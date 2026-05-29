ЕС готовит закон о государственном вмешательстве в бизнес на случай дефицита полупроводников

Евросоюз готовит законодательное обоснование для государственного контроля поставок полупроводников. Вторая версия «Закона о чипах» даст еврочиновникам право указывать компаниям, с кем заключать контракты о поставках, когда они решат, что дефицит достиг критического уровня.

Чрезвычайные полномочия

Европейский союз (ЕС) готовит Chips Act 2.0. («Закон о чипах»), который предусматривает предоставление европейским властям чрезвычайных полномочий. Закон позволит ЕС отменять существующие контракты и обязывать производителей микросхем отдавать приоритет тем или иным заказам при обострении дефицита полупроводников, пишет Financial Times.

В случае возникновения на рынке полупроводников кризиса, угрожающего ключевым отраслям, например, производство оружия, медицинских изделий и цифровой инфраструктуры, Брюссель получит также право требовать от европейских компаний предоставлять информацию о своих производственных мощностях в цепочке поставок, а за несоблюдение штрафовать на суммы в размере до 300 тыс. евро.

Фокус на спрос

Глава технологического ведомства ЕС Хенна Вирккунен (Henna Virkkunen), по данным Reuters, 3 июня представит подробности этой новой попытки европейских законодателей обеспечить контроль над критически важными технологиями.

Чиновники ЕС хотят иметь право вмешиваться в бизнес поставщиков и заказчиков микросхем стран-членов союза

Первая версия «Закона о чипах» вступила в силу в 2023 г. Дополнение потребовалось из-за опасений по поводу растущей напряженности в отношениях США и Китая, их доминированием в этих областях и зависимости от них Европы.

В то время как Chips Act был сосредоточен на нормах, направленных на предложение, Chips Act 2.0 будет ориентирован на спрос, говорится в законопроекте ЕС. Например, одной из предлагаемых мер стала организация совместных закупок — Еврокомиссия (ЕК) будет выступать в качестве центрального покупателя от имени нескольких государств-членов.

Провальный первый закон

На Европу приходится около 10% мирового производства полупроводников. Chips Act 2023 г. призван обеспечить Европейский союз (ЕС) долей в 20% на мировом рынке к 2030 г.

Европейская счетная палата (ECA) на основе проведенного аудиторами анализа признала содержащийся в нем план действий провальным, как писал CNews в апреле 2025 г. Текущие темпы реализации стратегии в отчете ECA названы слишком медленными, а финансирование (86 млрд евро до 2030 г.), недостаточным и плохо организованным.

Собственный прогноз Еврокомиссии подтверждает пессимистичные ожидания: к 2030 г. доля ЕС на рынке чипов составит лишь 11,7% — чуть больше, чем 9,8% в 2022 г. Китай, Южная Корея, Тайвань и Соединенные Штаты, развиваются гораздо быстрее.

В отчете ECA аудиторы признаются, что «Закон о чипах», ставший в 2023 г. ответом на сбои в глобальной цепочке поставок, вызванные пандемией Covid-19, придал новый импульс сектору микрочипов в ЕС, однако инвестиции, предусмотренные этим законом, вряд ли существенно укрепят позиции ЕС в этой области.

Одна из проблем заключается в том, что основное финансирование поступает не от Еврокомиссии, а от отдельных стран в Европе, что усложняет координацию и контроль. Другая трудность — неравномерное распределение средств. Большая часть финансирования досталась нескольким странам, в частности Германии. При этом значительные суммы направлены крупным игрокам, таким как Intel, обещавшая построить заводы в Европе.

Анна Любавина

