня энергопотребления на 30% – относительно технологии N2 (класс 2 нм), которая на сегодняшний день является наиболее передовой из освоенных чипмейкером.

Энергоэффективность чипа теперь важнее его производительности

Ожидается, что техпроцесс A14 будет готов к использованию в массовом производстве в 2028 г.

Новые технологии помогут

Наращивание плотности размещения транзисторов по-прежнему останется основным средством повышения производительности и энергоэффективности чипов, выпускаемых TSMC. В то же время совершенствование технологий упаковки и 3D-стекирования, внедрения фотонных элементов начинают играть все более важную роль в решении задачи достижения более высоких показателей энергоэффективности, считает Кевин Чжан.

По данным Tom’s Hardware, техпроцессы TSMC A13 (1,3 нм) и A12 (1,2 нм), освоение которых планирует завершить в 2029 г., не потребуют использования оборудования для высокоапертурной фотолитографии в экстремальном ультрафиолете (High-NA EUV), интерес к которому проявляли конкуренты TSMC – Intel и Samsung.

Как отмечает Reuters, решение отказаться от приобретения этих передовых, но крайне дорогих машин подтверждает тезис о смене приоритетов в отрасли: улучшения энергоэффективности чипа становится важнее прироста его вычислительной мощи. Дорогой литограф все еще позволяет добиться уменьшения размера транзисторов на чипе, но после преодоления барьера миниатюризации в 2 нм это уже на дает автоматического прироста энергоэффективнности. В таких случаях говорят, что кремний уперся в физический тупик.

Сложности с доступом к электроэнергии

Крупные города уже сейчас сталкиваются с нехваткой электроэнергии. По данным BloombergNEF, к 2035 г. ЦОДы будут потреблять более 4% электроэнергии: для сравнения, больше потребляют только Китай, США и Индия.

В феврале 2026 г. CNews сообщил о том, что масштабирование бизнеса американского облачного гиганта AWS на территории Европы буксует из-за проблем с доступом к электроэнергии. Срок ожидания подключения дата-центра к электросети в Европе достиг 7 лет, в том числе ввиду повышенного спроса на новую ИИ-инфраструктуру.

Эксперты энергомашиностроительной корпорации Schneider Electric спрогнозировали, что к 2033 г. США столкнутся с потенциальным энергетическим кризисом из-за растущего спроса со стороны центров обработки данных, новых заводов и электромобилей, которые перегружают стареющую электросеть.

В мае 2026 г. стало известно о заморозке строительства в Кении дата-центра Microsoft для искусственного интеллекта стоимостью $1 млрд. По словам президента страны Уильяма Руто (William Ruto), колоссальные аппетиты объекта к электричеству грозят оставить без света половину страны, а первая же очередь проекта требовала отвлечь мощности крупнейшей геотермальной станции. Таким образом, начинать проект без запуска дополнительных электростанций смысла нет.

С тем, что для развития технологий ИИ необходимо превентивное введение в эксплуатацию дополнительных генерирующих мощностей согласны и в Правительстве России.